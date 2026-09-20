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Από το πρόβλημα της ακρίβειας ξεκινά η συνέντευξη του υπουργού Επικρατείας ‘Ακη Σκέρτσου στην ιστοσελίδα www.voria.gr.: «Πρέπει να θυμόμαστε ότι δεν είναι ελληνική ιδιαιτερότητα. Η χώρα μας δεν συνιστά εξαίρεση. Το πρόβλημα είναι διεθνές, πλήττει όλη την Ευρώπη χωρίς να είμαστε στη χειρότερη θέση. Η Ελλάδα έχει σωρευτικό πληθωρισμό τόσο στον γενικό δείκτη όσο και στα τρόφιμα, από το 2019 έως σήμερα, ελαφρώς κάτω από τον μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27», αναφέρει εισαγωγικά και συνεχίζει:

«Λόγω της καλής πορείας της οικονομίας και των πλεονασμάτων που επιτυγχάνουμε έχουμε τη δυνατότητα, το προνόμιο θα έλεγα, να είμαστε μεταξύ των μόλις 5 χωρών της ΕΕ που προχωρούμε σε μόνιμες εισοδηματικές ενισχύσεις και σε νέες μειώσεις φόρων σε αντίθεση με μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες, όπου ήδη εξετάζονται δραστικές περικοπές και αυξήσεις φόρων».

Μάλιστα, επισημαίνει, «χάρη στις δημοσιονομικές εφεδρείες που κρατάμε μπορούμε να στηρίζουμε την ελληνική κοινωνία και σε έκτακτες καταστάσεις όπως τώρα με την αναστάτωση στην ενεργειακή αγορά. Το κάναμε την άνοιξη το κάνουμε και τώρα. Αύριο ανακοινώνονται νέα μέτρα για να περιοριστεί το κόστος της θέρμανσης ώστε να πέσει πολύ χαμηλότερα από τα 1,75 ευρώ/λίτρο που ήταν η τιμή στην οποία έκλεισε πέρσι τον Απρίλιο. Θα υπάρξει επίσης οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και επέκταση στην επιδότηση για το ντίζελ για τον μήνα Οκτώβριο».

Ταυτόχρονα ο υπουργός Επικρατείας αναφέρεται αναλυτικά στα νέα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης – «αγγίζουν σχεδόν κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα ως μέρισμα που επιστρέφουμε στην κοινωνία από την ανάπτυξη της οικονομίας και το 2026, με ρυθμούς διπλάσιους από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο», σημειώνει -, σε αντιδιαστολή με «τα μέτρα που ακούσαμε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία -για να το πω λαϊκά- ‘τινάζουν την μπάνκα στον αέρα’. Ιδίως οι κύριοι Ανδρουλάκης και Τσίπρας γύρισαν τον χρόνο πίσω, στην εποχή του ‘λεφτά υπάρχουν’ και στο ‘πρόγραμμα Θεσσαλονίκης’ σαν να μην έμαθαν τίποτα από όσα μας δίδαξε η χρεοκοπία της χώρας. Τα προγράμματα που παρουσίασαν δυστυχώς κοστίζουν 3 ή 4 φορές παραπάνω από τα όρια δαπανών που έχουμε σε ετήσια βάση! Παροχές με δανεικά, όμως, δεν είναι ‘φιλολαϊκή πολιτική’ αλλά συνταγή νέας χρεοκοπίας. Αργά ή γρήγορα αποβαίνουν σε βάρος της κοινωνίας και δη της μεσαίας τάξης που καλείται να πληρώσει τα σπασμένα», υπογραμμίζει.

