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Σημαντική βελτίωση και αισθητή σύγκλιση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα καταγράφει η ελληνική αγορά εργασίας, όπως επισημαίνει σε ανάρτησή του ο υπουργός Επικρατείας, ‘Ακης Σκέρτσος, επικαλούμενος τα τελευταία στοιχεία της Eurostat για τον Ιούνιο του 2026.
Όπως αναφέρει ο κ. Σκέρτσος, τον Ιούνιο του 2019 η Ελλάδα παρουσίαζε την υψηλότερη γενική ανεργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (17%), με 805.000 ανέργους. Επτά χρόνια μετά, τον Ιούνιο του 2026, το ποσοστό ανεργίας έχει υποχωρήσει στο 8% και ο αριθμός των ανέργων έχει περιοριστεί στις 382.000, διαμορφώνοντας μια απόσταση μικρότερη των δύο μονάδων από τον μέσο όρο της ευρωζώνης (6,3%), έναντι διαφοράς 10 μονάδων το 2019.
«Το σημαντικό στοιχείο δεν είναι απλά ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε καλύτερη θέση από το 2019, αλλά ότι έχει αλλάξει η θέση της στον ευρωπαϊκό χάρτη της εργασίας», σημειώνει ο υπουργός Επικρατείας, επισημαίνοντας ότι η χώρα μας βρίσκεται πλέον σε ευνοϊκότερη θέση από τέσσερις χώρες της ΕΕ με υψηλότερο συνολικό ποσοστό ανεργίας: τη Φινλανδία (10,8%), την Ισπανία (10,1%), τη Σουηδία (8,7%) και τη Γαλλία (8,2%).
Τα στοιχεία ανά κατηγορία
Σύμφωνα με την ανάλυση των στοιχείων της Eurostat που παραθέτει ο κ. Σκέρτσος:
Ανεργία Ανδρών: Η ανεργία των ανδρών στην Ελλάδα έχει υποχωρήσει στο 6% (από 13,9% το 2019) και έχει ουσιαστικά συγκλίνει με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (5,9%). Η Ελλάδα αφήνει πλέον πίσω της 11 χώρες της ΕΕ: Φινλανδία (11%), Ισπανία (9%), Σουηδία (8,8%), Γαλλία (8,6%), Λιθουανία (7,9%), Λουξεμβούργο (6,9%), Δανία (6,6%), Εσθονία (6,6%), Βέλγιο (6,4%), Ρουμανία (6,3%) και Αυστρία (6,1%).
Ανεργία Νέων (κάτω των 25 ετών): Μειώθηκε στο 19,5% (από 35,5% το 2019), με την Ελλάδα να ξεπερνά 6 ευρωπαϊκές χώρες: Σουηδία (24,9%), Ισπανία (23,4%), Φινλανδία (23,2%), Εσθονία (22,7%), Γαλλία (21,1%) και Λουξεμβούργο (20,8%).
Ανεργία Γυναικών: Έχει μειωθεί στο 10,4% (από 20,9% το 2019), ενώ η Ισπανία καταγράφει πλέον τον υψηλότερο δείκτη στην Ευρώπη με 11,3%.
Ενεργητικές πολιτικές και προκλήσεις
Ο υπουργός Επικρατείας υπογραμμίζει ότι, παρά τη σταθερή πρόοδο, παραμένουν προκλήσεις όσον αφορά τη διαρθρωτικά χαμηλότερη απασχόληση των γυναικών και των νέων συγκριτικά με την υπόλοιπη Ευρώπη.
Όπως επισημαίνει, για την αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού εφαρμόζονται στοχευμένες ενεργητικές πολιτικές, μεταξύ των οποίων:
- Τα φορολογικά κίνητρα για νέους εργαζόμενους.
- Τα αυξημένα voucher για βρεφονηπιακούς σταθμούς.
- Η θεσμοθέτηση της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης.
- Το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς».
«Συνεχίζουμε για μια αγορά εργασίας πιο ευρωπαϊκή, πιο δίκαιη και με καλύτερα εισοδήματα για όλες και όλους», καταλήγει στην ανάρτησή του ο κ. Σκέρτσος, πραγματοποιώντας επίσης αναφορά στην Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, και τον Γενικό Γραμματέα Εργασιακών Σχέσεων, Νίκο Μηλαπίδη.
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