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Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας συναντήθηκε, σήμερα, με τον πρέσβη της Αιγύπτου, Mourad Youssry Mourad. Με ανάρτηση στο Χ ο κ. Δένδιας ανέφερε: «Λίγες ημέρες μετά την Τριμερή συνάντηση Υπουργών Άμυνας Ελλάδας – Κύπρου – Αιγύπτου, στο Κάιρο, όπου επιβεβαιώθηκαν οι άριστες σχέσεις των τριών χωρών, είχα σήμερα στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, συνάντηση γνωριμίας με τον πρέσβη της Αιγύπτου, Mr. Mourad Youssry Mourad».

«Συζητήσαμε, για θέματα που αφορούν στην ενίσχυση της διμερούς στρατηγικής αμυντικής μας συνεργασίας, καθώς και για την γεωπολιτική κατάσταση ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή μας» υπογράμμισε ο κ. Δένδιας.

Λίγες ημέρες μετά την Τριμερή συνάντηση Υπουργών Άμυνας 🇬🇷-🇨🇾-🇪🇬, στο #Κάιρο, όπου επιβεβαιώθηκαν οι άριστες σχέσεις των τριών χωρών, είχα σήμερα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, συνάντηση γνωριμίας με τον Πρέσβη της Αιγύπτου, Mr. Mourad Youssry Mourad. Συζητήσαμε, για θέματα που αφορούν στην ενίσχυση της διμερούς στρατηγικής αμυντικής μας συνεργασίας, καθώς και για την γεωπολιτική κατάσταση ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή μας. #Greece #Egypt — Nikos Dendias (@NikosDendias) October 8, 2026

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