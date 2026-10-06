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Νέα παρέμβαση 95 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της βιομηχανίας απέναντι στο ενεργειακό κόστος ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ.

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Όπως είπε, η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει τα περιθώρια κρατικών ενισχύσεων που δίνει το ευρωπαϊκό πλαίσιο, δημιουργώντας ένα προσωρινό δίχτυ ασφαλείας με επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος.

Η παρέμβαση θα αφορά ενεργοβόρους κλάδους, όπως τσιμέντα, τρόφιμα, χαρτικά και πλαστικά, ενώ θα προβλέπει και πρόσθετη στήριξη επιχειρήσεων για πράσινες επενδύσεις.

«Σήμερα μπορούμε να κάνουμε το επόμενο βήμα, αξιοποιώντας τα περιθώρια των κρατικών ενισχύσεων από το ευρωπαϊκό πλαίσιο που μας δίνει αυτή την ευελιξία», ανέφερε ο Πρωθυπουργός.

Το συνολικό ύψος της κρατικής παρέμβασης υπολογίζεται σε 95 εκατ. ευρώ, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να προαναγγέλλει ότι οι λεπτομέρειες της νέας πρωτοβουλίας θα ανακοινωθούν από τα αρμόδια υπουργεία τις επόμενες ημέρες.

Την ίδια στιγμή, πρόσθετο χώρο για στοχευμένα μέτρα στήριξης αναζητά η Αθήνα στην Ευρώπη, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επαναφέρει από το βήμα του ΣΕΒ την πρότασή του για προσωρινή δημοσιονομική ευελιξία και αξιοποίηση των υπερεσόδων του ΦΠΑ. Την ίδια ώρα, προειδοποίησε ότι ο χειμώνας μπορεί να αποδειχθεί δυσκολότερος και έκλεισε κάθε συζήτηση για υπέρβαση των ορίων δαπανών.

«Έχω εισηγηθεί στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τη δυνατότητα διερεύνησης μιας κοινής ευρωπαϊκής απάντησης», είπε ο Πρωθυπουργός, επιμένοντας ότι απέναντι σε μια ευρωπαϊκή πρόκληση απαιτείται ευρωπαϊκή αντίδραση.

Πρώτο βήμα, όπως είπε, θα μπορούσε να είναι «μια αυξημένη αλλά χρονικά προσδιορισμένη δημοσιονομική ευελιξία», που θα επιτρέψει να αξιοποιηθούν τα πρόσθετα έσοδα τα οποία δημιουργεί ο πληθωρισμός, κυρίως μέσω του ΦΠΑ.

«Η πρόταση είναι σχετικά απλή: να αξιοποιήσουμε αυτά τα υπερέσοδα από τον πληθωρισμό για στοχευμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης της κοινωνίας», ανέφερε, σημειώνοντας ότι έτσι περισσότερες χώρες θα αποκτούσαν τη δυνατότητα να καταρτίσουν σχέδια παρεμβάσεων χωρίς να διαταραχθούν οι ευρωπαϊκοί κανόνες.

Η ευελιξία που ζητά η Αθήνα από τις Βρυξέλλες, ωστόσο, δεν μεταφράζεται σε χαλάρωση στο εσωτερικό.

«Για ακόμη μία φορά θα επιμείνω να κρατηθεί και να τηρηθεί η δημοσιονομική πειθαρχία», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπενθυμίζοντας ότι οι νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες προβλέπουν συγκεκριμένες οροφές δαπανών.

«Δεν θα τις ξεπεράσουμε», τόνισε. «Στηρίζουμε την κοινωνία πάντα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μιας οικονομίας η οποία αναπτύσσεται, χωρίς να θέσουμε σε κίνδυνο αυτή τη δημοσιονομική σταθερότητα».

«Ο χειμώνας διαφαίνεται ακόμη δυσκολότερος»

Πίσω από την επιμονή για ευρωπαϊκή παρέμβαση βρίσκεται η εκτίμηση ότι οι πιέσεις όχι μόνο δεν υποχωρούν, αλλά ενδέχεται να ενταθούν.

«Πριν από έναν μήνα είχα προειδοποιήσει για έναν δύσκολο χειμώνα. Σήμερα λέω ότι μπορεί αυτός να διαφαίνεται ακόμα δυσκολότερος», είπε ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στις γεωπολιτικές και οικονομικές ανατροπές που ξεκινούν από την Ουκρανία και επηρεάζουν πλέον ολόκληρο τον πλανήτη.

Σε αυτή τη συγκυρία έβαλε απέναντι τη δημοσιονομική θέση της χώρας. Η Ελλάδα, όπως είπε, καταγράφει «την ταχύτερη αποκλιμάκωση δημόσιου χρέους στην ιστορία των χωρών του ΟΟΣΑ» και, παρά τη μεγάλη νευρικότητα στις αγορές ομολόγων, παραμένει μία από τις λίγες χώρες που παράγουν όχι μόνο πρωτογενή αλλά και πραγματικά πλεονάσματα.

«Για πρώτη φορά από το 1980 και μετά η χώρα καταφέρνει να μειώνει σημαντικά το δημόσιο χρέος της», σημείωσε, χαρακτηρίζοντας αυτή την επίδοση «εθνικό οπλοστάσιο» απέναντι στις αναταράξεις.

