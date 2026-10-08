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Η επόμενη συνάντηση αντιπροσωπειών Ελλάδας και Τουρκίας για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης θα διεξαχθεί, αύριο, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, στα Χανιά της Κρήτης.

Όπως ανακοινώθηκε, των δύο αντιπροσωπειών θα ηγούνται ο πρέσβης Θεοχάρης Λαλάκος και ο υφυπουργός Εξωτερικών, Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάυ, αντιστοίχως.

Στις εκατέρωθεν αντιπροσωπείες μετέχουν, επίσης, ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων.

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