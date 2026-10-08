Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ένα απλό παγωμένο κουτάκι αναψυκτικού μπορεί να φαίνεται ως ένα αντικείμενο που προσφέρει μόνο στιγμιαία δροσιά, όμως ένα πείραμα προγραμματιστή λογισμικού έδειξε ότι μπορεί να έχει και έναν απρόσμενο τεχνολογικό ρόλο. Ο Matt Birchler απέδειξε μέσα από μια δοκιμή ότι ένα παγωμένο αλουμινένιο κουτάκι μπορεί να λειτουργήσει ως μια αυτοσχέδια εξωτερική ψύκτρα για το νέο iPhone 18 Pro της Apple, βοηθώντας τον επεξεργαστή της συσκευής να διατηρήσει υψηλότερες επιδόσεις σε απαιτητικές εργασίες.

Το πείραμα ανέδειξε ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι κορυφαίες συσκευές: όσο ισχυρότεροι γίνονται οι επεξεργαστές, τόσο μεγαλύτερη σημασία αποκτά η διαχείριση της θερμότητας.

Η θερμότητα ο «αόρατος εχθρός» των ισχυρών smartphones

Οι σύγχρονες ναυαρχίδες διαθέτουν πλέον επεξεργαστές με τεράστια υπολογιστική ισχύ, οι οποίοι μπορούν να ανταποκριθούν σε απαιτητικές εφαρμογές, τεχνητή νοημοσύνη, επεξεργασία βίντεο και σύνθετες εργασίες.

Ωστόσο, η υψηλή απόδοση έχει ένα σημαντικό κόστος: την παραγωγή θερμότητας.

Όταν ο επεξεργαστής λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα στο μέγιστο επίπεδο απόδοσης, η θερμοκρασία της συσκευής αυξάνεται. Για να προστατευθούν τα εσωτερικά εξαρτήματα από πιθανή φθορά, το λειτουργικό σύστημα ενεργοποιεί έναν μηχανισμό ασφαλείας, μειώνοντας αυτόματα την ταχύτητα του επεξεργαστή.

Η διαδικασία αυτή είναι γνωστή ως thermal throttling και μπορεί να οδηγήσει σε αισθητή πτώση των επιδόσεων, ιδιαίτερα σε συνεχόμενες απαιτητικές εργασίες.

Παρότι το iPhone 18 Pro διαθέτει αναβαθμισμένο σύστημα ψύξης με vapor chamber, σε σχέση με προηγούμενα μοντέλα, η παθητική απομάκρυνση της θερμότητας από το σώμα της συσκευής έχει συγκεκριμένα όρια όταν η επεξεργαστική πίεση παραμένει σταθερά υψηλή.

Το τεστ με την εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης

Ο Birchler θέλησε να εξετάσει κατά πόσο μια απλή εξωτερική παρέμβαση θα μπορούσε να επηρεάσει τις επιδόσεις του τηλεφώνου.

Για το πείραμα χρησιμοποίησε την εφαρμογή Quick Subtitles, η οποία βασίζεται στο ενσωματωμένο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης της Apple για τη μετατροπή φωνής σε κείμενο.

Η δοκιμή ήταν ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς η διαδικασία επαναλήφθηκε 20 συνεχόμενες φορές, ώστε να φανεί πώς συμπεριφέρεται η συσκευή σε συνθήκες παρατεταμένου φορτίου.

Τα αποτελέσματα ήταν διαφορετικά ανάλογα με το αν υπήρχε εξωτερική ψύξη.

Χωρίς ψύξη η απόδοση άρχισε να μειώνεται

Όταν το iPhone 18 Pro λειτουργούσε χωρίς εξωτερική βοήθεια ψύξης, αρχικά μπορούσε να εκτελέσει την εργασία με υψηλή ταχύτητα.

Ωστόσο, όσο οι δοκιμές επαναλαμβάνονταν και η θερμοκρασία αυξανόταν, ενεργοποιήθηκε η μείωση απόδοσης λόγω υπερθέρμανσης.

Η ταχύτητα επεξεργασίας μειώθηκε σταδιακά, φτάνοντας περίπου στις 320,9 λέξεις ανά δευτερόλεπτο.

Η πτώση αυτή δείχνει ότι ακόμη και ένας ισχυρός επεξεργαστής μπορεί να περιοριστεί όταν δεν υπάρχει αποτελεσματική διαχείριση της θερμότητας.

Το παγωμένο κουτάκι κράτησε σταθερή την απόδοση

Στη δεύτερη φάση του πειράματος, ο Birchler τοποθέτησε απλώς ένα παγωμένο αλουμινένιο κουτάκι αναψυκτικού στο πίσω μέρος του iPhone 18 Pro κατά τη διάρκεια των δοκιμών.

Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό.

Η συσκευή διατήρησε χαμηλότερη θερμοκρασία και στις 20 επαναλήψεις, χωρίς τη σταδιακή πτώση απόδοσης που παρατηρήθηκε προηγουμένως.

Η ταχύτητα παρέμεινε σταθερή περίπου στις 400,4 λέξεις ανά δευτερόλεπτο, δείχνοντας ότι η απλή εξωτερική ψύξη μπορούσε να περιορίσει σημαντικά το thermal throttling.

Αύξηση της διατηρήσιμης απόδοσης κατά 14%

Το συμπέρασμα του πειράματος ήταν ότι το παγωμένο κουτάκι λειτούργησε ουσιαστικά ως μια αυτοσχέδια εξωτερική ψύκτρα, επιτρέποντας στον επεξεργαστή να διατηρήσει υψηλότερη απόδοση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Η διαφορά μεταφράστηκε σε περίπου 14% υψηλότερη διατηρήσιμη απόδοση στις απαιτητικές εργασίες τεχνητής νοημοσύνης.

Παρότι πρόκειται για ένα απλό πείραμα και όχι για επίσημη μέθοδο ψύξης, τα αποτελέσματα αναδεικνύουν μια σημαντική τεχνολογική πρόκληση.

Οι επεξεργαστές των σύγχρονων smartphones έχουν πλέον φτάσει σε επίπεδα όπου η υπολογιστική ισχύς δεν αποτελεί τον μοναδικό περιορισμό. Ο πραγματικός «αντίπαλος» είναι η ικανότητα των συσκευών να απομακρύνουν αποτελεσματικά τη θερμότητα ώστε να αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητές τους.

Διαβάστε ακόμη

Κανελλάκης, Πίττας, Παππάς, Βαφειάς: Τι πρέπει να αλλάξει για να επιστρέψουν τα ελληνικά πλοία στην ελληνική σημαία

Bloomberg: Ομόλογα και δημόσιο χρέος «στοιχειώνουν» την Ευρώπη – Νο1 κίνδυνος η μετάδοση

Τέλος τα μετρητά στις παραδόσεις δεμάτων με courier – Υποχρεωτικές οι ηλεκτρονικές πληρωμές

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