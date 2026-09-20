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Μειώσεις φόρων για επαγγελματίες, «μηδέν φόρος» σε τρίτεκνους και αγρότες έως 20.000 ευρώ, αυξήσεις μισθών και συντάξεων, επαναφορά δώρου Χριστουγέννων 500 ευρώ στο Δημόσιο, 400 ευρώ για συνταξιούχους, «Σπίτι μου ΙΙΙ», δάνεια με επιτόκιο 0,3% σε χιλιάδες μικρομεσαίους, «κουμπαράς» 1.200 ευρώ τον χρόνο και επιδόματα για παιδιά, κατάργηση ΕΝΦΙΑ της περιφέρειας…

Αυτά είναι μερικά μόνο από τα νέα μέτρα τα οποία εξήγγειλε ο πρωθυπουργός και θεσμοθετούνται άμεσα. Κλείδωσαν, εξαντλώντας πλήρως τον έως τώρα διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο, θα νομοθετηθούν Οκτώβριο ή Νοέμβριο και θα ισχύσουν απαρέγκλιτα, όποια και αν είναι η κατάσταση στην οικονομία.

Ωστόσο, στην πορεία έως την άνοιξη και τις εκλογές αναμένονται και σχεδιάζονται νέες μόνιμες παρεμβάσεις. Κάπως έτσι άλλωστε, οι 60 μειώσεις φόρων που μετρούσαν στην κυβέρνηση από το 2019 μέχρι τη ΔΕΘ του 2023 έφτασαν στις 72 το 2024 και στις 83 μέχρι τώρα. Ήδη, όμως, ξεπερνούν τις 90, φτάνοντας τις 91 και -ίσως σύντομα- τις 100, εφόσον η ανάπτυξη και η μείωση της φοροδιαφυγής συνεχίζουν να ανοίγουν περιθώρια για παροχές.

Οι παροχές

Σε δημοσιονομικούς όρους, οι νέες παροχές που θα δοθούν τις τελευταίες 100 ημέρες του 2026 κοστίζουν 605 εκατ. ευρώ στον τρέχοντα Προϋπολογισμό, ενώ άλλα 2,2 δισ. θα δοθούν το 2027.

Σε όρους «τσέπης» ή «ταμείου» όμως, συνολικά στους επόμενους 15 μήνες νοικοκυριά και επιχειρήσεις έχουν λαμβάνειν επιπλέον 5 δισ. ευρώ σε σχέση με σήμερα! Πώς θα συμβεί αυτό;

1. Οι παρεμβάσεις που ψηφίζονται φέτος είναι μόνιμες και θα εφαρμόζονται κάθε χρόνο. Δηλαδή παροχές που πρώτη φορά θα δοθούν από Σεπτέμβριο έως Δεκέμβριο φέτος θα επαναληφθούν στα τέλη του 2027 (όπως 400 ευρώ για συνταξιούχους κάθε Νοέμβριο κ.λπ.).

Συνεπώς, στην περίοδο αυτή οι παροχές ύψους 600 εκατ. ευρώ δεν θα δοθούν μία φορά μόνο, αλλά δύο. Το όφελος μέχρι τέλος 2027 διπλασιάζεται για τους δικαιούχους στα 1,2 δισ. ευρώ.

Το μυστικό εδώ είναι αύξηση δαπανών 600 εκατ. ευρώ για νέες παροχές, που εξαντλεί χώρο μόνο την πρώτη χρονιά εφαρμογής τους (2026) αφού στα επόμενα χρόνια θεωρείται δεδομένη. Συνεπώς δεν συνυπολογίζονται και δεν αφαιρούν χώρο δημοσιονομικά από τα μέτρα 2,2 δισ. του 2027.

Ετσι, ενώ ως «νέα μέτρα 2026-2027» αθροίζουν κόστος 2,8-2,9 δισ. στον Προϋπολογισμό, σωρευτικά και επαναλαμβανόμενα στους 15 μήνες μέχρι Δεκέμβριο του 2027 τα κέρδη των δικαιούχων στην τσέπη αγγίζουν τα 3,5 δισ. ευρώ.

2. Πέρα από τα 3,5 δισ. ευρώ που έρχονται όμως, υπάρχουν και παρεμβάσεις που είναι ήδη ψηφισμένες (και άρα δεν μετράνε σαν νέες δαπάνες, αφού το κόστος τους έχει αποτυπωθεί πια στον Προϋπολογισμό), αλλά δεν έχουν ακόμα φανεί στους ωφελούμενους. Για παράδειγμα, οι μειώσεις στη φορολογία φυσικών προσώπων ισχύουν μεν από 1.1.2026 για όλους, αλλά ομάδες όπως οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα τις καρπωθούν όταν θα υποβάλουν δηλώσεις εισοδήματος τον Μάρτιο του 2027 (κέρδος 402 εκατ. ευρώ). Τέτοια μέτρα θα αποφέρουν μέσα στο 15μηνο που τρέχει ήδη, επιπλέον 2,8 δισ. συνολικά στους δικαιούχους.

