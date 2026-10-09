Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Από τις συνήθεις κόντρες σε προεκλογικό φόντο, η συζήτηση γρήγορα “ξέφυγε” και εξελίχθηκε σε άγρια αντιπαράθεση για να καταλήξει με ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα σε τροχιά δικαστηρίων, όταν: η Άννα Παπαδοπούλου της ΕΛΑΣ ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει μήνυση εναντίον του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου του ΠΑΣΟΚ.

Χρειάστηκαν λίγα λεπτά τηλεοπτικού αέρα για να ξεκινήσει ο «πόλεμος» προχθές το βράδυ σε κοινή θέα και αφού έκλεισαν οι κάμερες, σύμφωνα με την αναπληρώτρια εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛΑΣ, ο πρώην βουλευτής του κόμματος, από το οποίο αποχώρησε την περασμένη άνοιξη, της επιτέθηκε αποκαλώντας την «σκουπίδι» και κινούμενος απειλητικά προς το μέρος της, προκαλώντας της φόβο για τη σωματική της ακεραιότητα. «Η συνέχεια θα δοθεί στη Δικαιοσύνη», απάντησε χαρακτηριστικά η κυρία Παπαδοπούλου μετά από τη δήλωση συγγνώμης του στελέχους της Χαριλάου Τρικούπη. Με την κυρία Παπαδοπούλου αντιπαρατέθηκα πολιτικά σε οξείς τόνους τους οποίους αναγνωρίζω ως λάθος μου. Εξάλλου, στο τέλος της εκπομπής της ζήτησα συγγνώμη προσωπικά», ισχυρίστηκε ο κ. Κωνσταντόπουλος, ενώ το στέλεχος της ΕΛΑΣ συνέχιζε να εγκαλεί τη Χαριλάου Τρικούπη για τη σιωπή της γύρω από το θέμα. Στελέχη ωστόσο του ΠΑΣΟΚ, όταν εκλήθησαν σε άλλες τηλεοπτικές εκπομπές να πάρουν θέση, όπως ο Θανάσης Γλαβίνας, ο Χρήστος Κακλαμάνης και η Τόνια τάχθηκαν υπέρ των πολιτικών αντιπαραθέσεων σε ήπιο κλίμα και καταδίκασαν την όποιας μορφής βία διευκρινίζοντας βέβαια ότι δεν γνωρίζουν τα όσα συνέβησαν εκτός «αέρα» στον τηλεοπτικό σταθμό ART.

Η ατμόσφαιρα την ώρα της εκπομπής την Τετάρτη το βράδυ μύριζε… μπαρούτι καθώς ο κ. Κωνσταντόπουλος έδειχνε ιδιαίτερα ενοχλημένος από το γεγονός ότι η κυρία Παπαδοπούλου ήταν στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και μάλιστα αναπληρώτρια τομεάρχης Δικαιοσύνης μέχρι τον περασμένο Απρίλιο οπότε και παραιτήθηκε για να οδεύσει προς την ΕΛ.Α.Σ. «Ο Τσίπρας άφησε στον εξώστη τα στελέχη του και έρχεται τώρα η κυρία Παπαδοπούλου να μου πει ότι φέρνει το καινούργιο. Δεν τα λέγατε αυτά όταν ήσασταν στο ΠΑΣΟΚ» είπε ο κ. Κωνσταντόπουλος αρχικά προσθέτοντας ότι «κάποιος που έχει χάσει 5 φορές και είναι αποκλειστικός χορηγός του κ. Μητσοτάκη δεν μπορεί να λέει ότι είναι το άφθαρτο». Παίρνοντας το λόγο η Άννα Παπαδοπούλου απάντησε πως «από τα χείλη του κ. Κωνσταντόπουλου ακούστηκε μία φορά το όνομα Μητσοτάκης και αυτό για να πει απλώς ότι ο Τσίπρας είναι πολιτικό χορηγός του, δεν μπορώ να μετρήσω πόσες φορές μίλησε για τον πρόεδρο της ΕΛ.Α.Σ». Γρήγορα η αντιπαράθεση άρχισε στην συνέχεια να παίρνει προσωπικό χαρακτήρα και να …απογειώνεται σε χρόνο d/t:

Κωνσταντόπουλος: «Βγάλτε τη μάσκα, σε ό,τι αφορά εσάς προσωπικά, δεν εκλεγήκατε στην Κεντρική Επιτροπή».

