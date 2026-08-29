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Από τον Σεπτέμβριο αρχίζουν να επιστρέφουν ενοίκια στους λογαριασμούς των δικαιούχων, με νέα απόφαση που υπογράφει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να ξεκαθαρίζει ποιοι θα πάρουν ένα και ποιοι δύο ενοίκια, πότε θα γίνουν οι πληρωμές και ποιες προθεσμίες δεν πρέπει να χαθούν.

Από τη μία βρίσκονται οι ενοικιαστές που δικαιούνται την ετήσια επιστροφή ενός ενοικίου και περιμένουν την καταβολή έως το τέλος Νοεμβρίου και από την άλλη εκπαιδευτικοί και υγειονομικοί της περιφέρειας που μπορούν να φθάσουν συνολικά στην επιστροφή δύο ενοικίων.

Για τη δεύτερη κατηγορία ο χρόνος πιέζει ήδη: έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Αυγούστου μπορούν να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις στο Ε1 για την αναδρομική ενίσχυση που αφορά τα μισθώματα του 2024, με την πρώτη πληρωμή να προβλέπεται έως τις 25 Σεπτεμβρίου. Θα ακολουθήσει μέσα στο ίδιο έτος η ενίσχυση για τα μισθώματα του 2025, ενώ για τη γενική επιστροφή ενοικίου η πληρωμή πραγματοποιείται έως το τέλος Νοεμβρίου.

Διορθώσεις στο Ε1 έως 31 Αυγούστου: Η πρώτη ημερομηνία που πρέπει να προσέξουν εκπαιδευτικοί και υγειονομικοί αφορά ειδικά την αναδρομική ενίσχυση για τα ενοίκια του 2024. Ο αριθμός της δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης μπορεί να προστεθεί στο Ε1 με εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Αυγούστου 2026. Για την πληρωμή λαμβάνονται υπόψη οι δηλώσεις μίσθωσης που αφορούσαν ενεργές μισθώσεις μέσα στο 2024 και είχαν υποβληθεί έως τις 15 Ιουλίου 2025.

Για τις επόμενες πληρωμές, η δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης θα πρέπει να έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ, εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα, έως τις 15 Ιουλίου του έτους καταβολής.

Ο αριθμός του μισθωτηρίου πρέπει να αναγράφεται στον πίνακα 6 του Ε1 του προηγούμενου έτους, είτε αφορά κύρια είτε δευτερεύουσα κατοικία. Εάν έχουν γίνει τροποποιήσεις της μίσθωσης, αρκεί να αναγράφεται ο αριθμός της τελευταίας δήλωσης, ενώ υπάρχει δυνατότητα συμπλήρωσής του με εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου του έτους πληρωμής.

Χωρίς αίτηση η επιστροφή: Η ΑΑΔΕ υπολογίζει αυτόματα την ενίσχυση από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του μισθωτή. Ειδικά για την αναδρομική πληρωμή των μισθωμάτων του 2024 θα ληφθεί υπόψη η εικόνα του Ε1 όπως θα έχει διαμορφωθεί έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Αυγούστου 2026.

Έως τις 10 Σεπτεμβρίου η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης του υπουργείου Εσωτερικών αποστέλλει στην ΑΑΔΕ τα στοιχεία των εργαζομένων που μπορούν να λάβουν την ειδική ενίσχυση. Για κάθε δικαιούχο διαβιβάζονται ο ΑΦΜ, η υπηρεσία, η Περιφερειακή Ενότητα ή οι Περιφερειακές Ενότητες στις οποίες υπηρέτησε και ο αντίστοιχος Ταχυδρομικός Κώδικας.

Για να εντοπίζονται ακόμη και όσοι υπηρέτησαν σε επιλέξιμη περιοχή μόνο για μέρος του έτους ή μετακινήθηκαν, τα στοιχεία του ανθρώπινου δυναμικού ελέγχονται σε τέσσερις χρονικές «φωτογραφίες», στις 31 Μαρτίου, 30 Ιουνίου, 30 Σεπτεμβρίου και 31 Δεκεμβρίου.

