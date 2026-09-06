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Καμία κωμική σειρά δεν έχει ταυτιστεί τόσο έντονα με την εποχή της όσο «Τα Φιλαράκια», η σειρά της δεκαετίας του 1990 για έξι εικοσάρηδες φίλους που ζούσαν στο Μανχάταν και εξελίχθηκε ίσως στο δημοφιλέστερο τηλεοπτικό πορτρέτο της Generation X, δηλαδή όσων γεννήθηκαν μεταξύ 1965 και 1980.

Στις δέκα σεζόν που προβλήθηκαν από το 1994 έως το 2004, η μέση τηλεθέαση της σειράς σε ζωντανή μετάδοση δεν έπεσε ποτέ κάτω από τα 20 εκατομμύρια θεατές. Μόνο το τελευταίο επεισόδιο συγκέντρωσε περίπου 52,5 εκατομμύρια Αμερικανούς τηλεθεατές, αποτελώντας το τηλεοπτικό επεισόδιο με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση στις ΗΠΑ κατά τη δεκαετία του 2000.

Πέρα από τους αριθμούς, «Τα Φιλαράκια» άφησαν τεράστιο πολιτιστικό αποτύπωμα. Δημιούργησαν τάσεις στα μαλλιά, όπως το περίφημο «The Rachel», επηρέασαν τη μόδα με τα slip dresses και χάρισαν στην ποπ κουλτούρα ατάκες όπως το «How you doin’?» του Τζόι.

Και η απήχησή τους αποδεικνύεται εξαιρετικά ανθεκτική στον χρόνο. Στην έκθεση Teens and Screens 2025 του UCLA, τα «Friends» βρίσκονται στη 16η θέση της λίστας με τις αγαπημένες ταινίες και τηλεοπτικές σειρές της Gen Z, δίπλα σε πολύ νεότερες επιτυχίες όπως τα «K-Pop Demon Hunters» και «The Summer I Turned Pretty», όπως μεταδίδει το BBC.

Το ερώτημα, ωστόσο, είναι εάν υπάρχει σήμερα ένα αντίστοιχο «Φιλαράκια» για την Gen Z, τη γενιά που γεννήθηκε μεταξύ 1997 και 2012, ικανό να μιλήσει για τη δική της καθημερινότητα.

Μια νέα γενιά sitcoms επιχειρεί ακριβώς αυτό, εστιάζοντας στις χαοτικές προσωπικές και επαγγελματικές ζωές σημερινών εικοσάρηδων.

Ανάμεσά τους βρίσκεται το «Not Suitable For Work» της Μίντι Κέιλινγκ, για πέντε νέους αποφοίτους στο Μανχάταν, ενώ η δεύτερη σεζόν του «Adults» του FX επικεντρώνεται σε πέντε φίλους που συγκατοικούν στο Κουίνς. Στην ίδια λογική κινούνται το «The Sex Lives of College Girls», για τέσσερις φίλες σε κολέγιο του Βερμόντ, και το «I Love LA» του HBO, γύρω από επίδοξους influencers στο Λος Άντζελες.

Κανένα, όμως, δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να αποκτήσει το πολιτιστικό βάρος των «Friends».

Το «Not Suitable For Work» έκανε πρεμιέρα τον Ιούνιο με μέτρια τηλεθέαση και χλιαρές κριτικές και ήδη ακυρώθηκε, ενώ το «The Sex Lives of College Girls» ολοκληρώθηκε το 2025 έπειτα από τρεις σεζόν. Τα «Adults» και «I Love LA» εξασφάλισαν δεύτερη σεζόν, αλλά απέχουν πολύ από το να αποτελούν τηλεοπτικά φαινόμενα αντίστοιχα των «Friends» ή ακόμη και σημερινών σειρών που κυριαρχούν στις συζητήσεις, όπως τα «The White Lotus» και «The Pitt».

