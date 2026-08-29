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Βρήκες νέα δουλειά; Emoji που κλαίει. Έπεσε ο σκύλος από τον καναπέ; Emoji που κλαίει. Ο μικρός κίτρινος κύκλος με τα ποτάμια δακρύων ανακηρύχθηκε επίσημα ως το πιο δημοφιλές emoji παγκοσμίως, σύμφωνα με στοιχεία της Google που δημοσιεύθηκαν στους The New York Times.

Η πτώση του «κλαίω από γέλια» και η άνοδος της Gen Z

Τα παλαιότερα emoji, όπως το κλασικό πρόσωπο που κλαίει-γελάει ή το διαγώνιο «αδερφάκι» του, θεωρούνται πλέον ξεπερασμένα. Αν στείλετε ένα από αυτά σε κάποιον κάτω των 30, το πιθανότερο είναι να σας απαντήσει με ένα κρανίο, δείχνοντας ότι «πέθανε από τα γέλια» με την παρωχημένη επιλογή σας.

Η ελκυστικότητα των emoji βασίζεται πλέον στην πρωτοτυπία. Τα συναισθήματα παραμένουν τα ίδια, αλλά τα σύμβολα εξελίσσονται:

Μαραμένο τριαντάφυλλο: Αντικαθιστά τη σπασμένη καρδιά

Άγαλμα Μοάι: Αναρριχήθηκε στην 33η θέση (από την 482η το 2021), αντικαθιστώντας τα υψωμένα φρύδια ή την αδιαφορία .

Πρόσωπο με σακούλες κάτω από τα μάτια: Η απόλυτη επιλογή της Gen Z για το άγχος, την κούραση ή την αστεία αγωνία.

Παραμορφωμένο πρόσωπο: Ιδανικό για αμηχανία, τρόμο ή απογοήτευση.

Όρθιος άνθρωπος: Η νέα συντομογραφία για το «λοιπόν, αυτό ήταν αμήχανο».

Emoji: Μια νέα γλώσσα που επεξεργάζεται ο εγκέφαλος

Αν και πολλοί τα θεωρούν παιδικά, τα emoji αποτελούν μια αυτόνομη μορφή μη λεκτικής επικοινωνίας. Παράλληλα, έρευνες δείχνουν ότι η χρήση τους μειώνεται στις μεγαλύτερες ηλικίες λόγω έλλειψης αυτοπεποίθησης στην προσαρμογή.

Η σημασία τους όμως είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη. Μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Μπόρνμουθ διαπίστωσε ότι τα emoji ενεργοποιούν νευρικές αποκρίσεις στον εγκέφαλο παρόμοιες με αυτές των πραγματικών ανθρώπινων εκφράσεων.

«Τα emoji δεν είναι απλώς διασκεδαστικές προσθήκες, αλλά επεξεργάζονται από τον εγκέφαλο ως γνήσια εκφραστικά στοιχεία και συναισθηματικά σήματα», εξηγεί η επικεφαλής της μελέτης, Madeline Molly Ely.

Όπως σχολίασε με νόημα ένας χρήστης στο TikTok: «Το emoji που κλαίει το χρησιμοποιούμε για τα πάντα… εκτός από τις στιγμές που πραγματικά κλαίμε».

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