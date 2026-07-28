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Την πρόταση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για το παρόν και το μέλλον της Τοπικής Αυτοδιοίκησης παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας.

Η παρουσίαση των προτάσεων που, μεταξύ άλλων, προβλέπουν ισχυρές τοπικές κοινωνίες, οικονομική αυτονομία, περισσότερη δημοκρατία, αλλά και ανασχεδιασμός του Αυτοδιοικητικού Χάρτη, κατάργηση των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, επαναφορά του δεύτερου γύρου για την εκλογή Δημάρχου/Περιφερειάρχη, έγινε στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων.

Εκ μέρους του Α’ βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης απηύθυνε χαιρετισμό ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, και από τον Β’ βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας.

Στον χαιρετισμό του ο Χάρης Δούκας άσκησε κριτική στην κυβέρνηση που όπως είπε «δεν στηρίζει την αποκέντρωση και την αυτοδιοίκηση, αγαπούν το επιτελικό κράτος που σχεδιάζει πολιτικές πίσω από τις κλειστές πόρτες». Καταγγέλλοντας την κυβέρνηση για μειωμένο προϋπολογισμό, έστρεψε τα πυρά του κατά του νέου Κώδικα Αυτοδιοίκησης που προβλέπει μεταξύ άλλων την κατάργηση της δεύτερης Κυριακής των εκλογών. « Υιοθέτησαν ένα εκλογικό σύστημα με μόνο σκοπό να αποτραπούν συγκλίσεις και να σηκώσουν ανάχωμα στη συνεργασία προοδευτικών δυνάμεων».

Στην παρουσίαση έδωσαν το «παρών» ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, ο δήμαρχος Νέας Σμύρνης, Γιώργος Κουτελάκης, ο πρώην δήμαρχος Καλυβίων, Πέτρος Φιλίππου, ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, Γιώργος Καβαθάς, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου κ.α.

Από βουλευτές παρόντες ήταν οι Ανδρέας Παναγιωτόπουλος και Αθηνά Λινού.

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