Ποιοι παίρνουν δύο ενοίκια: Στην εκπαίδευση περιλαμβάνονται μόνιμοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, καθώς και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, εφόσον υπηρέτησαν έστω και για ένα χρονικό διάστημα μέσα στο έτος σε δημόσιες σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Στην Υγεία καλύπτονται γιατροί και οδοντίατροι του ΕΣΥ, ειδικευόμενοι και επικουρικοί γιατροί, μόνιμοι αγροτικοί γιατροί, υπόχρεοι, μη υπόχρεοι και επί θητεία προσωπικοί γιατροί, καθώς και προσωπικό νοσοκομείων, δημόσιων μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Μονάδων Ψυχικής Υγείας.

Περιλαμβάνονται επίσης γιατροί των Τοπικών Ομάδων Υγείας, τακτικό και επικουρικό νοσηλευτικό προσωπικό, βοηθητικό υγειονομικό και παραϊατρικό προσωπικό, καθώς και οδηγοί και πληρώματα ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ.

Το μέτρο αφορά όσους υπηρετούν στην περιφέρεια. Εξαιρούνται η Περιφέρεια Αττικής και η Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης. Η Περιφερειακή Ενότητα Νήσων αποτελεί εξαίρεση από τον αποκλεισμό της Αττικής και καλύπτεται από την ενίσχυση.

Πώς υπολογίζονται τα δύο ενοίκια: Η ειδική ενίσχυση αντιστοιχεί σε δύο δωδέκατα του συνολικού ετήσιου ενοικίου που καταβλήθηκε το προηγούμενο έτος. Με σταθερό μίσθωμα πρόκειται πρακτικά για δύο μηνιαία ενοίκια. Για παράδειγμα, σε μίσθωμα 500 ευρώ τον μήνα και δωδεκάμηνη μίσθωση, το ετήσιο ποσό είναι 6.000 ευρώ και τα δύο δωδέκατα αντιστοιχούν σε 1.000 ευρώ.

Η κατοικία πρέπει να βρίσκεται στην Περιφερειακή Ενότητα στην οποία υπηρετούσε ο δικαιούχος, χωρίς να απαιτείται να έχει εργαστεί εκεί ολόκληρο το έτος. Η ενίσχυση μπορεί να αφορά και δευτερεύουσα κατοικία στον τόπο υπηρεσίας. Έτσι, εκπαιδευτικός ή υγειονομικός μπορεί να διατηρεί την κύρια οικογενειακή κατοικία του σε άλλη περιοχή και να λαμβάνει την ενίσχυση για το δεύτερο σπίτι που νοικιάζει εκεί όπου εργάζεται.

Εάν μέσα στο ίδιο έτος υπήρξαν διαδοχικές μισθώσεις ή ο δικαιούχος υπηρέτησε σε περισσότερες επιλέξιμες Περιφερειακές Ενότητες, για τον υπολογισμό λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των μισθωμάτων που καταβλήθηκαν μέσα στο έτος αναφοράς για τις κατοικίες στις περιοχές όπου υπηρέτησε, ακόμη και αν η υπηρεσία σε καθεμία από αυτές διήρκεσε μόνο μέρος του έτους.

Για όσους δικαιούνται παράλληλα και τη γενική ετήσια επιστροφή ενοικίου, η ειδική ενίσχυση περιορίζεται στο ένα δωδέκατο του ετήσιου μισθώματος. Μαζί με το ένα ενοίκιο της γενικής επιστροφής, ο δικαιούχος φθάνει συνολικά έως την επιστροφή δύο ενοικίων.

Το συνολικό ποσό των δύο ενισχύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.600 ευρώ τον χρόνο, με το πλαφόν να προσαυξάνεται κατά 100 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Πρώτη πληρωμή έως 25 Σεπτεμβρίου: Η αναδρομική καταβολή για τους εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς αφορά τα μισθώματα του 2024 και θα πραγματοποιηθεί έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2026. Στη συνέχεια, μέσα στο ίδιο έτος θα ακολουθήσει η ενίσχυση που αφορά τα μισθώματα του 2025, με τον πάγιο κανόνα να προβλέπει καταβολή έως το τέλος Νοεμβρίου.