Επικαλούμενος εξ άλλου, κυβερνητικά μέτρα στο στεγαστικό, κατά της ακρίβειας (νέα συμφωνία μείωσης των τιμών σε τουλάχιστον 1.700 βασικά προϊόντα) και στο ενεργειακό (παράταση της επιδότησης στα καύσιμα) καταλήγει στο συμπέρασμα πως «έχουμε αποδείξει 7,5 χρόνια τώρα ότι δεν αφήνουμε την κοινωνία χωρίς στήριξη». Ενώ, σε επόμενο σημείο, διερωτάται, πόσοι προκάτοχοι του σημερινού πρωθυπουργού, «μπορούν να επικαλεστούν το σύνθημα ‘το είπαμε, το κάναμε’;»

Αναφορικά με το σχέδιο για το μέλλον, ο υπουργός Επικρατείας δηλώνει ότι «ο Κ. Μητσοτάκης παρουσίασε το περίγραμμα του οράματος της ΝΔ για την Ελλάδα που φιλοδοξούμε να χτίσουμε. Μια Ελλάδα πιο παραγωγική, θεσμικά ισχυρότερη και κοινωνικά δικαιότερη, πιο ανθεκτική περιβαλλοντικά και πιο ασφαλής. Η Ελλάδα του 2030 δεν έχει στόχο απλά τη σύγκλιση με την ΕΕ αλλά την υπέρβαση. Τα γερά θεμέλια που έχουμε θέσει αυτά τα 7 χρόνια στο κοινό μας σπίτι μάς επιτρέπουν να γίνουμε πολύ πιο φιλόδοξοι. Στην επόμενη τρίτη πράξη του δεκαετούς μετασχηματισμού του κράτους και της οικονομίας η πατρίδα μας μπορεί να πετύχει φιλόδοξους στόχους που θα μας θέσουν μεταξύ των καλύτερων χωρών της ΕΕ». Ταυτόχρονα επίσης, ο ‘Α. Σκέρτσος επικαλείται σειρά δεικτών με βελτίωση, όπως ανεργία, ανάπτυξη οικονομίας, κατώτατος και μέσος μισθός, επενδύσεις, δημόσιο χρέος.

Στην ερώτηση δε, αν αναγνώρισε κάτι θετικό στις ανακοινώσεις των κ.κ. Ανδρουλάκη και Τσίπρα, απαντά ως εξής: «Βρήκα θετικό ότι μπήκαν στον ‘κόπο’ – και αυτό είναι μετά από τη δική μας επιμονή – να αρχίσουν να μετράνε τα προγράμματα τους και τις οικονομικές υποσχέσεις τους, έστω και αν μπερδεύονται λίγο με τα νούμερα, αν δηλαδή τα δισ. της κοστολόγησης τους είναι για μία χρονιά ή για την τετραετία… Από εκεί και πέρα το μισό πρόγραμμα ειδικά του ΠΑΣΟΚ αποτελεί αντιγραφή κυβερνητικών πολιτικών που ήδη εφαρμόζονται – βαφτίζοντάς τες με διαφορετικό όνομα – και το άλλο μισό απλά είναι ανεφάρμοστο λόγω υπέρβασης των δημοσιονομικών ορίων».

Αναφορικά με την περιφέρεια, η ανάπτυξή της αποτελεί «μείζονα στρατηγικό στόχο της κυβέρνησης. Ένας από τους βασικούς λόγους που οδήγησαν τη χώρα στη χρεοκοπία ήταν το στρεβλό – αθηνοκεντρικό – μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης, το οποίο άφησε πίσω πολλές περιοχές της χώρας. Η κυβέρνηση μας αυτό το αλλάζει. Η Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη ‘Περιφέρεια 2030′, η οποία περιλαμβάνει 50 τοπικά και 13 περιφερειακά σχέδια ένα για κάθε περιφερειακή ενότητα, με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.000 φορέων. Περισσότερα από 8.000 έργα υλοποιούνται στην περιφέρεια, ενώ τη διετία 2026-2027 παραδίδονται περίπου 330 εμβληματικά έργα. Από το 2021, πάνω από 20 δισ. ευρώ έχουν διοχετευθεί μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ στην περιφέρεια».

