Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησηςAdd Newmoney.gr on Google
Την Έλενα Ακρίτα προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ για τη θέση αντιπροέδρου της Βουλής, όπως έκανε γνωστό η Ρένα Δούρου με δήλωσή της.
«Νομίζω ότι δεν χρειάζονται διαπιστευτήρια για τη μαχητική και δραστήρια συνάδελφο του ελληνικού κοινοβουλίου», τόνισε η Ρένα Δούρου.
Η θέση έμεινε κενή μετά την αποχώρηση της Όλγας Γεροβασίλη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και την παραίτησή της από τη θέση της αντιπροέδρου της Βουλής.
Διαβάστε περισσότερα στο protothema.gr
Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.