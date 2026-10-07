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Ο Τάιλερ και η Λόρεν Μπόλντιν δεν είχαν σκοπό να αγοράσουν ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι που θα απαιτούσε μια πολυετή και ιδιαίτερα δαπανηρή ανακαίνιση. Ένα χαμόγελο, όμως, κατά τη διάρκεια μιας δημοπρασίας ήταν αρκετό για να τους κάνει ιδιοκτήτες ενός πέτρινου σπιτιού του 1830 στην Πενσιλβάνια, έναντι 460.000 δολαρίων.

Η ιστορία ξεκίνησε το 2020, όταν το ζευγάρι, τότε 36 ετών, αναζητούσε ένα πιο αγροτικό μέρος για να μεγαλώσει την οικογένειά του. Ζούσαν ήδη σε προάστιο, αλλά ήθελαν περισσότερο χώρο και μεγαλύτερη έκταση γης.

Η αγορά ακινήτων ήταν εξαιρετικά ανταγωνιστική και, αφού έχασαν αρκετά σπίτια για τα οποία είχαν υποβάλει προσφορά, κατάλαβαν ότι έπρεπε να αλλάξουν στρατηγική.

«Καταλάβαμε ότι δεν μπορούσαμε να αγοράσουμε αυτό που θέλαμε αν δεν γινόμασταν πιο δημιουργικοί», είπαν στο People.

Το σπίτι που τους άλλαξε τα σχέδια

Τότε ο Τάιλερ εντόπισε στο Zillow ένα πέτρινο σπίτι που χρονολογείται από το 1830, χτισμένο σε έκταση πέντε acres. Το ακίνητο, γνωστό ως «The Forge», βρισκόταν στους πρόποδες ενός βουνού, ανάμεσα σε μεγάλα δέντρα και ένα εντυπωσιακό φυσικό τοπίο.

Από την πρώτη στιγμή ήταν σαφές ότι το σπίτι χρειαζόταν εκτεταμένες εργασίες. Και αυτό ακριβώς ήταν κάτι που το ζευγάρι ήθελε αρχικά να αποφύγει.

Όπως παραδέχθηκαν αργότερα, δεν είχαν καμία πρόθεση να αγοράσουν ένα ακίνητο που απαιτούσε πλήρη ανακαίνιση. Παρ’ όλα αυτά, δύο επισκέψεις ήταν αρκετές για να τους κερδίσουν τόσο η τοποθεσία όσο και οι δυνατότητες του παλιού κτίσματος.

#auction #abandonedhouse #renovation ♬ Little Things – Adrián Berenguer @ouroldhouse The #1 question we’ve been getting lately: How did we accidentally buy this abandoned house at auction? And one thing I want to clear up. We DID intend to bid on this house. 😂 We didn’t accidentally buy the wrong house… the accidental part was how that final bid happened. Five years later, that decision changed our lives in ways we never expected. What burning questions do you have for us? Leave them in the comments! #theforgehouse

Το χαμόγελο που έγινε προσφορά 460.000 δολαρίων

Η καθοριστική στιγμή ήρθε την ημέρα της δημοπρασίας. Η Λόρεν έλειπε από την πόλη και ο Τάιλερ πήγε μόνος του, έχοντας συμφωνήσει μαζί της ένα αυστηρό ανώτατο όριο 440.000 δολαρίων.

Τα πράγματα, όμως, δεν εξελίχθηκαν όπως τα είχαν σχεδιάσει.

Όταν η τιμή έφτασε στα 460.000 δολάρια, ο Τάιλερ χαμογέλασε προς τον δημοπράτη. Εκείνος θεώρησε ότι το χαμόγελο ήταν σήμα για νέα προσφορά. Και κάπως έτσι, χωρίς να το έχει σχεδιάσει, ο Τάιλερ αγόρασε το σπίτι 20.000 δολάρια πάνω από το όριο που είχε συμφωνήσει με τη σύζυγό του.

«Στην αρχή μπερδεύτηκα, μετά ενθουσιάστηκα, μετά πανικοβλήθηκα και στο τέλος απλώς ανυπομονούσα να πάρω τη Λόρεν και να της πω τι είχα κάνει», θυμάται.

Η αντίδρασή της δεν ήταν αυτή που ίσως φοβόταν. Όταν έμαθε ότι το σπίτι ήταν πλέον δικό τους, ξέσπασε σε κλάματα χαράς, ενώ συγκινήθηκε και ο ίδιος.

Από τον ενθουσιασμό στην πραγματικότητα

Η χαρά της αγοράς σύντομα έδωσε τη θέση της σε μια πολύ πιο δύσκολη πραγματικότητα. Το σπίτι ήταν εγκαταλελειμμένο και σε εξαιρετικά κακή κατάσταση.

