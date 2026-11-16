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Την πρώτη έξοδο στελέχους της από το κομματικό εγχείρημα μετρά η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, καθώς την αποχώρησή της ανακοίνωσε στα κοινωνικά δίκτυα μέσα στο Σαββατοκύριακο η Χρυσή Γκαβανίδου, μέλος ως πρότινος του Εθνικού Συμβουλίου από τη Θεσσαλονίκη και Αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Κινήματος Πολιτών Δανειοληπτών, φέρνοντας στην επιφάνεια εσωκομματικές τριβές και κομματικές αρρυθμίες, λίγες ημέρες πριν την ανακοίνωση των κομματικών ψηφοδελτίων.

Αφήνοντας ουκ ολίγες αιχμές περί «άνισης μεταχείρισης» και «οργανωτικών προβλημάτων», η κυρία Γκαβανίδου όπως αναφέρει το Protothema.gr ασκεί κριτική και ως προς την ιδεολογική και πολιτική τοποθέτηση του νέου φορέα, περιγράφοντας σχετικά πως «στο Νομοσχέδιο Πιερακάκη η πρόταση της ΕΛ.Α.Σ, win win είναι μια πρόταση στήριξης δανειοληπτών και Τραπεζών ταυτόχρονα», ενώ απευθυνόμενη στον πρόεδρο του κόμματος, Αλέξη Τσίπρα, «στην δεύτερη ευκαιρία κ. Πρόεδρε της ΕΛ.Α.Σ, θα ενώναμε δυνάμεις με τους όρους των πολιτών που καθορίζονται από τις σημερινές συνθήκες και όχι με τους όρους των Πιστωτών», καταλήγει.

Αναλυτικά, η ανάρτηση της κυρίας Γκαβανίδου:

ΦΙΛΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ

Θα ήθελα να σας ενημερώσω, ότι μετά από σειρά γεγονότων και διαφωνιών αποχώρησα από την ΕΛ.Α.Σ., ως μέλος Εθνικού Συμβουλίου & ως απλό μέλος του κόμματος.

Η άνιση μεταχείριση και τα οργανωτικά προβλήματα στη Θεσσαλονίκη δεν βοηθούν, αλλά αντίθετα υποβαθμίζουν τον αγώνα των μελών κι αυτό προβληματίζει σε πολλά επίπεδα. Όταν καθιερώνονται οι ανισότητες στη βάση του κόμματος, χάνεται η ελπίδα για ίσες ευκαιρίες και ίση συμμετοχή. Οι προκλήσεις και οι διακρίσεις είναι προσβλητικές και θίγουν αγώνες ετών, απαξιώνοντας ένα μέρος της κοινωνίας που είχε την ελπίδα μέσα από την ΕΛ.Α.Σ. να διεκδικήσει την ανατροπή.

Στο Νομοσχέδιο Πιερακάκη η πρόταση της ΕΛ.Α.Σ, win win είναι μια πρόταση στήριξης δανειοληπτών και Τραπεζών ταυτόχρονα.

Δεν υπάρχει ρεαλιστικά αμοιβαία επωφελής λύση στη διαχείριση ιδιωτικού χρέους. Οι πιστωτές Χρόνια τώρα, τράπεζες, fund, SPV έχουν καταχρηστική συμπεριφορα έναντι των δανειοληπτών.

Δεν συμπεριέλαβαν προτάσεις των κινημάτων και συγκεκριμένα του Πανελλήνιου Κινήματος Δανειοληπτών Πολιτών για την άμεση στήριξη των δανειοληπτών απο τα κοράκια.

Ο αγώνας συνεχίζεται στους δρόμους.

Στην δεύτερη ευκαιρία κ.Πρόεδρε της ΕΛ.Α.Σ, θα ενώναμε δυναμεις με τους όρους των πολιτών που καθορίζονται από τις σημερινές συνθήκες και όχι με τους όρους των Πιστωτών.