Γιατί λοιπόν μοιάζει σχεδόν αδύνατη η δημιουργία των νέων «Friends»;

1. Η Gen Z έχει άπειρες οθόνες να επιλέξει

Τα σημερινά sitcoms δεν ανταγωνίζονται απλώς άλλες τηλεοπτικές σειρές. Ανταγωνίζονται ολόκληρο το διαδίκτυο και το ατελείωτο scrolling.

Όταν «Τα Φιλαράκια» έκαναν πρεμιέρα το 1994, δεν υπήρχαν smartphones, YouTube, TikTok ή δεκάδες streaming πλατφόρμες που διεκδικούσαν ταυτόχρονα την προσοχή του κοινού.

Σύμφωνα με το Activate 2026 Media Outlook Report, το 43% της Gen Z προτιμά το YouTube ή τις πλατφόρμες κοινωνικού βίντεο, έναντι 37% που επιλέγει συνδρομητικές υπηρεσίες streaming και μόλις 12% την παραδοσιακή τηλεόραση.

Εάν μια σειρά δεν κρατήσει αμέσως το ενδιαφέρον, οι εξατομικευμένοι αλγόριθμοι μπορούν μέσα σε δευτερόλεπτα να προσφέρουν κάτι πιο ελκυστικό.

Υπάρχει και μια σημαντική διαφορά στη διάρκεια των σειρών. Τα παραδοσιακά αμερικανικά sitcoms είχαν περισσότερα από 20 επεισόδια ανά σεζόν, εν μέρει ώστε να μπορούν στη συνέχεια να πωλούνται για καθημερινές επαναλήψεις.

Οι σύγχρονες σειρές αυτού του τύπου περιορίζονται συνήθως σε οκτώ έως δέκα επεισόδια. Ο χρόνος που έχει το κοινό για να γνωρίσει τους χαρακτήρες, να δεθεί μαζί τους και τελικά να τους αγαπήσει είναι πολύ μικρότερος.

2. Οι σεναριογράφοι δυσκολεύονται να «μιλήσουν» σαν Gen Z

Ένα ακόμη επίμονο πρόβλημα είναι η ηλικιακή απόσταση ανάμεσα στους χαρακτήρες και στους ανθρώπους που γράφουν τις ιστορίες τους.

Οι δημιουργοί των σημερινών Gen Z sitcoms είναι σχεδόν πάντα millennials ή μεγαλύτεροι.

«Δεν υπάρχουν ακόμη πολλοί τηλεοπτικοί σεναριογράφοι της Gen Z που να έχουν καταφέρει να ξεχωρίσουν», επισημαίνει ο δημοσιογράφος ψυχαγωγίας Μαξ Γκάο. Μέχρι να αποκτήσουν περισσότεροι τη δυνατότητα να αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες, θεωρεί ότι θα παραμένει δύσκολο να αποτυπωθεί αυθεντικά το πώς είναι να είσαι νέος στο σημερινό κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον.

Βέβαια, και «Τα Φιλαράκια» γράφονταν από ανθρώπους μεγαλύτερης γενιάς. Όμως η σημερινή νεανική κουλτούρα μεταβάλλεται με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα, κυρίως λόγω του διαδικτύου.

Στο «The Sex Lives of College Girls», για παράδειγμα, οι απόπειρες αναπαραγωγής της γλώσσας της Gen Z συχνά έμοιαζαν κατασκευασμένες και ήδη ξεπερασμένες. Αντίστοιχο πρόβλημα εμφανίστηκε στο «Not Suitable For Work», όπου εκφράσεις της νεανικής αργκό ακούγονταν περισσότερο σαν προσπάθεια μίμησης παρά σαν αυθεντικός διάλογος.

3. Η πραγματικότητα της Gen Z δεν προσφέρεται εύκολα για κωμωδία

Τα sitcoms λειτουργούν συχνά ως comfort TV. Και τα «Friends» ήταν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα.

Η δημιουργία αντίστοιχης αίσθησης ασφάλειας είναι δυσκολότερη όταν η πραγματικότητα της Gen Z κάθε άλλο παρά ασφαλής μοιάζει.