Έλειπαν πατώματα, η σκάλα κατέρρεε και κουζίνα ουσιαστικά δεν υπήρχε. Την ίδια στιγμή, η πυκνή βλάστηση είχε καταλάβει μεγάλο μέρος του οικοπέδου.

Το πιο τρομακτικό σημείο ήταν ίσως η εγκαταλελειμμένη πισίνα: ένας ακάλυπτος, περιφραγμένος λάκκος με σκοτεινό νερό και φίδια.

«Νομίζω ότι θα έπρεπε να είχαμε ανησυχήσει περισσότερο απ’ όσο ανησυχήσαμε στην πραγματικότητα», παραδέχονται σήμερα.

Παρά την εικόνα του ακινήτου, το ζευγάρι πίστευε ότι θα μπορούσε να ολοκληρώσει το μεγαλύτερο μέρος της ανακαίνισης μέσα σε έναν χρόνο, δουλεύοντας τα βράδια και τα Σαββατοκύριακα.

Η εκτίμηση αποδείχθηκε πολύ μακριά από την πραγματικότητα.

Πέντε χρόνια δουλειάς και περισσότερα από 300.000 δολάρια

Καθώς οι εργασίες προχωρούσαν, άρχισαν να αποκαλύπτονται δομικά προβλήματα και ανάγκες για εξειδικευμένες επισκευές, ανεβάζοντας σημαντικά τον λογαριασμό. Η πανδημία έκανε την κατάσταση ακόμη δυσκολότερη, καθώς οι τιμές των υλικών αυξήθηκαν και η εύρεση διαθέσιμων συνεργείων έγινε πιο δύσκολη.

Αντί να εγκαταλείψουν το εγχείρημα, ο Τάιλερ και η Λόρεν προσπάθησαν να περιορίσουν το κόστος. Επαναχρησιμοποίησαν υλικά, αναζητούσαν προσφορές και ανέλαβαν οι ίδιοι μεγάλο μέρος των εργασιών, έχοντας παράλληλα βοήθεια από φίλους, συγγενείς αλλά και ανθρώπους που γνώρισαν μέσω των social media.

Οι θυσίες ήταν σημαντικές. Για μεγάλα χρονικά διαστήματα έμειναν με τους γονείς τους για να εξοικονομήσουν χρήματα, ενώ για πέντε χρόνια περιόρισαν δραστικά εστιατόρια, διακοπές και άλλες ανέσεις.

Όπως περιγράφουν, ουσιαστικά αντάλλαξαν όλα αυτά με γυψοσανίδες, πατώματα και ατελείωτα βράδια εργασίας.

Η πισίνα με τα φίδια έγινε κήπος

Μία από τις μεγαλύτερες αλλαγές έγινε στην εγκαταλελειμμένη πισίνα. Αντί να προσπαθήσουν να τη διασώσουν, αποφάσισαν να την κατεδαφίσουν και να μετατρέψουν το σημείο σε κήπο.

Παράλληλα, καθάρισαν την πυκνή βλάστηση, απομάκρυναν μπάζα και περιόρισαν τα σημεία που ευνοούσαν την παρουσία τρωκτικών και φιδιών.

Στην πορεία υιοθέτησαν και έναν κανόνα που καθόρισε ολόκληρη την ανακαίνιση: «Σε κάθε έργο μπορείς να έχεις δύο από τα τρία: καλό, γρήγορο και φθηνό. Εμείς τις περισσότερες φορές επιλέγαμε καλό και φθηνό».

Το σπίτι είναι πλέον έτοιμο κατά 85%

Πέντε χρόνια μετά την αγορά και έχοντας δαπανήσει περισσότερα από 300.000 δολάρια μόνο για την ανακαίνιση, το ιστορικό σπίτι έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό περίπου 85%.

Η δουλειά, πάντως, δεν έχει τελειώσει. Παραμένουν παρεμβάσεις στη στέγη και τα παράθυρα, ενώ εκκρεμούν εργασίες στον αχυρώνα, σε ένα μικρό παρεκκλήσι, στους κήπους και σε άλλα σημεία της ιδιοκτησίας.

Για τον Τάιλερ και τη Λόρεν, όμως, ο στόχος έχει πλέον αλλάξει. Δεν αντιμετωπίζουν την ολοκλήρωση του έργου ως έναν αγώνα δρόμου, αλλά ως μέρος της ζωής που δημιούργησαν στο σπίτι.

«Αν βιαζόμασταν ή μετρούσαμε την επιτυχία μας μόνο με το πόσο κοντά είμαστε στο “τελείωσε”, δεν θα μπορούσαμε ποτέ να απολαύσουμε την οικογένεια και το σπίτι που χτίσαμε μαζί», λένε.

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