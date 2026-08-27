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«Ναι» ψηφίζει το ΠΑΣΟΚ στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ να εκλεγεί η Έλενα Ακρίτα αντιπρόεδρος στη βουλή, μετά από την παραίτηση της Όλγας Γεροβασίλη, η οποία αποχωρώντας από την Κουμουνδούρου πέρασε στη «δεξαμενή» των ανεξάρτητων βουλευτών.

Η Χαριλάου Τρικούπη είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, στη «γραμμή» υπερψήφισης της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας ότι κινείται από θέση αρχής και θέλοντας ως εκ τούτου να επισημάνει τη διαφωνία της με τις κυβερνητικές «διαρροές» που προαναγγέλλουν το «όχι» στην εκλογή της Έλενας Ακρίτας, με το επιχείρημα ότι η βουλευτής έχει ασκήσει «σφοδρή κριτική» στην κυβέρνηση της ΝΔ. Να σημειωθεί ότι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ψήφισαν πρόσφατα- μετά από την παραίτηση του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου- τον Πάρι Κουκουλόπουλο επίσης για την αντιπροεδρία της βουλής.

Σήμερα το απόγευμα εν τω μεταξύ το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει το συνολικό πρόγραμμα για το ιδιωτικό χρέος. «Σήμερα, ο πολίτης είναι μόνος απέναντι στους ισχυρούς. Αυτό αλλάζει, με δίκαιους κανόνες, πραγματική προστασία και δεύτερη ευκαιρία», λένε στελέχη του ΠΑΣΟΚ και παραπέμπουν στη δέσμευση «αλλάζουμε τους κανόνες δίνοντας δίκαιη λύση για το ιδιωτικό χρέος. Στη σημερινή εκδήλωση θα μιλήσουν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, η Μιλένα Αποστολάκη, ο Κώστας Τσουκαλάς και άλλα στελέχη που έχουν συμβάλει στην συγκρότηση και την ανάδειξη των θέσεων του ΠΑΣΟΚ για τα «κόκκινα δάνεια». Μια σχετική, πρώτη ενημέρωση κάνει μέσω βίνετο στο στο TikTok ο Νίκος Ανδρουλάκης ρωτώντας την υπεύθυνη ΚΤΕ Ιδιωτικού Χρέους και Προστασίας Δανειοληπτών, Μιλένα Αποστολάκη «τι δεν μας λένε για το ιδιωτικό χρέος».

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