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Πριν από λίγα χρόνια ήταν μερικές δεκάδες. Σήμερα οι εύποροι φορολογούμενοι που επιλέγουν την Ελλάδα μέσω του Non-Dom δεν έρχονται μόνο για να κάνουν την επένδυση που απαιτεί το ειδικό φορολογικό καθεστώς, αλλά αγοράζουν σπίτια εκατομμυρίων, εγκαθίστανται κυρίως στην Αθηναϊκή Ριβιέρα και αποκτούν ισχυρή παρουσία στην αγορά πολυτελών κατοικιών.

Τα νέα στοιχεία για τις αγορές ακινήτων δείχνουν πώς έχει εξελιχθεί το μέτρο από το 2020. Οι 213 εύποροι φορολογούμενοι που έχουν ήδη ενταχθεί στο ελληνικό Non-Dom έχουν πραγματοποιήσει επενδύσεις 277 εκατ. ευρώ. Τώρα φαίνεται και τι συμβαίνει μετά τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας τους στην Ελλάδα: αρκετοί αγοράζουν ακριβά σπίτια για να εγκατασταθούν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους, δημιουργώντας μια νέα και ιδιαίτερα ισχυρή κατηγορία αγοραστών στην αγορά πολυτελών ακινήτων.

Αγορές εκατομμυρίων στην Αθηναϊκή Ριβιέρα

Τα στοιχεία της Greece Sotheby’s International Realty είναι χαρακτηριστικά. Από το 2024 έως και το πρώτο εξάμηνο του 2026, οι αγορές πολυτελών κατοικιών από Non-Dom που πέρασαν από το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας έφτασαν τα 58,2 εκατ. ευρώ.

Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το ύψος των συναλλαγών. Η διάμεση αξία αγοράς φτάνει τα 2,95 εκατ. ευρώ, δηλαδή σχεδόν 3 εκατ. ευρώ, ενώ ακόμη και η χαμηλότερη συναλλαγή που καταγράφηκε ήταν 2,33 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για ποσά πολλαπλάσια της ελάχιστης επένδυσης των 500.000 ευρώ που προβλέπει το Non-Dom. Κι αυτό δείχνει μια σημαντική αλλαγή στην εξέλιξη του μέτρου. Οσοι επιλέγουν την Ελλάδα δεν περιορίζονται στο ποσό που απαιτείται για να ενταχθούν στο καθεστώς. Ενα σημαντικό μέρος τους αγοράζει κατοικίες πολύ μεγαλύτερης αξίας και επιλέγει να εγκατασταθεί στη χώρα.

Πρώτη επιλογή είναι με μεγάλη διαφορά η Αθηναϊκή Ριβιέρα, όπου συγκεντρώνεται το 88% των συγκεκριμένων συναλλαγών. Τα νότια προάστια έχουν εξελιχθεί στον βασικό προορισμό αυτής της κατηγορίας αγοραστών, συνδυάζοντας την αγορά πολυτελών κατοικιών με τη θάλασσα, την εύκολη πρόσβαση στο κέντρο της Αθήνας και στο αεροδρόμιο και τις υποδομές που αναζητούν όσοι μεταφέρουν τη ζωή τους από το εξωτερικό στην Ελλάδα.

Το πόσο γρήγορα έχει αλλάξει η εικόνα φαίνεται από ένα ακόμη στοιχείο: μέχρι το 2023 οι Non-Dom είχαν ουσιαστικά μηδενική παρουσία στις συναλλαγές της Greece Sotheby’s, ενώ το 2025, μόλις δύο χρόνια αργότερα, έφτασαν να αντιπροσωπεύουν το 29% των συναλλαγών πολυτελών κατοικιών της εταιρείας. Σχεδόν μία στις τρεις συναλλαγές, δηλαδή, αφορούσε πλέον αγοραστή που είχε ενταχθεί στο ειδικό φορολογικό καθεστώς.

Οι Βρετανοί

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η προέλευση των αγοραστών. Περισσότεροι από τους μισούς είναι Βρετανοί, με το ποσοστό τους να φτάνει το 53%. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με τις μεγάλες αλλαγές που έγιναν στη Βρετανία. Από τον Απρίλιο του 2025 καταργήθηκε το βρετανικό καθεστώς Non-Dom, το οποίο επί χρόνια παρείχε ειδική φορολογική μεταχείριση σε εύπορους κατοίκους για τα εισοδήματα που αποκτούσαν εκτός Ηνωμένου Βασιλείου.

