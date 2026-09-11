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Αποφυλακίζεται στις 15 Σεπτεμβρίου ο Ηλίας Κασιδιάρης, όπως ανακοίνωσε η συνήγορός του Βάσω Πανταζή.

Παράλληλα η ίδια γνωστοποίησε πως θα κατέβει κανονικά στις επόμενες εκλογές.

«Ως προς την σίγουρη κάθοδο του στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές με πολιτικό φορέα, θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου από τον ίδιο, μετά την αποφυλάκιση του, προκειμένου να μην αναπαράγονται ανυπόστατες φήμες», αναφέρει στην δήλωσή της.

Αναλυτικά η ανακοίνωσή της:

«Υπό την ιδιότητα μου ως συνηγόρου υπεράσπισης του Ηλία Κασιδιάρη, σας γνωστοποιώ ότι η απόλυση του από το Κατάστημα Κράτησης Δομοκού θα λάβει χώρα στις 15 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 12.00. Ο κος Κασιδιάρης είναι ο μοναδικός έλληνας κρατούμενος που αποφυλακίζεται, έχοντας ολοκληρώσει το σύνολο ΟΛΗΣ της ποινής του, χωρίς αμετάκλητη καταδίκη.

Σε ένα κράτος δικαίου αυτό αποτελεί ρωγμή και πλήγμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του τεκμηρίου αθωότητας του, που ακόμη παραμένει ενεργό.

Ως προς την σίγουρη κάθοδο του στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές με πολιτικό φορέα, θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου από τον ίδιο, μετά την αποφυλάκιση του, προκειμένου να μην αναπαράγονται ανυπόστατες φήμες.

Με εκτίμηση και σεβασμό

Βάσω Πανταζή».

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