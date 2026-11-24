Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Νέες διαστάσεις αποκτά ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, καθώς οι επιχειρήσεις του Κιέβου φαίνεται να επεκτείνονται πλέον μέχρι τη Μεσόγειο, ενισχύοντας τους φόβους για μεταφορά της σύγκρουσης σε περιοχές που μέχρι σήμερα βρίσκονταν μακριά από την πρώτη γραμμή.

Όπως αναφέρει σε δημοσίευμά του το protothema.gr, η πρόσφατη ουκρανική επιχείρηση στην περιοχή της Βεγγάζης, στην ανατολική Λιβύη, με τη χρήση επτά θαλάσσιων drones, σηματοδοτεί μια σημαντική διεύρυνση του πεδίου δράσης των ουκρανικών δυνάμεων. Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, από την επίθεση βυθίστηκε η ρωσική κορβέτα «Μερκούρι», ενώ υπέστη πλήγμα και φορτηγό πλοίο που χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά στρατιωτικού εξοπλισμού.

An exemplary Ukrainian operation in response to Russia’s war. I thank the warriors of the Security Service of Ukraine and all our Defense Forces of Ukraine who took part in carrying out these tasks. I received detailed briefings on the operation’s steps yesterday and today – the targets we set were achieved. It all took place off the coast of Libya. Our warriors deployed seven Ukrainian-made naval drones. Despite all the enemy’s efforts to counter the attack, the Russian corvette Merkury was sunk. It’s one of their newest ships, commissioned in 2023, during the full-scale war. A Ka-27 combat helicopter was also destroyed along with the corvette. Our second target was the Russian dry cargo vessel MV ANGARA, which the enemy used to transport weapons. Result: target hit. We continue our operations in designated waters. We are responding to Russia’s aggression. We are developing Ukrainian weapons. Glory to Ukraine! — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 23, 2026

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε περίπου 2.400 χιλιόμετρα μακριά από τη γραμμή του μετώπου στην Ουκρανία, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες που έχει αναπτύξει το Κίεβο στον τομέα των μη επανδρωμένων συστημάτων.

Η εξέλιξη αυτή εντείνει τον προβληματισμό στις χώρες της νότιας Ευρώπης, καθώς η Μεσόγειος αποκτά ολοένα μεγαλύτερη στρατηγική σημασία για τις στρατιωτικές δραστηριότητες τόσο της Ρωσίας όσο και άλλων δυνάμεων που επιχειρούν να ενισχύσουν την παρουσία τους στην περιοχή.

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, εξέφρασε την ανησυχία του για το ενδεχόμενο ο πόλεμος Ρωσίας – Ουκρανίας να συνεχιστεί σε απόσταση μόλις μερικών εκατοντάδων χιλιομέτρων από τις ιταλικές ακτές.