Η συγκεκριμένη γενιά έχει περάσει από πανδημία, οικονομική στενότητα και ένα συγκρουσιακό πολιτικό περιβάλλον που αντιμετωπίζει με δυσπιστία, όπως επισημαίνει η δρ. Γιάλντα Τ. Ουλς, ιδρύτρια και CEO του Center for Scholars & Storytellers του UCLA.

Στις ΗΠΑ, η Gen Z αντιμετωπίζει το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας μεταξύ των ηλικιακών ομάδων, ενώ οι ευκαιρίες για entry-level θέσεις περιορίζονται και η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει ήδη την αγορά εργασίας.

Η αντίθεση με την εποχή των «Friends» είναι έντονη. Η Generation X εισερχόταν τότε στην αγορά εργασίας μέσα στην αισιοδοξία της τεχνολογικής έκρηξης και παρουσιαζόταν στις έρευνες ως αξιοσημείωτα αισιόδοξη σε ατομικό επίπεδο.

Οι δημιουργοί των νέων sitcoms πρέπει επομένως να ισορροπήσουν ανάμεσα σε δύο αντίθετες ανάγκες: να παρουσιάσουν με ειλικρίνεια μια δύσκολη ενηλικίωση χωρίς η σειρά να γίνει υπερβολικά σκοτεινή.

Το «Not Suitable For Work» άγγιξε το πρόβλημα μέσα από έναν επίδοξο ηθοποιό που ανακαλύπτει ότι μια πολλά υποσχόμενη οντισιόν αφορά τελικά ένα project motion capture για AI. Ωστόσο, μεγάλο μέρος της σειράς παρέμενε αποκομμένο από τις οικονομικές δυσκολίες που βιώνουν οι σημερινοί νέοι.

Η δεύτερη σεζόν του «Adults» ασχολείται περισσότερο με το θέμα, παρουσιάζοντας μεταξύ άλλων την παρατεταμένη προσπάθεια μιας ηρωίδας να βρει οποιαδήποτε πλήρη απασχόληση.

Το στεγαστικό χάσμα με «Τα Φιλαράκια»

Ακόμη πιο χαρακτηριστικό είναι το ζήτημα της κατοικίας.

Στα «Φιλαράκια», οι μεγάλοι χώροι όπου ζούσαν οι πρωταγωνιστές στη Νέα Υόρκη μπορούσαν να αντιμετωπιστούν ως μια αθώα τηλεοπτική φαντασίωση.

Σήμερα, όμως, η παρουσίαση νεαρών ανθρώπων σε καλαίσθητα διαμερίσματα του Μανχάταν μπορεί να μοιάζει εντελώς αποκομμένη από την οικονομική πραγματικότητα.

Το «Not Suitable For Work» ακολούθησε αυτή τη λογική, βάζοντας τους ήρωές του σε όμορφα γειτονικά διαμερίσματα στο Μανχάταν. Το «Adults» επιλέγει μια πιο ρεαλιστική εκδοχή: πέντε φίλοι στριμώχνονται στο πατρικό σπίτι τριών υπνοδωματίων ενός από αυτούς.

4. Η πρόκληση της διαφορετικότητας

Η Gen Z είναι επίσης πολύ πιο διαφορετική από τις προηγούμενες γενιές.

Σύμφωνα με το Pew Research Center, οι Αμερικανοί της Gen Z είναι περισσότερο φυλετικά και εθνοτικά διαφοροποιημένοι από οποιαδήποτε προηγούμενη γενιά.

Αυτό δημιουργεί μια πρόσθετη πρόκληση για ένα sitcom που φιλοδοξεί να εκφράσει μια ολόκληρη ηλικιακή ομάδα: δεν υπάρχει μία ενιαία εμπειρία της Gen Z.

«Τα Φιλαράκια» κινούνταν σε έναν πολύ περισσότερο ομοιογενή κοινωνικό κύκλο λευκών και ετεροφυλόφιλων χαρακτήρων, κάτι που αποτελούσε τότε τον κανόνα της mainstream αμερικανικής τηλεόρασης.

