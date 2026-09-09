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Συνέντευξη Τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο «Ι.Βελλίδης» παραχωρεί σήμερα στις πέντε το απόγευμα ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, για πρώτη φορά με την ιδιότητα του προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

Μια εβδομάδα μετά την παρουσίαση του οικονομικού του προγράμματος από τη Θεσσαλονίκη, ο κ. Τσίπρας επιστρέφει στην συμπρωτεύουσα, από όπου αναμένεται να αποσαφηνίσει την «εναλλακτική προοδευτική πρόταση» διακυβέρνησης του κόμματός του, αλλά και να εξαπολύσει, σύμφωνα με πληροφορίες, μετωπική επίθεση στην κυβέρνηση, στον απόηχο των εξαγγελιών του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στα πλαίσια της 90ης ΔΕΘ.

Παράλληλα, από την σημερινή συνέντευξη Τύπου εκτιμάται ότι δεν θα εκλείψουν και σχόλια για το νέο κομματικό εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού, τους πρώην συντρόφους του στον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, το πολιτικό προσωπικό της ΕΛ.Α.Σ, αλλά και την πορεία του νέου πολιτικού φορέα στο εξής, αν και από την αίθουσα θα απουσιάζουν στελέχη που έρχονται από το κομματικό και κυβερνητικό παρελθόν του Αλέξη Τσίπρα.

Η σκηνοθεσία

Στον αντίποδα, ο πρώην πρωθυπουργός θα συνοδεύεται από την εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, Θεώνη Κουφονικολάκου που θα διευθύνει την συζήτηση, παρουσία 50 περίπου δημοσιογράφων, αριθμός που εξέπληξε, κατά πληροφορίες, και το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα.

Με αυτά τα δεδομένα, η συνέντευξη Τύπου του πρώην πρωθυπουργού υπολογίζεται πως θα διαρκέσει περισσότερες από 3 ώρες, ενώ το περιεχόμενο των απαντήσεων του κ. Τσίπρα εικάζεται ότι θα αποκρυσταλλώσει και το ιδεολογικό στίγμα του νέου κόμματος.

Το βέβαιο, πάντως, είναι ότι το επιτελείο του πρώην πρωθυπουργού θα εξάγει τα συμπεράσματά του αναφορικά με την επιτυχία και την απήχηση των διαδοχικών επισκέψεων του πρώην πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη στα τέλη της εβδομάδας, αφού δηλαδή ολοκληρωθεί και ο κύκλος της σημερινής επίσκεψής του, η οποία θα εξελιχθεί σε διήμερη.

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