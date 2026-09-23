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Παρέμβαση για τη δημόσια αντιπαράθεση και τα περί «χαριεντισμών» μεταξύ της Αλεξάνδρας Σδούκου και του Νικόλα Φαραντούρη έκανε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Ράνια Θρασκιά εκφράζοντας την αντίθεσή της με τους προσωπικούς χαρακτηρισμούς και τη λεκτική βία.

Αναφερόμενη στο «χαριεντίζομαι» η κυρία Θρασκιά δήλωσε στο Alpha radio και στον Γιώργο Ευγενίδη, “αδειάζοντας” τον κ. Φαραντούρη ότι: «Αυτό το ρήμα στο δημόσιο διάλογο με βρίσκει κάθετα αντίθετη. Το χρησιμοποίησε πρώτη η κυρία Σδούκου , το χρησιμοποίησε έπειτα και ο κ. Φαραντούρης. Δεν βοήθησε κανένας από τους δύο το δημόσιο διάλογο. Θεωρώ, άσχετα από το αν ο κ. Φαραντούρης προκλήθηκε και ακούω και τη δική του πλευρά και προφανώς και της κυρίας Σδούκου και δεν πάω να κρατήσω ίσες αποστάσεις ότι οποιοσδήποτε εισάγει ψυχολογική βία στο δημόσιο λόγο είναι εκ προοιμίου λάθος».

Μιλώντας όπως διευκρίνισε περισσότερο ως ψυχολόγος και λιγότερο ως πολιτικός η κυρία Θρασκιά άφησε αιχμές εναντίον της ρητορικής Φαραντούρη και τόνισε επίσης ότι: «Οποιοσδήποτε προκαλεί με προσωπικούς χαρακτηρισμούς έναν πολιτικό του αντίπαλο είναι εκ προοιμίου λάθος και με βρίσκει απέναντι. Προφανώς υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθησία απέναντι στις γυναίκες, ακριβώς γιατί το 2026 πλήττονται ψυχολογικά, και όχι μόνο, και στην δημόσια σφαίρα και στην ιδιωτική.

Αυτό όμως δεν παραγνωρίζει και θέλω να εξηγήσω λίγο αυτό το συγκεκριμένο παράδειγμα, ότι θύμα βίας λεκτικής, ψυχολογικής ή και σωματικής μπορεί να πέσει και ένας άνδρας, άρα να συμφωνήσουμε ότι άμα θέλουμε μια πολιτική ηθική και ένα πολιτικό πολιτισμό ειδικά όσο φτάνουμε στις εκλογές, πρέπει ο καθένας να αυτοπεριορίζεται και να αναλαμβάνει την ατομική του ευθύνη γιατί είναι στην μόνη περίπτωση που χωράει και όχι σε αυτά που συχνά πάει να αποδώσει η κυβέρνηση στους πολίτες και να αποφύγουμε είτε να προκαλούμε, είτε να γινόμαστε θύτες, είτε να δημιουργούμε θύματα στον δημόσιο διάλογο».

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