Συνδυαστικά έτσι, με μέτρα που για πρώτη φορά θα τα αισθανθούν πολίτες και επιχειρήσεις, στην περίοδο έως τέλος του 2027 οι δικαιούχοι θα έχουν τελικό καθαρό όφελος περίπου 5 δισ. σε σχέση με τα εισοδήματα που διαθέτουν τώρα – καθώς μέρος από τα αυξημένα εισοδήματα μειώνεται και από αντίστοιχα αυξημένους φόρους ή κρατήσεις.

Τα «σίγουρα» μέτρα προτού έρθουν τα επόμενα

«Αυτά τα μέτρα είναι ασφαλέστατα και θα εφαρμοστούν πλήρως», λέει ο Κυριάκος Πιερρακάκης. Ωστόσο συνδέει τις επόμενες αποφάσεις με την πορεία της οικονομίας και τα περιθώρια που θα προκύψουν: «Είναι μέτρα τα οποία ξέρουμε ότι έχουμε μπροστά μας, με βάση τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο που έχουμε σήμερα. Αν μιλούσαμε έξι μήνες πριν, δεν θα ήταν στα 2,2 δισ. ευρώ το πακέτο της ΔΕΘ. Τότε δεν υπήρχε ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια. Δεν είχε κλείσει η διαπραγμάτευση που έκανε το υπουργείο Οικονομικών για κάποια μέτρα προκειμένου να τα αναγνωρίσει ως “έξτρα χώρο” η Κομισιόν. Αυτό, λοιπόν, το οποίο λέω είναι: κάθε διαθέσιμο μέτρο, κάθε διαθέσιμο ευρώ το οποίο υπάρχει, θα γυρνάει πίσω στην κοινωνία. Και θα το κάνουμε, όπως το κάνουμε ήδη», αναφέρει σε συζητήσεις του.

Το πρώτο παράθυρο μπορεί να ανοίξει τον Δεκέμβριο, ενώ ένα δεύτερο -και πιθανότερο- σημείο αποφάσεων θα είναι ο Μάρτιος, οπότε ανακοινώνονται από τη Eurostat τα στοιχεία για το πρωτογενές αποτέλεσμα.

Στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών κανόνων, ο διαθέσιμος χώρος εξαρτάται βασικά από δύο παράγοντες: την ανάπτυξη και τη μείωση της φοροδιαφυγής.

«Η ανάπτυξη άντεξε στο πρώτο τρίμηνο του πολέμου», σχολίαζαν με ανακούφιση κυβερνητικά στελέχη, καθώς από 1η Μαρτίου που ξέσπασε ο πόλεμος στο Ιράν το ΑΕΠ δεν έπεσε αλλά αυξήθηκε 0,3% σε τριμηνιαία βάση και 1,9% σε ετήσια.

Δεδομένων των συνθηκών, θεωρούν την επίδοση αυτή έκπληξη (καθώς ανέμεναν ανάπτυξη έως 1,7%) και είναι συμβατή με τον ετήσιο στόχο για ανάπτυξη 2% το 2026.

Τα «εργαλεία» που ενεργοποιούνται

Ταυτόχρονα, νέα ψηφιακά εργαλεία κατά της φοροδιαφυγής ξεκίνησαν να εφαρμόζονται και αναμένεται ότι θα αποδώσουν απτά αποτελέσματα.

Το νέο κύμα ψηφιοποίησης αφορά στο σύνολο των συναλλαγών και της περιουσίας. Το ψηφιακό δελτίο αποστολής εφαρμόζεται σχεδόν καθολικά, ενώ από Οκτώβριο μέχρι Δεκέμβριο καθίσταται πλήρως υποχρεωτική για τις επιχειρήσεις η ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω Παρόχου ή εφαρμογής timologio και myDATAapp της ΑΑΔΕ. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται το ψηφιακό πελατολόγιο, ενώ στην τελική ευθεία μπαίνει το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υπολογίσει από πριν αυτά τα μέτρα, ότι το κενό ΦΠΑ στην Ελλάδα μειώθηκε ραγδαία στο 9% το 2024. Κάθε περαιτέρω μείωση, στον βαθμό που διαπιστωμένα αποφέρει μόνιμα επιπλέον έσοδα στο Δημόσιο, δημιουργεί περιθώριο να χρηματοδοτηθούν και άλλα μόνιμα μέτρα..

Ποια μέτρα παίρνουν σειρά

Στο επίκεντρο των επόμενων παρεμβάσεων βρίσκονται προτάσεις που έχουν συζητηθεί, αλλά δεν χώρεσαν στο πακέτο της ΔΕΘ. Ανάμεσά τους η μείωση φόρου των επιχειρήσεων από 22% σε 20%, χαμηλότεροι συντελεστές στα εισοδήματα από ενοίκια, παράταση ή επέκταση της τριετούς απαλλαγής από φόρο εισοδήματος για κενές κατοικίες που θα διατεθούν προς μακροχρόνια μίσθωση, εκπτώσεις ΕΝΦΙΑ και άλλες παρεμβάσεις.

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