Το «The Sex Lives of College Girls» παρουσίασε τις φυλετικές, εθνοτικές και σεξουαλικές διαφορές των χαρακτήρων περισσότερο ως δεδομένες, προσέγγιση που σε ορισμένες περιπτώσεις έμοιαζε επιφανειακή.

Το «Adults», αντίθετα, επενδύει πολύ περισσότερο στη διαφορετικότητα των χαρακτήρων του. Αυτό το κάνει πιο αντιπροσωπευτικό, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να αφήνει τη σειρά χωρίς ένα ενιαίο, εύκολα αναγνωρίσιμο κέντρο.

5. Η ζωή είναι πλέον υπερβολικά online

Υπάρχει τέλος ένα πρόβλημα που «τα Φιλαράκια» δεν χρειάστηκε ποτέ να αντιμετωπίσουν: πώς παρουσιάζεις τηλεοπτικά μια γενιά που περνά τεράστιο μέρος της ζωής της μέσα στο κινητό;

Οι σημερινές σειρές δεν μπορούν να αγνοήσουν το διαδίκτυο. Όμως η απεικόνιση μηνυμάτων και social media πάνω στην οθόνη μπορεί να γίνει γρήγορα κουραστική ή οπτικά αδέξια.

Το «Adults» επιλέγει σε μεγάλο βαθμό να αποφεύγει την οθόνη του κινητού. Το «Not Suitable For Work» σχεδόν αγνοεί ακόμη και τα dating apps, παρότι οι ερωτικές σχέσεις των χαρακτήρων αποτελούν κεντρικό θέμα.

Το «I Love LA» είναι ίσως η σειρά που ενσωματώνει περισσότερο τη σημερινή ψηφιακή κουλτούρα, καθώς οι ήρωές της κινούνται στον κόσμο των influencers και της βιομηχανίας του θεάματος.

Αναγνωρίζει τη διαρκή online «παράσταση» που χαρακτηρίζει μεγάλο μέρος της ζωής της Gen Z. Όπως λέει χαρακτηριστικά ένας influencer στη σειρά, εάν σταματήσεις έστω και για λίγο, «θα εξαφανιστείς».

Παρόλα αυτά, ούτε αυτή καταφέρνει να εμβαθύνει πραγματικά στη διπλή ζωή μιας γενιάς που κινείται συνεχώς ανάμεσα στον φυσικό και στον ψηφιακό κόσμο.

Μπορούν να υπάρξουν ξανά «Φιλαράκια»;

Μέχρι στιγμής, το «Adults» εμφανίζεται ως η πιο ολοκληρωμένη απόπειρα για ένα sitcom της Gen Z, συνδυάζοντας αναγνωρίσιμους χαρακτήρες με ανάλαφρο χιούμορ. Η δεύτερη σεζόν έχει αποσπάσει θετικές κριτικές και μένει να φανεί εάν θα μπορέσει να διευρύνει το κοινό της.

Ωστόσο, η δυσκολία ξεπερνά την ποιότητα μιας μεμονωμένης σειράς.

Τα «Φικλαράκια» δημιουργήθηκαν σε μια εποχή κατά την οποία δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι μπορούσαν να παρακολουθούν το ίδιο πρόγραμμα την ίδια στιγμή. Σήμερα, η Gen Z καταναλώνει ψυχαγωγία μέσα από streaming, YouTube και social media, με το κοινό κατακερματισμένο σε αμέτρητες πλατφόρμες και κοινότητες.

Η ειρωνεία είναι ότι «Τα Φιλαράκια» εξακολουθούν να λειτουργούν ως comfort TV ακόμη και για ανθρώπους που δεν είχαν γεννηθεί όταν ξεκίνησαν.

Το να δημιουργηθεί μια κωμική σειρά που θα αποτυπώνει τη Gen Z με τρόπο ταυτόχρονα αυθεντικό, αστείο και καθολικά αναγνωρίσιμο είναι ήδη δύσκολο. Το να συγκεντρώσει επιπλέον το μαζικό κοινό και την πολιτιστική επιρροή των «Friends» μοιάζει ακόμη δυσκολότερο.

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