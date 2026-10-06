Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ως «παράδειγμα θάρρους και επιτυχίας» χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό (François Villeroy de Galhau), Επίτιμος Διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας, υπογραμμίζοντας ότι η πορεία της χώρας μετά την κρίση και τα αποτελέσματα που πέτυχε στη δημοσιονομική προσαρμογή πρέπει να γίνουν ευρύτερα γνωστά.

Μιλώντας σε συζήτηση στο πλαίσιο της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ, ο Βιλερουά ντε Γκαλό στάθηκε ιδιαίτερα στις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας όσον αφορά στη μείωση του ελλείμματος και του δημόσιου χρέους, αφήνοντας παράλληλα σαφή αιχμή για τη σημερινή δημοσιονομική κατάσταση στη Γαλλία.

«Γνωρίζω πολλές χώρες της ΕΕ, μία από αυτές μάλιστα τη γνωρίζω πολύ καλά, οι οποίες θα ήθελαν να έχουν τις επιδόσεις της Ελλάδας στη μείωση του ελλείμματος και του χρέους», ανέφερε χαρακτηριστικά, παραπέμποντας εμμέσως στη Γαλλία.

Τα δύο διδάγματα από την ελληνική κρίση

Ο πρώην επικεφαλής της γαλλικής κεντρικής τράπεζας υπογράμμισε ότι από την ελληνική κρίση προκύπτουν δύο βασικά διδάγματα για την Ευρώπη.

Το πρώτο, όπως σημείωσε, είναι ότι όσο περισσότερο καθυστερεί η αναγκαία προσαρμογή τόσο πιο επώδυνη γίνεται, ενώ το δεύτερο είναι ότι οι μεταρρυθμίσεις αποδίδουν και φέρνουν αποτελέσματα.

Παράλληλα, δήλωσε ικανοποιημένος για το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της κρίσης η Γαλλία είχε ταχθεί υπέρ της παραμονής της Ελλάδας στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Βιλερουά ντε Γκαλό εξέφρασε επίσης τη βεβαιότητα ότι τόσο η Ευρώπη όσο και η Γαλλία θα καταφέρουν να ξεπεράσουν την τρέχουσα κρίση, ενώ τάχθηκε υπέρ της επιτάχυνσης της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης σε δύο κρίσιμα μέτωπα: την ενιαία αγορά κεφαλαίων και την τραπεζική ένωση.

Κατά την έναρξη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος απένειμε τιμητική πλακέτα στον γενικό διευθυντή της Σιβιτανιδείου Σχολής, Κωνσταντίνο Γούλα, για τη συμβολή του ιδρύματος στην τεχνική εκπαίδευση στην Ελλάδα.

Διαβάστε ακόμη

Χάρης Βαφειάς: «Να ανάψουμε ένα κερί για τον Τραμπ»

Αγορές ομολόγων: Γιατί εκτινάσσονται οι αποδόσεις από ΗΠΑ και Γαλλία έως Ιαπωνία και Βρετανία – Η προειδοποίηση για την επόμενη κρίση

Περόβσκια: Το ιδανικό φυτό που ανανεώνει τον κήπο σας μετά την λεβάντα

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