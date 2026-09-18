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Συνάντηση με τον βουλευτή Αλέξανδρο Αυλωνίτη είχε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, στο γραφείο του στη Βουλή. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του κόμματος, ο κ. Αυλωνίτης εντάσσεται στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Κατά τη συνάντησή τους ο κ. Ανδρουλάκης καλωσόρισε τον κ. Αυλωνίτη στην Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ, «έναν βουλευτή με έντονη παρουσία και σημαντικό κοινοβουλευτικό έργο», όπως είπε. «Χαίρομαι που θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας για την πολιτική αλλαγή», σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης.

«Το πιο σημαντικό αίσθημα που ένιωσα ερχόμενος εδώ είναι χαρά. Σ’ ευχαριστώ πάρα πολύ που με τιμάς. Είχα πάντοτε μια πάρα πολύ καλή εικόνα για εσάς και αυτή η εικόνα ουσιαστικά φαίνεται μπροστά στα μάτια μου», ανέφερε ο κ. Αυλωνίτης κατά τον σύντομο διάλογο που είχαν μπροστά στις κάμερες.

O Αλέξανδρος Αυλωνίτης είχε εκλεγεί βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Το 2024 ανεξαρτητοποιήθηκε, ακολουθώντας τον Στέφανο Κασσελάκη στο Κίνημα Δημοκρατίας, απ’ όπου και παραιτήθηκε τον περασμένο Ιανουάριο, καταγγέλλοντας «πραξικοπηματική απόπειρα παραβίασης αρχών και κανόνων και αυθαίρετη αλλαγή της φυσιογνωμίας του κόμματος».

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