Έργα που έχουν ήδη το αποτύπωμά τους καθώς αυξήθηκαν κατά 9.210 οι επιχειρήσεις στη βόρεια Ελλάδα, ενώ αντίστοιχη αύξηση διαπιστώθηκε και στην απασχόληση: «100.000 άνεργοι βρήκαν δουλειά στην κεντρική Μακεδονία (+27,7%), 16.000 στην Αν. Μακεδονία Θράκη (+19,5%) και περίπου 2.000 στη δυτική Μακεδονία (+5,1%). Παράλληλα αυξήθηκε και ο μέσος μηνιαίος μισθός των εργαζομένων σε αυτές τις περιοχές (από 14,6 έως και 37,2%). Έχει διευρυνθεί σημαντικά επίσης η εξαγωγική βάση της Βόρειας Ελλάδας περίπου κατά 50% έναντι του 2019 με την Κεντρική Μακεδονία να είναι πλέον η δεύτερη πιο εξαγωγική περιφέρεια της χώρας μετά την Αττική».

Ειδικά για τη γενέθλια πόλη του, «την οποία αναγκάστηκα να αφήσω στα νιάτα μου, ως εσωτερικός μετανάστης», τη Θεσσαλονίκη, ο ‘Α. Σκέρτσος αφού υπενθυμίζει ότι «είχαμε παρουσιάσει το 2022 τα 30 μεγάλα έργα που σχεδιάζαμε», αλλά και τη δυσπιστία «για το κατά πόσο οι εξαγγελίες θα μετατρέπονταν σε πραγματικά έργα», αναφέρεται στα πιο σημαντικά από αυτά: Μετρό, Flyover, επέκταση του 6ου προβλήτα του ΟΛΘ, Παιδιατρικό Νοσοκομείο, Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, πολλά νέα Μουσεία. Ενώ «ιδιαίτερα θετική εξέλιξη (είναι) η ανάδειξη της πόλης σε tech hub με την προσέλκυση πολυεθνικών κολοσσών όπως η Pfizer, η Cisco, η Deloitte και η Accenture. Στο σχέδιο μας με ορίζοντα το 2030 -που δεν είναι πολύ μακριά- είναι η Θεσσαλονίκη να μετατραπεί σε έναν σύγχρονο κόμβο οικονομικής δραστηριότητας, μεταποίησης, τεχνολογίας, εκπαίδευσης και τουρισμού», τονίζει.

Και η συνέντευξη κλείνει με τα εκλογικά διλήμματα: «Στην πορεία προς τις εκλογές, πάνω από την κάλπη αν θέλετε, οι πολίτες θα έχουν να σκεφτούν ένα δίλημμα: ‘Ελπίδα ή περιπέτεια’ και μάλιστα σε μια εποχή αχαρτογράφητων γεωπολιτικών και οικονομικών αναταράξεων. Η ΝΔ, ως αυτοδύναμη κυβέρνηση από το 2019, έχει καταφέρει να αντιμετωπίσει κρίσεις και πολύ δύσκολες καταστάσεις, με γρήγορες και αποτελεσματικές αποφάσεις, να υλοποιήσει μεταρρυθμίσεις που φάνταζαν αδιανόητες, να βελτιώσει τα εισοδήματα των πολιτών, να ενισχύσει το κοινωνικό κράτος, να κάνει τη χώρα αξιοσέβαστη και ασφαλή».

Ενώ για τα πολιτικά σχέδια του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, απαντά τέλος: «Αν ο κ. Σαμαράς αποφασίσει τελικά να κάνει το δικό του κόμμα τότε θα έχουμε την ευκαιρία να σχολιάσουμε το περιεχόμενο και την αξιοπιστία της κυβερνητικής του πρότασης. Έως τότε δεν μπορούμε να μιλάμε επί θεωρητικών σεναρίων».

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