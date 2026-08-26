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Την Έλενα Ακρίτα προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ για τη θέση αντιπροέδρου της Βουλής, όπως έκανε γνωστό η Ρένα Δούρου με δήλωσή της.

«Νομίζω ότι δεν χρειάζονται διαπιστευτήρια για τη μαχητική και δραστήρια συνάδελφο του ελληνικού κοινοβουλίου», τόνισε η Ρένα Δούρου.

Η θέση έμεινε κενή μετά την αποχώρηση της Όλγας Γεροβασίλη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και την παραίτησή της από τη θέση της αντιπροέδρου της Βουλής.

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