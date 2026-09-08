Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Δύο πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, η Ολυμπία Τελιγιορίδου από την Καστοριά και ο Λευτέρης Αβραμάκης από τις Σέρρες προσχωρούν στο ΠΑΣΟΚ μετά από τη σημερινή συνάντηση με το Νίκο Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη.

Οι δύο βουλευτές είχαν «προαναγγείλει» την ένταξή τους στο ΠΑΣΟΚ με την παρουσία τους στην πρόσφατη εκδήλωση της 3ης του Σεπτέμβρη στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου φωτογραφήθηκαν μαζί με τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος σε άμεσο χρόνο θα ανακοινώσει και άλλες «μεταγραφές», όπως της Νίνας Κασιμάτη που εκλέγεται στη Β’ Πειραιά. Σήμερα πάντως ο κ. Ανδρουλάκης και οι Τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ στο πεδίο της οικονομίας και της ανάπτυξης (Παύλος Γερουλάνος, Άννα Διαμαντοπούλου, Μιλένα Αποστολάκη, Πάρις Κουκουλόπουλος και Γιώργος Νικητιάδης) στρέφουν την προσοχή τους επίσης στην «επικαιροποίηση» του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ εν’ όψει ΔΕΘ. Έχουν προγραμματισμένη συνάντηση με τους εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων με τους οποίους θα συζητήσουν τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ. Το σύνθημα της Χαριλάου Τρικούπη είναι «γιατί τώρα ΠΑΣΟΚ» και παραπέμπει σε κάθε μία πρόταση του ΠΑΣΟΚ: πχ για την επαναφορά του 13ου μισθού, της 13ης σύνταξης και το νέο ΕΚΑΣ, τη μείωση του ΦΠΑ, την ενίσχυση του ΕΣΥ, την προστασία της πρώτης κατοικίας και των δανειοληπτών, το Εθνικό Απολυτήριο, τη στεγαστική πολιτική. Με την ομιλία του το βράδυ του Σαββάτου στη ΔΕΘ ο κ. Ανδρουλάκης θα δώσει έμφαση στην αντιμετώπιση της ακρίβειας καταγγέλλοντας την κυβέρνηση ότι αρνείται κάθε πρόταση που μπορεί να περιορίσει το πρόβλημα και να στηρίξει τους πολίτες στην καθημερινότητά τους (με μείωση των έμμεσων φόρων).

Είναι προφανές ότι η Χαριλάου Τρικούπη επενδύει στην προγραμματική μάχη και ταυτόχρονα στην ανάδειξη της ηγετικής ομάδας που διαθέτει, προκειμένου να αυξήσει τα ποσοστά του, να μειώσει τη δημοσκοπική ψαλίδα με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και να επιχειρήσει την ανακατάληψη της δεύτερης θέσης μετά από τη ΔΕΘ. Ποντάρει επίσης στο καλύτερο κλίμα που συναντά στην περιφέρεια, σε αντίθεση με το λεκανοπέδιο Αττικής, όπου συνεχίζει να καταγράφει χαμηλότερα ποσοστά και την …ακούνητη βελόνα επί μήνες.

Με τη διήμερη παρουσία του στη ΔΕΘ το προσεχές Σαββατοκύριακο ο κ. Ανδρουλάκης θα αναπτύξει επί της ουσίας «διμέτωπο αγώνα» εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα. Ο εκπρόσωπος Τύπου, Κώστας Τσουκαλάς έκανε λόγο μετά από το στίχο που αφιέρωσε ο πρωθυπουργός στον Αλέξη Τσίπρα («ωραία που τα λες, αλλά έλα που σε ξέρω») στα «δίδυμα φεγγάρια» (είναι ο τίτλος του τραγουδιού) προκειμένου να ταυτίσει το προφίλ τους όσον αφορά στο μοντέλο διακυβέρνησης.

«Με τη σημερινή του αναφορά εναντίον του νόμου για την προστασία της πρώτης κατοικίας, την εμμονή του με τα θηριώδη πλεονάσματα και την υπερφορολόγηση καθώς και με τη λατρεία του στο νόμο Κατρούγκαλου, ο κ. Μητσοτάκης ταυτίστηκε όσο κανείς με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ -ΑΝΕΛ και τον Αλέξη Τσίπρα», σημειώνει ο Κώστας Τσουκαλάς χρεώνοντας αναξιοπιστία, αλαζονεία και εξαπάτηση στη «γαλάζια παράταξη». Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ απευθύνεται με δήλωσή του στον Κυριάκο Μητσοτάκη ο οποίος κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ για την εκτόξευση του δημόσιου χρέους από την εποχή του Ανδρέα Παπανδρέου: «Αν έχει απορίες για το πως εκτοξεύθηκε το δημόσιο χρέος της χώρας, ας κάνει μια ανασκόπηση στη θητεία του πατέρα του, που παρέλαβε δημόσιο χρέος στο 69,9% του ΑΕΠ και σε τρία χρόνια το πήγε στο 111,6%. Την περίοδο 2004-2009 επί διακυβέρνησης Καραμανλή, δε, το δημόσιο χρέος εκτινάχθηκε στο 130% του ΑΕΠ. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κατέθετε πλαστά στοιχεία στην ΕΕ και παρέδωσε έλλειμμα στο 15,4%».

Διαβάστε ακόμη

Η πιο ισχυρή γυναίκα του AI φοβάται την ίδια της τη δημιουργία

Τα αμερικανικά πανεπιστήμια που δέχονται φοιτητές πριν καν εκείνοι υποβάλουν αίτηση

Οι νέες «συμμαχίες» του λιανεμπορίου: Γιατί οι αλυσίδες στέλνουν πελάτες η μία στην άλλη (pics)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