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Νέα επίθεση κατά της κυβέρνησης και προσωπικά του Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ για την υπόθεση του Μιχάλη Μπεκίρη, διευθυντή του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Βουλή, ζητώντας την άμεση αποπομπή του.

Με αφορμή τα δημοσιεύματα της εφημερίδας Documento για την έλλειψη ΦΕΚ διορισμού και τα ερωτήματα σχετικά με την ύπαρξη πτυχίου, η Χαριλάου Τρικούπη επανέρχεται με αιχμηρά ερωτήματα, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι αποφεύγει να δώσει απαντήσεις. «Βρήκε το πτυχίο του ή ακόμα ψάχνει;», διερωτάται χαρακτηριστικά.

Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Μπεκίρης προτίθεται να κινηθεί δικαστικά κατά της εφημερίδας Documento και του εκδότη της, Κώστα Βαξεβάνη, για τα δημοσιεύματα των δύο προηγούμενων Κυριακών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ:

«Αλήθεια, τί γίνεται με τον κ. Μπεκίρη;

Βρήκε το πτυχίο του ή ακόμα ψάχνει;

Η κυβέρνηση και ο ίδιος συνεχίζουν στη γραμμή πως επτά χρόνια κάνει το χόμπι του ως διευθυντής του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Βουλή και κάθεται στα έδρανα της κυβέρνησης χωρίς να υπάρχει ΦΕΚ διορισμού του;

Η Νέα Δημοκρατία που είχε σημαία της την αριστεία και την αξιοκρατία αλλά έκανε το κράτος λάφυρο και τη χώρα αρνητικό παράδειγμα φαυλότητας και κομματισμού, δεν θα τοποθετηθεί για το ζήτημα Μπεκίρη;

Δια της σιωπής η κυβέρνηση νομίζει ότι… θα ξεχαστεί; Θυμίζουμε ότι πάλι δια της σιωπής ουδέποτε τοποθετήθηκε η κυβέρνηση για τις συναντήσεις του κ. Μπεκίρη με στελέχη της Ακροδεξιάς στη Θεσσαλονίκη.

Κύριε Μητσοτάκη, προχωρήστε άμεσα στην αποπομπή του κ.Μπεκίρη».