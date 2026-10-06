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Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με θέμα την κατασκευή του νέου γηπέδου Καραϊσκάκη. Στη σύσκεψη προήδρευσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλης Μαρινάκης αλλά και ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από το μέγαρο Μαξίμου «η Κυβέρνηση θα δρομολογήσει τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση».

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«Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προήδρευσε σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου, με τον Πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Ευάγγελο Μαρινάκη και συνεργάτες του και τον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μώραλη, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκε η πρόταση της ΠΑΕ για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του Γηπέδου «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Η Κυβέρνηση θα δρομολογήσει τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης, από την πλευρά της Κυβέρνησης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Στέλιος Κουτνατζής».

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