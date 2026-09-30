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Μετωπική πολιτική αντιπαράθεση με την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, επιδιώκει ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ΑλέξηςΤσίπρας, καθώς παρενέβη τρεις φορές τις τελευταίες τρεις ημέρες στη δημόσια σφαίρα, καθιστώντας κάτι περισσότερο από αισθητή την αντιπολιτευτική του παρουσία.

Ξεκινώντας από τα τέσσερα μέτρα για την ενεργειακή κρίση, ο Αλέξης Τσίπρας επανήλθε με την «εργαλειοθήκη» της ΕΛ.Α.Σ για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, για να εξαπολύσει χθες δριμεία επίθεση και εφ’ όλης της ύλης στο Μέγαρο Μαξίμου, από το Olympia Forum.

Τέμπη και ΟΠΕΚΕΠΕ

Εστιάζοντας σε υποθέσεις που απασχόλησαν έντονα την πολιτική ζωή, όπως τα Τέμπη και ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Αλέξης Τσίπρας χαρακτήρισε «ηλιαχτίδα φωτός» τη χθεσινή απόφαση για την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο, ζητώντας παράλληλα την παραίτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη.

«Η δικαιοσύνη θα αποφανθεί, αλλά το να λογοδοτήσει κανείς στη δικαιοσύνη και να μην κυριαρχήσει η άποψη ότι δεν καταλαβαίνουμε όλοι οι Έλληνες τι βλέπουμε και τι γίνεται, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα, κατά την άποψή μου. Αυτός που θα πρέπει, μετά τη σημερινή απόφαση, αν έχει τη στοιχειώδη πολιτική ευθυξία να παραιτηθεί από τη θέση του, είναι ο υπουργός Δικαιοσύνης. Ο οποίος σας θυμίζω, με ιταμό ύφος, απευθύνονταν σε όλους όσοι λέγαμε αυτό που βλέπαμε, με τις φράσεις «όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα».

«Αν έχει λοιπόν τη στοιχειώδη, το στοιχειώδες, τη στοιχειώδη πολιτική ευθιξία, ο κ. Φλωρίδης οφείλει να παραιτηθεί σήμερα» σχολίασε ο πρώην πρωθυπουργός.

Εξίσου επικριτικός απέναντι στην κυβέρνηση υπήρξε και για την περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καταλογίζοντας πολιτικές ευθύνες και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Στον απόηχο της χθεσινής του περιοδείας στη Λάπα Ηλείας, ο Αλέξης Τσίπρας εγκάλεσε την ΑΑΔΕ ότι «δεν μετράει, δεν μετράει, και υπάρχουν μια σειρά από απάτες που καταγράφονται παντού».

«Γιατί συμβαίνει αυτό; Αυτό συμβαίνει γιατί αυτή την ώρα έχουμε αποσυνδέσει, έχουμε αποσυνδέσει, τις επιδοτήσεις από την παραγωγή, έχουμε 82.000 ανθρώπους κτηνοτρόφους που δηλώνουν ότι έχουν πρόβατα και επιδοτούνται, ζώα, συνολικά και επιδοτούνται, ενώ αυτοί οι οποίοι μπορούν να αποδείξουν ότι παράγουν, γάλα και κρέας, είναι 40.000, άρα 42.000 λαμόγια, τραπέζες και χασάπηδες, και χασάπηδες, ανά την επικράτεια, νέμονται τους κόπους και τα χρήματα των επιδοτήσεων, το εισόδημα, που θα έπρεπε να παίρνουν οι πραγματικοί παραγωγοί», όπως είπε ο κ. Τσίπρας, για να συμπληρώσει πως «αν λοιπόν μια κυβέρνηση, έρθει απλά για να αλλάξει και να μην αλλάξει, αυτή την ουσία της πολιτικής, δηλαδή να σταματήσει αυτή την αθλιότητα του πελατειακού κράτους, και να σταματήσει, την αποσύνδεση των επιδοτήσεων από την παραγωγή… δε θα σταματήσει το πάρτι», συνέχισε.

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