Παπαδοπούλου: «Αφήστε με εμένα, τιμή μου και καμάρι μου, την προοδευτική παράταξη την έχω τιμήσει».

Κωνσταντόπουλος: «Δεν την έχετε τιμήσει, αλλάζετε θέσεις αναλόγως πού βρίσκεστε».

Παπαδοπούλου: «Ψυχραιμία, ψυχραιμία, το ΠΑΣΟΚ έχει 10 υπουργούς στη ΝΔ, ηρεμήστε κ. Κωνσταντόπουλε»

Κωνσταντόπουλος: «Λυπάμαι που είστε νέος άνθρωπος φύγατε από ένα κόμμα και τη μια μέρα λέγατε άλλα και την άλλη λέτε άλλα».

Παπαδοπούλου: «Νομίζετε ότι λειτουργούν οι προσωπικές επιθέσεις; Εγώ τουλάχιστον έχω υπάρξει συνεπής σε αυτά που λέω».

Κωνσταντόπουλος: «Σε τι είστε συνεπής, σε αυτά που λέγατε προσυνεδριακά ως ΠΑΣΟΚ;»

Παπαδοπούλου: «Δεν σας τιμά αυτό που λέτε».

Κωνσταντόπουλος: «Με τιμά, γιατί θέλω να πέσουν οι μάσκες. Αν είχατε εκλεγεί στην Κεντρική Επιτροπή θα φεύγατε από το ΠΑΣΟΚ; Ζητώ να πέσουν οι μάσκες. Δεν μπορώ το ψέμα και τα fake news»

Παπαδοπούλου: «Είναι ντροπιαστική η τοποθέτηση του κ. Κωνσταντόπουλου»

Κωνσταντόπουλος: «Δεν ντρέπεστε ; Ντροπή σας!». Στελέχη που ήταν τη μία μέρα εδώ την άλλη εκεί δεν αποδέχομαι. Μη μου φέρνετε τέτοιους συνομιλητές του κόμματος Τσίπρα».

Παπαδοπούλου: «Καταρχήν λέγεται ΕΛΑΣ, Ελληνική Αριστερά Συμπαράταξη Μάθετε να μιλάτε, πάρτε κι ένα ηρεμιστικό».

Κωνσταντόπουλος: «Το ηρεμιστικό το χρειάζεστε εσείς κα Παπαδοπούλου. Εγώ δεν υιοθετώ κανέναν, εγώ δεν είμαι ΠΑΣΟΚ αλά καρτ, ούτε κατά το συμφέρον του καθενός».

Παπαδοπούλου: «Έχει την κατανόησή μου, είναι έκδηλο το άγχος του».

Κωνσταντόπουλος: «Κοιταχτείτε στον καθρέφτη κι αφήστε με εμένα».

Στη συνέχεια, ο πρώην βουλευτής, απευθυνόμενος στον δημοσιογράφο είπε: «Και άλλη φορά μη μου ξαναφέρετε στέλεχος της ΕΛΑΣ που προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ». «Είναι ντροπή αυτό που γίνεται. Να δω αν θα έχετε την ίδια συμπεριφορά όταν έχετε απέναντί σας στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που πήγε στη ΝΔ», είπε τότε η κυρία Παπαδοπούλου για να ακούσει από τον πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ μεταξύ άλλων ότι «όλοι κατάπτυστοι είναι αυτοί που φύγανε»

Ο παρουσιαστής έκλεισε μέσα σε αυτό το εκρηκτικό κλίμα τη συζήτηση και την ώρα που έπεφτε το σήμα, ακούστηκε η φωνή της Άννα Παπαδοπούλου να ζητά το λόγο από τον κ. Κωνσταντόπουλο: «Δεν ντρέπεσαι;». Στη συνέχεια, όπως υποστηρίζει η αναπληρώτρια εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ ο πολιτευτής του ΠΑΣΟΚ πήγε δύο φορές να την χτυπήσει και ο παριστάμενος βουλευτής της ΝΔ Λευτέρης Κτιστάκης προσπάθησε να την ηρεμήσει, ενώ λίγο αργότερα, ο κ. Κωνσταντόπουλος επέστρεψε και της ζήτησε συγγνώμη. «Δεν αποδέχομαι τη συγγνώμη του» αναφέρει στη δήλωσή της και ζητά από το ΠΑΣΟΚ να τον διαγράψει.