Η αλλαγή των κανόνων οδήγησε αρκετούς εύπορους φορολογουμένους να αναζητήσουν άλλες χώρες για τη μεταφορά της φορολογικής τους κατοικίας. Και η Ελλάδα βρίσκεται πλέον ανάμεσα στις επιλογές τους, καθώς διαθέτει ήδη από το 2020 το δικό της καθεστώς και παράλληλα μια αγορά πολυτελών κατοικιών που έχει αναπτυχθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

Οταν ξεκίνησε το ελληνικό Non-Dom, το ερώτημα ήταν πόσοι εύποροι φορολογούμενοι θα ενδιαφέρονταν να μεταφέρουν εδώ τη φορολογική τους κατοικία. Οι πρώτες αιτήσεις ήταν λίγες και το μέτρο έκανε ουσιαστικά τα πρώτα του βήματα.

Σήμερα έχουν ήδη ενταχθεί 213 φορολογούμενοι, ενώ οι επενδύσεις τους έχουν φτάσει τα 277 εκατ. ευρώ. Σε παλαιότερη καταγραφή οι επενδύσεις ξεπερνούσαν τα 106 εκατ. ευρώ, γεγονός που δείχνει πόσο έχει αυξηθεί το οικονομικό αποτύπωμα του καθεστώτος μέσα σε λίγα χρόνια.

Τι προβλέπει το ελληνικό Non-Dom

Το πλαίσιο του 5Α είναι συγκεκριμένο. Ο ενδιαφερόμενος μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα και πραγματοποιεί επένδυση τουλάχιστον 500.00 ευρώ. Εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις, καταβάλλει 100.000 ευρώ τον χρόνο για το σύνολο του εισοδήματος που αποκτά στο εξωτερικό, ανεξάρτητα από το ύψος του, ενώ το ειδικό καθεστώς μπορεί να ισχύσει για έως 15 χρόνια.

Η επένδυση των 500.000 ευρώ δεν χρειάζεται να αφορά αποκλειστικά ακίνητο. Μπορεί να πραγματοποιηθεί με τους τρόπους που προβλέπει η νομοθεσία, γεγονός που κάνει ακόμη πιο ενδιαφέρον το νέο στοιχείο για τις κατοικίες. Ενας Non-Dom μπορεί να έχει καλύψει την επενδυτική υποχρέωση με διαφορετικό τρόπο και στη συνέχεια να αγοράσει ένα σπίτι αξίας 2, 3 ή περισσότερων εκατομμυρίων ευρώ για να εγκατασταθεί στην Ελλάδα.

Συνταξιούχοι και εργαζόμενοι

Παράλληλα, το Non-Dom αποτελεί μόνο ένα μέρος της πολιτικής που εφαρμόζει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια για την προσέλκυση νέων φορολογικών κατοίκων. Μαζί με το 5Α για τους εύπορους επενδυτές, λειτουργεί το 5Β για τους συνταξιούχους του εξωτερικού και το 5Γ για εργαζομένους και επαγγελματίες που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα.

Στα τελευταία συγκεντρωτικά στοιχεία είχαν καταγραφεί περισσότερες από 8.000 αιτήσεις και περίπου 4.700 εγκρίσεις στα τρία καθεστώτα. Πίσω από τους 213 εύπορους επενδυτές βρίσκονται περισσότεροι από 820 συνταξιούχοι του εξωτερικού και περίπου 3.700 εργαζόμενοι και επαγγελματίες που είχαν ήδη εγκριθεί για υπαγωγή.

Για τους συνταξιούχους προβλέπεται φορολόγηση με 7% για τα εισοδήματα που αποκτούν στο εξωτερικό, για έως 15 χρόνια. Για τους εργαζόμενους και τους επαγγελματίες το κίνητρο είναι διαφορετικό: προβλέπεται απαλλαγή από τον φόρο για το 50% του εισοδήματος από μισθωτή εργασία ή επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα για επτά χρόνια. Στην τελευταία κατηγορία περιλαμβάνονται και Ελληνες που είχαν φύγει στο εξωτερικό και επιστρέφουν για να εργαστούν ή να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στη χώρα.

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