Δεν θα συμβιβαστούμε σε προτάσεις κομμάτων που δεν προστατεύουν τις περιουσίες μας. Ο αγώνας είναι κοινωνικός και αφορά 3.500.000 πολίτες θύματα των οικονομικών πολιτικών της Κυβέρνησης της ΝΔ. Συνεχίζω αλληλέγγυα με φίλους, συναδέλφους και συνδικαλιστές.Παραμένω ενεργή στον Συνδικαλισμό και στα Κινήματα.

Υπόσχομαι ότι θα είμαι δίπλα στους συμπολίτες μου και θα αγωνιστώ με όλες μου τις δυνάμεις για την προστασία των Δανειοληπτών και την συνοχή της κοινωνίας μας χωρίς κομματική ταυτότητα.

ΥΓ: Το αίτημα διαγραφής μου εστάλη ηλεκτρικά στις 8 Νοεμβρίου 2025 στη διεύθυνση myelas με κοινοποίηση στον υπεύθυνο Θεσσαλονίκης και όχι στις 13 όπως δημοσιεύτηκε.

Χρυσή Ν.Γκαβανίδου

Βολές κατά Μαραντζίδη

Υπό το βάρος των τελευταίων εξελίξεων, στο πρόσωπο του Νίκου Μαραντζίδη, μέλους της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛ.Α.Σ και εκ των στενότερων συνεργατών του Αλέξη Τσίπρα αποδίδουν αρκετοί στους κόλπους του κόμματος την ώθηση της κυρίας Γκαβανίδου να ενταχθεί στο εγχείρημα της Συμπαράταξης, με δεδομένο ότι πληροφορίες θέλουν τον κ. Μαραντζίδη να εισηγήθηκε αφενός την ένταξη σημαντικού αριθμού νέων στελεχών στην Αμαλίας, τόσο σε κρίσιμους ρόλους, όπως στο επικοινωνιακό επιτελείο και το Εθνικό Συμβούλιο, όσο και σε επίπεδο προσώπων με καταβολές από τη Βόρεια Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη.

Προσώπων, που ωστόσο, μάλλον επιβάρυναν, παρά ενίσχυσαν τη δημόσια παρουσία της ΕΛ.Α.Σ, όπως περιγράφουν σημαίνοντα κομματικά στελέχη, με επίκεντρο της εσωκομματικής τους κριτικής σειρά από επικοινωνιακά φάουλ που δεν έλειψαν ούτε στιγμή, από την εκκίνηση του κόμματος, τον περασμένο Μάιο. Στον κ. Μαραντζίδη «χρεώνουν», ακόμη και την επιλογή του Νίκου Νυφούδη για τη θέση του Αναπληρωτή Εκπροσώπου Τύπου του κόμματος, αλλά και σειράς άλλων στελεχών, την στιγμή που το επικοινωνιακό επιτελείο της ΕΛ.Α.Σ αναδεικνύεται σε «αχίλλειο πτέρνα» του νέου φορέα.

Στην επικοινωνία ο Ζαχαριάδης

Δεν είναι μόνο η πρόδηλη αδυναμία αρκετών εκ των στελεχών του επικοινωνιακού επιτελείου να πετύχουν τη διάχυση των επιχειρημάτων τους στη δημόσια σφαίρα τόσο λόγω απειρίας, όσο και λόγω ύφους, αλλά κυρίως η έλλειψη συντονισμού και καθημερινής επαφής με τους συντάκτες, με την ΕΛ.Α.Σ να έχει επικεντρωθεί στην αντιπολιτευτική κριτική μέσω κυρίως γραπτών ανακοινώσεων και βιντεοσκοπημένων δηλώσεων κορυφαίων στελεχών, πέραν των τοποθετήσεων σε πραγματικό χρόνο του προέδρου του κόμματος, Αλέξη Τσίπρα.

Έχοντας διαγνώσει τις μεγάλες αδυναμίες του κόμματος στον συγκεκριμένο τομέα, κομβικό ρόλο στην επικοινωνία της ΕΛ.Α.Σ αναμένεται να αναλάβει στο εξής ο Κώστας Ζαχαριάδης, ο οποίος έχει μακρά εμπειρία και πολυετή καθημερινή τριβή με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ενώ διατηρεί πολύ καλές επαφές με συντάκτες που καλύπτουν τον συγκεκριμένο πολιτικό χώρο και όχι μόνο.