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Οι επενδυτές θα πρέπει να περιμένουν ότι η πτώση των κρατικών ομολόγων παγκοσμίως θα συνεχιστεί, δήλωσε ο γνωστός οικονομολόγος Μοχάμεντ Ελ-Εριάν, προειδοποιώντας ότι οι αποδόσεις θα παραμείνουν υπό ανοδική πίεση λόγω των δημοσιονομικών ανησυχιών και της περιορισμένης ζήτησης για κρατικό χρέος.

«Δεν βλέπω στις ΗΠΑ διάθεση για άμεση δημοσιονομική εξυγίανση. Επομένως, εκτιμώ ότι θα συνεχίσουμε να βλέπουμε ανοδικές πιέσεις στις αποδόσεις», δήλωσε ο οικονομολόγος στο CNBC, στο περιθώριο του Ambrosetti Forum στο Τσερνόμπιο της Ιταλίας.

Η διεθνής αγορά κρατικών ομολόγων βρέθηκε αυτή την εβδομάδα αντιμέτωπη με ένα ισχυρό κύμα πωλήσεων, καθώς οι αποδόσεις τίτλων μεγάλων οικονομιών εκτινάχθηκαν σε υψηλά πολλών δεκαετιών, λόγω των αυξανόμενων ανησυχιών για τον πληθωρισμό και νέες αυξήσεις επιτοκίων.

Υπενθυμίζεται ότι οι αποδόσεις των ομολόγων και οι τιμές τους κινούνται αντίστροφα.

Την Παρασκευή το πρωί, πάντως, η πίεση στις αγορές παρουσίασε κάποια αποκλιμάκωση, με τις αποδόσεις των περισσότερων κρατικών τίτλων των ανεπτυγμένων οικονομιών να παραμένουν σχετικά σταθερές. Οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων Treasury κινήθηκαν ελαφρώς χαμηλότερα σε όλη την καμπύλη.

Η κρίση δεν είναι θέμα λειτουργίας των αγορών

Ο Ελ-Εριάν, καθηγητής στη Σχολή Wharton του Πανεπιστημίου της Πενσιλβάνια και επικεφαλής οικονομικός σύμβουλος της Allianz, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στον τρόπο λειτουργίας των αγορών.

Ωστόσο, τόνισε ότι οι παραδοσιακοί «σταθεροί αγοραστές και κάτοχοι» αμερικανικών κρατικών ομολόγων αντιμετωπίζουν πλέον πιέσεις.

«Η Κίνα, για γεωπολιτικούς λόγους, δεν είναι πλέον τόσο πρόθυμη. Η Ιαπωνία και οι χώρες του Κόλπου έχουν δικά τους εσωτερικά προβλήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, έκανε αναφορά και στο Νορβηγικό Κρατικό Επενδυτικό Ταμείο, το μεγαλύτερο κρατικό επενδυτικό ταμείο στον κόσμο, το οποίο επανεξετάζει την έκθεσή του στα αμερικανικά κρατικά ομόλογα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το μέγεθος μιας τέτοιας κίνησης μπορεί να μην είναι τεράστιο, όμως το μήνυμα που στέλνει είναι ιδιαίτερα σημαντικό.

«Το γεγονός ότι οι παραδοσιακοί κάτοχοι και αγοραστές γίνονται λιγότερο αξιόπιστοι αποτελεί πολύ σημαντικό σήμα», σημείωσε.

Η προσφορά χρέους ξεπερνά τη διαθέσιμη ζήτηση

Ο Ελ-Εριάν υπογράμμισε ότι το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τον πληθωρισμό ή την αξιοπιστία της Federal Reserve, αλλά μια βαθύτερη ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης.

«Αν κοιτάξετε τον όγκο των εκδόσεων από κυβερνήσεις, εταιρείες και μεγάλες τεχνολογικές επιχειρήσεις, υπερβαίνει κατά πολύ αυτό που μπορούν να απορροφήσουν οι αξιόπιστοι αγοραστές», ανέφερε.

Κατά τον ίδιο, αυτή η ανισορροπία είναι ο βασικός λόγος πίσω από την άνοδο των επιτοκίων στις αγορές.

«Έχει πολύ περισσότερο να κάνει με μια θεμελιώδη ανισορροπία παρά με τον πληθωρισμό, την αξιοπιστία της Fed ή άλλους λόγους που έχουν αναφερθεί», τόνισε.

Βρετανία, Ιαπωνία και Γαλλία στο επίκεντρο

Ο οικονομολόγος εκτίμησε ότι τρεις χώρες της G7 εμφανίζουν ιδιαίτερη ευαισθησία απέναντι στους κινδύνους που συνδέονται με το δημόσιο χρέος: η Βρετανία, η Ιαπωνία και η Γαλλία.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη Βρετανία, την οποία χαρακτήρισε «χώρα υψηλού beta», δηλαδή μια οικονομία που αντιδρά εντονότερα στις μεταβολές των αμερικανικών επιτοκίων.

«Κάθε φορά που τα επιτόκια στις ΗΠΑ κινούνται λίγο, στη Βρετανία κινούνται πολύ περισσότερο», εξήγησε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η προσοχή των αγορών έχει μετατοπιστεί πλέον στη Γαλλία, η οποία έχει γίνει νέο επίκεντρο των ανησυχιών στην αγορά ομολόγων.

«Στο παρελθόν ανησυχούσες για την Ιταλία. Η Ιταλία πλέον διαπραγματεύεται καλύτερα από τη Γαλλία και το επίκεντρο βρίσκεται σε μία από τις δύο χώρες του πυρήνα της ευρωζώνης, όχι στην περιφέρεια», ανέφερε.

Όπως υπογράμμισε, η αλλαγή αυτή αποτελεί χαρακτηριστική ένδειξη του πόσο διαφορετικά έχουν εξελιχθεί οι ισορροπίες στις αγορές σε σχέση με το παρελθόν.

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