Τα χρήματα πιστώνονται στον δηλωμένο IBAN του δικαιούχου μέσω ΔΙΑΣ. Εάν η τραπεζική πίστωση αποτύχει, η ΑΑΔΕ ενημερώνεται ώστε να διορθωθεί το πρόβλημα και το ποσό να συμπεριληφθεί σε επόμενη πληρωμή.

Τι γίνεται αν κάποιος μείνει εκτός: Ειδική διαδικασία προβλέπεται για περιπτώσεις στις οποίες δεν υπάρχει ηλεκτρονικό μισθωτήριο. Όταν ο εκμισθωτής εξαιρείται από την υποχρέωση ηλεκτρονικής δήλωσης, ο μισθωτής μπορεί μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στο myAADE να υποβάλει αντίγραφο της χειρόγραφης σύμβασης που ήταν ενεργή το προηγούμενο έτος και αποδεικτικά καταβολής του ενοικίου.

Αντίστοιχη διαδικασία ακολουθείται όταν ο εκμισθωτής υποβάλλει χειρόγραφα τη δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης, όπως μπορεί να συμβεί σε περίπτωση ανήλικου εκμισθωτή. Ο δικαιούχος υποβάλλει μέσω «Τα Αιτήματά μου» αντίγραφο της χειρόγραφης δήλωσης μίσθωσης μαζί με τα αποδεικτικά καταβολής των ενοικίων.

Δυνατότητα διόρθωσης υπάρχει και εάν ο δικαιούχος μείνει εκτός επειδή λείπουν ή είναι λανθασμένα τα στοιχεία για την Περιφερειακή Ενότητα στην οποία υπηρετούσε. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να προσκομίσει τη σύμβαση μίσθωσης, αποδεικτικά πληρωμής και βεβαίωση της υπηρεσίας του για τον τόπο όπου εργάστηκε.

Για να πραγματοποιηθεί η πληρωμή αυτών των περιπτώσεων έως το τέλος Νοεμβρίου, τα δικαιολογητικά πρέπει να έχουν υποβληθεί έως τις 20 Οκτωβρίου, ενώ υπάρχει τελικό περιθώριο υποβολής έως τις 31 Δεκεμβρίου του έτους καταβολής.

Οι διασταυρώσεις της ΑΑΔΕ: Η φορολογική διοίκηση θα «ταιριάζει» ηλεκτρονικά τον τόπο υπηρεσίας με τη μισθωμένη κατοικία, αξιοποιώντας ηλεκτρονικά μισθωτήρια, Ε1 και Ε2 μισθωτών και ιδιοκτητών, στοιχεία υπεκμισθώσεων, δηλώσεις ανείσπρακτων ενοικίων και άλλα διαθέσιμα φορολογικά δεδομένα.

Για τον υπολογισμό λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ του συμβατικά συμφωνημένου ενοικίου στο ενεργό ηλεκτρονικό μισθωτήριο και του ποσού που έχει δηλώσει ο ιδιοκτήτης στο Ε2. Εάν έχουν δηλωθεί ανείσπρακτα ενοίκια, ο υπολογισμός γίνεται αποκλειστικά με βάση το ποσό του Ε2.

Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη και δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς την εφορία, το Δημόσιο, τους δήμους ή τα ασφαλιστικά ταμεία. Αν από τον έλεγχο προκύψει ότι ανακριβή στοιχεία στη φορολογική δήλωση οδήγησαν σε αχρεώστητη καταβολή, το ποσό καταλογίζεται με τόκους από την ημερομηνία πληρωμής και ο δικαιούχος αποκλείεται για τα επόμενα τρία χρόνια από τη γενική επιστροφή ενοικίου.

Για το σύνολο των δικαιούχων της γενικής επιστροφής, η καταβολή πραγματοποιείται έως το τέλος Νοεμβρίου. Η απόφαση ενσωματώνει παράλληλα τα ήδη νομοθετημένα αυξημένα εισοδηματικά όρια: έως 25.000 ευρώ για άγαμο, έως 35.000 ευρώ για έγγαμο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί, και έως 39.000 ευρώ για μονογονεϊκή οικογένεια, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.

Τα νέα όρια εφαρμόζονται στις επιστροφές του 2026 και των επόμενων ετών για μισθώματα που έχουν καταβληθεί από το 2025 και μετά.

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