Η πρώτη δήλωση της Άννα Παπαδοπούλου

Η κυρία Παπαδοπούλου ζητεί τη διαγραφή Κωνσταντόπουλου από το ΠΑΣΟΚ τονίζοντας ότι δεν κάνει αποδεκτή τη συγγνώμη του. Στην πρώτη ανάρτησή της αναφέρει:

«Ζητώ δημόσια από το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής τη διαγραφή του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου. Τη ζητώ ως προοδευτικός πολίτης και ως γυναίκα που χθες το βράδυ δέχθηκε μια απολύτως απρόκλητη, εξυβριστική και εκφοβιστική επίθεση από τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ στην εκπομπή «Χωρίς Χρώμα» του ART TV.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ο κ. Κωνσταντόπουλος επιδόθηκε σε ένα πρωτοφανές κρεσέντο προσωπικών επιθέσεων εναντίον μου, με αφορμή την πολιτική μου επιλογή να αποχωρήσω από το ΠΑΣΟΚ. Όσα ακολούθησαν, όμως, στο διάλειμμα της εκπομπής, ξεπέρασαν κάθε όριο. Εκτός τηλεοπτικού αέρα, με αποκάλεσε «σκουπίδι» και κινήθηκε δύο φορές απειλητικά προς το μέρος μου. Δύο φορές αναγκάστηκα να τον ρωτήσω αν σκοπεύει να με χτυπήσει.

Οφείλω ένα δημόσιο ευχαριστώ στον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κ. Κτιστάκη, ο οποίος ήταν παρών και προσπάθησε να με ηρεμήσει, καθώς τα χέρια μου έτρεμαν από την ταραχή. Λίγο αργότερα, ο κ. Κωνσταντόπουλος επέστρεψε και μου ζήτησε συγγνώμη. Δεν αποδέχομαι τη συγγνώμη του.

Αναρωτιέμαι αν θα συμπεριφερόταν με τον ίδιο τρόπο απέναντι σε έναν άνδρα πολιτικό αντίπαλο. Σε μια εποχή που η βία κατά των γυναικών αποτελεί οδυνηρή καθημερινότητα, η εξύβριση και ο εκφοβισμός δεν μπορούν να βαφτίζονται «κακιά στιγμή» ή πολιτική αντιπαράθεση. Το αυγό του φιδιού δεν μπορεί να το εκκολάπτει μια δημοκρατική και προοδευτική παράταξη. Το ΠΑΣΟΚ οφείλει να πάρει καθαρή θέση. Είναι υπέρ ή κατά της βίας».

Λίγο αργότερα, με δήλωσή του, ο πρωταγωνιστής του επεισοδίου Δημήτρης Κωνσταντόπουλος, αφού τονίζει ότι η ανάρτηση-καταγγελία από την κυρία Παπαδοπούλου έγινε 20 ώρες μετά, αναγνώρισε ως λάθος του την πολιτική αντιπαράθεση σε οξείς τόνους και επιβεβαιώνει ότι «στο τέλος της εκπομπής της ζήτησα συγγνώμη προσωπικά». Ωστόσο την εγκαλεί ότι πρώτη του απηύθυνε απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς και δηλώνει ότι «δεν θα επιτρέψω την εργαλειοποίηση ενός συμβάντος για να βγει το κόμμα ΕΛΑΣ από τα πολιτικά του αδιέξοδα».

Η δήλωση του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου έχει ως εξής:

«Η κα. Άννα Παπαδοπούλου μετά την παρέλευση 20 ωρών θυμήθηκε να ανακινήσει ζήτημα για την χθεσινή μας τηλεοπτική αντιπαράθεση. Προφανώς ήταν επιτακτική ανάγκη να αλλάξει την ατζέντα το κόμμα ΕΛΑΣ μετά τις «γκάφες» του αρχηγού του που δεν ήξερε ούτε τι είδους καλώδιο θα ποντιστεί ανοικτά της Κάσου και εμφανίστηκε ξανά αμετροεπής και αλαζόνας δηλώνοντας κατακτητής της κεντροαριστεράς. Με την κα. Παπαδοπούλου αντιπαρατέθηκα πολιτικά σε οξείς τόνους τους οποίους αναγνωρίζω ως λάθος μου. Εξάλλου, στο τέλος της εκπομπής της ζήτησα συγγνώμη προσωπικά. Δεν θα σταθώ στους απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς που μου απηύθυνε πρώτη ξεκινώντας τον λεκτικό διαξιφισμό, δεν με αγγίζουν. Δεν θα επιτρέψω όμως την εργαλειοποίηση ενός συμβάντος για να βγει το κόμμα ΕΛΑΣ από τα πολιτικά του αδιέξοδα».

