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Την άρνηση του ΠΑΣΟΚ να συμμετάσχει σε κυβέρνηση συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία επανέλαβε ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο ΕΡΤnews. Όπως είπε, στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να αναδειχθεί πρώτο κόμμα και να σχηματίσει κυβέρνηση με βάση το δικό του πρόγραμμα.

Ο κ. Τσουκαλάς αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις κοινωνικές ανισότητες, στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για μισθούς και συντάξεις, αλλά και σε δημοσίευμα για τον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων σε σχέση με την προσωπική διαφορά, ζητώντας διευκρινίσεις από την κυβέρνηση.

«Πραγματικά προβλήματα» πίσω από τις διαδηλώσεις

Σχολιάζοντας τις κινητοποιήσεις στη Γαλλία, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ εκτίμησε ότι οι διαμαρτυρίες, που ξεκίνησαν με αφορμή ζητήματα στην εκπαίδευση, εξέφρασαν ευρύτερη δυσαρέσκεια για την ακρίβεια και τις ανισότητες. Είπε ότι αντίστοιχες ανησυχίες υπάρχουν και στην Ελλάδα, επικαλούμενος τις διαδηλώσεις για τα Τέμπη, στις οποίες, όπως ανέφερε, εκφράστηκε και η αγανάκτηση για την ακρίβεια, την κοινωνική προστασία και τη λειτουργία του κράτους.

Καταδίκασε τα περιστατικά βίας και πλιάτσικου που μπορεί να σημειώνονται σε διαδηλώσεις, υπογραμμίζοντας, ωστόσο, ότι αυτά δεν αναιρούν τα πραγματικά προβλήματα που οδηγούν τους πολίτες στις κινητοποιήσεις.

Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και το ενδεχόμενο συνεργασιών

Ο κ. Τσουκαλάς παρουσίασε ως στόχο του ΠΑΣΟΚ την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, την προστασία της πρώτης κατοικίας και την επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης. Αναφέρθηκε επίσης στην επαναφορά του ΕΚΑΣ, στη ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις, στην ενίσχυση της δημόσιας υγείας και παιδείας και στην αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος.

Ερωτηθείς για πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες, είπε ότι το ΠΑΣΟΚ θα επιδιώξει να εφαρμόσει το πρόγραμμά του και ότι θα εξετάσει ποια κόμματα θα συμφωνήσουν με αυτό. Για τη Νέα Δημοκρατία ήταν κατηγορηματικός: «Δεν θέλουμε να κυβερνήσουμε με τη Νέα Δημοκρατία». Πρόσθεσε ότι, αν το ΠΑΣΟΚ αναδειχθεί πρώτο κόμμα, πρωθυπουργός θα είναι ο πρόεδρος του πρώτου κόμματος.

Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, είπε ότι σε ζητήματα όπως η προστασία της πρώτης κατοικίας, η 13η σύνταξη και τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια υπάρχουν διαφωνίες με το ΠΑΣΟΚ. Χαρακτήρισε τις διαφορές πολιτικές και υποστήριξε ότι η αντιπαράθεση του κόμματός του έχει ως βασικό αποδέκτη τη Νέα Δημοκρατία.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ ζήτησε από την κυβέρνηση να απαντήσει σε δημοσίευμα σχετικά με τον υπολογισμό των επόμενων αυξήσεων στις συντάξεις. Όπως ανέφερε, το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι η αύξηση θα υπολογιστεί στην εθνική και την ανταποδοτική σύνταξη και όχι στο συνολικό ποσό μαζί με την προσωπική διαφορά.

Ο κ. Τσουκαλάς ζήτησε να διευκρινιστεί αν ισχύει αυτή η πληροφορία, καθώς, όπως είπε, η κυβέρνηση δεν την έχει διαψεύσει. Παράλληλα, έθεσε ερωτήματα για τη μη θεσμοθέτηση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού και για δημοσίευμα σχετικά με τον διευθυντή του γραφείου του πρωθυπουργού. Διευκρίνισε ότι δεν υιοθετεί το δημοσίευμα, αλλά ζήτησε απαντήσεις για τα ζητήματα που, όπως είπε, αυτό εγείρει.