Στο ίδιο μήκος κύματος, υπογράμμισε ότι η αξιοπιστία που έχει αποκτήσει η ελληνική οικονομία επιτρέπει σήμερα στο Δημόσιο να δανείζεται φθηνότερα από τέσσερα από τα επτά κράτη του G7.

Η επταετία σε αριθμούς

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε και τον απολογισμό των επτά ετών, στην έβδομη παρουσία του ως Πρωθυπουργός στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ.

«Η Ελλάδα κατάφερε να περάσει στην ανάπτυξη και από το περιθώριο της Ευρώπης να βρεθεί στο επίκεντρό της», είπε, περιγράφοντας μια πρώτη κυβερνητική θητεία με έμφαση στη σταθεροποίηση της οικονομίας και τη μείωση φόρων και μια δεύτερη με μεταρρυθμίσεις, επενδύσεις, εισόδημα και άμυνα.

Δεν απέφυγε, πάντως, να δείξει και την απόσταση που απομένει να καλυφθεί. Το επενδυτικό κενό έχει μειωθεί, αλλά δεν έχει κλείσει, ενώ έδωσε έμφαση στην αυξανόμενη εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας και στην άνοδο των εξαγωγών.

Στην αγορά εργασίας, υπενθύμισε ότι η ανεργία υποχώρησε από το 18% το 2019 στο 7,4% τον Αύγουστο του 2026, ενώ περισσότεροι από 90 φόροι έχουν καταργηθεί ή μειωθεί. Ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί έξι φορές, με στόχο τα 1.000 ευρώ, ενώ ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης, όπως είπε, έχει ήδη ξεπεράσει τα 1.500 ευρώ, με τον πήχη στα 1.800 ευρώ το 2030.

Στα ίδια δεδομένα ενέταξε και το προσχέδιο του προϋπολογισμού, όπου αποτυπώνονται οι παρεμβάσεις 2,2 δισ. ευρώ που είχε ανακοινώσει στη Θεσσαλονίκη.

«Μακριά από πειράματα κυβέρνησης που θα γκρέμιζαν όσα χτίσαμε» – «Σταθερό και έμπειρο χέρι στο τιμόνι»

Καθαρό πολιτικό δίλημμα για την επόμενη ημέρα έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο κλείσιμο της ομιλίας του στον ΣΕΒ, αντιπαραβάλλοντας τη «σταθερότητα, σιγουριά, συνέχεια και συνέπεια» με «πειράματα κυβέρνησης» που, όπως είπε, θα μπορούσαν να γκρεμίσουν όσα έχτισε μέχρι σήμερα η κοινωνία.

Με ορίζοντα το 2030, ο Πρωθυπουργός κάλεσε τον επιχειρηματικό κόσμο να συγκρίνει το σχέδιο που παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη με «όσα ακοστολόγητα και ανεύθυνα διακινούνται γύρω μας», υποστηρίζοντας ότι σε ένα αβέβαιο διεθνές περιβάλλον η χώρα χρειάζεται «ένα σταθερό και έμπειρο χέρι στο τιμόνι και, κυρίως, μια ρεαλιστική πυξίδα στην πορεία της».

«Είναι ο δρόμος που θεωρώ ότι μπορεί να μας οδηγήσει και πάλι στο ξέφωτο. Μακριά από εξωτερικές απειλές, από εσωτερικά πειράματα κυβέρνησης που θα γκρέμιζαν όσα με κόπο έχτισε μέχρι τώρα η κοινωνία μας», είπε.

Και συνέχισε: «Σας καλώ να συγκρίνετε αυτό το σχέδιο με όσα ακοστολόγητα και ανεύθυνα διακινούνται γύρω μας», συμπυκνώνοντας στη συνέχεια τη δική του πρόταση σε τέσσερις λέξεις: «Σταθερότητα, σιγουριά, συνέχεια και συνέπεια».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε το μήνυμα αυτό με την πρώτη παρουσία του στον ΣΕΒ, το 2016, όταν ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης είχε προτείνει μια «συμφωνία» Πολιτείας και επιχειρήσεων.

«Τότε ίσως να σας είχα αιφνιδιάσει, ζητώντας μια συμφωνία ανάμεσά μας. Μια ειλικρινή σχέση Πολιτείας και επιχειρήσεων, χωρίς υπεκφυγές, χωρίς ψευδείς υποσχέσεις», ανέφερε.

Δέκα χρόνια μετά, είπε ότι αυτή η σχέση «έχει δοκιμαστεί και έχει αντέξει» και ζήτησε να ανανεωθεί, «τώρα που η συγκυρία επιβάλλει τη συσπείρωση όλων των δυνάμεων της χώρας».

Έκλεισε επιστρέφοντας στη «συμφωνία προόδου και ευημερίας με ορίζοντα το 2030», καλώντας τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων, εφόσον κρίνουν αξιόπιστη την πρόταση, «να υπογράψετε κι αυτή την ελπιδοφόρο συμφωνία για το σήμερα και για το αύριο της πατρίδας μας».

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