Προσφυγή στη δικαιοσύνη

Η δήλωση Κωνσταντόπουλου και το γεγονός ότι η Χαριλάου Τρικούπη απέφυγε να πάρει θέση με επίσημη ανακοίνωση είναι κατά την Άννα Παπαδοπούλου οι λόγοι που την οδηγούν να μην κάνει ούτε βήμα πίσω και να προσφύγει τελικά στη δικαιοσύνη, σημειώνοντας ότι υπάρχουν μάρτυρες, ο παρουσιαστής του καναλιού και ο βουλευτής της ΝΔ που συμμετείχε στο πάνελ. Έτσι η αναπληρώτρια εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ ανακοινώνει με τη δεύτερη δήλωσή της:

«Δυστυχώς, ο κ. Κωνσταντόπουλος δεν μου αφήνει άλλη επιλογή από το να προσφύγω στη Δικαιοσύνη.

Με τη σημερινή του δήλωση, επιχειρεί να αρνηθεί όσα καταγγέλλω ότι συνέβησαν εκτός τηλεοπτικού αέρα, παρουσιάζοντάς τα ως μια απλή πολιτική αντιπαράθεση.

Μόνο που υπάρχουν μάρτυρες. Μεταξύ αυτών και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κ. Κτιστάκης, ο οποίος ήταν παρών στο περιστατικό. Ζήτησα επίσης το βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες του σταθμού, αλλά ο κ. Βαθιώτης με ενημέρωσε ότι δεν υπάρχει.

Πρόκειται για μια δυστυχώς γνώριμη πρακτική: ο θύτης επιχειρεί να εμφανιστεί ως θύμα. Η συγγνώμη μετατρέπεται σε άλλοθι και η καταγγελία βαφτίζεται πολιτική σκοπιμότητα.

Ας ξεκαθαρίσουμε κάτι, κ. Κωνσταντόπουλε.

Όποιος εξυβρίζει μια γυναίκα αποκαλώντας την «σκουπίδι» και κινείται επανειλημμένα απειλητικά προς το μέρος της, προκαλώντας της φόβο για τη σωματική της ακεραιότητα, δεν μπορεί την επόμενη ημέρα να της κουνάει το δάχτυλο και να την εγκαλεί για πολιτικές σκοπιμότητες.

Δεν αποδέχθηκα τη συγγνώμη σας γιατί σκέφτομαι όλες εκείνες τις γυναίκες που άκουσαν μια συγγνώμη το βράδυ και την επόμενη ημέρα βρέθηκαν αντιμέτωπες με την ίδια συμπεριφορά.

Το πρόβλημα δεν είναι ότι καταγγέλθηκε η συμπεριφορά σας. Το πρόβλημα είναι η ίδια η συμπεριφορά σας.

Όσο για το ΠΑΣΟΚ και τον κ. Ανδρουλάκη, η μέχρι τώρα σιωπή τους απέναντι στην καταγγελία μου γεννά σοβαρά ερωτήματα.

Και κάτι τελευταίο, κ. Κωνσταντόπουλε: Δεν σας στοχοποιεί η καταγγελία μου. Σας εκθέτουν οι πράξεις σας. Η συνέχεια θα δοθεί στη Δικαιοσύνη. Ούτε βήμα πίσω.

Υ.Γ. Για το εάν έγινε ή όχι κάτι πίσω από τις κάμερες, ας ακούσετε προσεκτικά το τέλος του βίντεο».

Διαβάστε ακόμη

Στεγαστικό και ακρίβεια αναβάλουν την ενηλικίωση των νέων

Ναυπηγήσεις: Οι Έλληνες ανταγωνίζονται την Κίνα αγοράζοντας… από την Κίνα

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