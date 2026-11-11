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Η μεγαλύτερη ηλεκτρική αυτονομία δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε χαμηλότερους ρύπους στην καθημερινή οδήγηση. Αυτό είναι το βασικό παράδοξο που αναδεικνύεται για τα plug-in υβριδικά αυτοκίνητα (PHEV), τα οποία, παρά τη συνεχή τεχνολογική εξέλιξη, εξακολουθούν να εμφανίζουν σημαντικές αποκλίσεις ανάμεσα στις επίσημες τιμές κατανάλωσης και εκπομπών και στις πραγματικές συνθήκες χρήσης.

Τα δεδομένα για το 2024 δείχνουν ότι οι πραγματικές εκπομπές ρύπων των συγκεκριμένων οχημάτων ήταν, κατά μέσο όρο, σχεδόν εξαπλάσιες από εκείνες που προκύπτουν από τις επίσημες δοκιμές.

Η απόκλιση συνδέεται, μεταξύ άλλων, με την εμφάνιση στην αγορά νέων μοντέλων που διαθέτουν μεγαλύτερη ηλεκτρική αυτονομία, αλλά ταυτόχρονα είναι βαρύτερα και ισχυρότερα, γεγονός που επηρεάζει την ενεργειακή τους απόδοση.

Παρά τις βελτιώσεις στην τεχνολογία, η χρήση του ηλεκτροκινητήρα στην πράξη παραμένει περιορισμένη. Ειδικότερα, η ανάλυση έδειξε ότι τα plug-in υβριδικά κινούνται μόλις στο 27% του χρόνου σε αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία, στοιχείο που εξηγεί σε σημαντικό βαθμό τη διαφορά μεταξύ εργαστηριακών επιδόσεων και πραγματικών εκπομπών.

Μεγαλύτερη αυτονομία, αλλά και μεγαλύτερες αποκλίσεις

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύγκριση μεταξύ οχημάτων με διαφορετική ηλεκτρική αυτονομία.

Τα plug-in υβριδικά με αυτονομία άνω των 70 χιλιομέτρων εμφάνισαν μεγαλύτερη απόκλιση μεταξύ πραγματικών και επίσημων εκπομπών, η οποία διαμορφώθηκε στο 52%, έναντι 35% για τα μοντέλα με ηλεκτρική αυτονομία μικρότερη των 70 χιλιομέτρων.

Η εξέλιξη αναδεικνύει ότι η αύξηση της θεωρητικής δυνατότητας ηλεκτρικής κίνησης δεν αρκεί από μόνη της για να περιορίσει την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές CO₂.

Καθοριστικό ρόλο εξακολουθούν να διαδραματίζουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου, το βάρος του και ο τρόπος με τον οποίο αξιοποιείται η ηλεκτρική λειτουργία στην καθημερινή χρήση.

Την ίδια στιγμή, η μέση ηλεκτρική αυτονομία των PHEV αυξήθηκε από 58 χιλιόμετρα το 2021 σε 75 χιλιόμετρα το 2024, επιβεβαιώνοντας τη σταδιακή πρόοδο των κατασκευαστών στον συγκεκριμένο τομέα.

Μεγαλύτερες μπαταρίες στα μοντέλα του 2026

Η τεχνολογική εξέλιξη επιταχύνεται ακόμη περισσότερο στις νεότερες γενιές plug-in υβριδικών αυτοκινήτων.

Στα αναβαθμισμένα μοντέλα του 2026, η ηλεκτρική αυτονομία έχει αυξηθεί από 63 σε 117 χιλιόμετρα, καταγράφοντας ενίσχυση 85%.

Παράλληλα, η χωρητικότητα των μπαταριών έχει ενισχυθεί από 14 kWh σε 24 kWh, σημειώνοντας αύξηση 68%.

Οι μεγαλύτερες μπαταρίες επιτρέπουν στα οχήματα να καλύπτουν περισσότερες καθημερινές μετακινήσεις χωρίς τη χρήση του κινητήρα εσωτερικής καύσης, εφόσον αξιοποιείται επαρκώς η δυνατότητα ηλεκτρικής φόρτισης.

Ωστόσο, τα στοιχεία των πραγματικών εκπομπών υπογραμμίζουν ότι η τεχνολογική βελτίωση πρέπει να συνοδεύεται από ουσιαστική αύξηση της ηλεκτρικής χρήσης, ώστε να αποτυπωθεί και στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα των οχημάτων.

Ο στόχος του 2030 και τα 220 χιλιόμετρα αυτονομίας

Οι προοπτικές για τα επόμενα χρόνια εμφανίζονται πιο ενθαρρυντικές, καθώς η πρόοδος στην τεχνολογία των μπαταριών δημιουργεί περιθώρια για σημαντικά μεγαλύτερη αυτονομία.

Οι εκτιμήσεις για το 2030 τοποθετούν την ηλεκτρική αυτονομία των plug-in υβριδικών αυτοκινήτων μεταξύ 140 και 220 χιλιομέτρων.

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να επιτρέψει τη διατήρηση των εκπομπών CO₂ των PHEV κάτω από τα 50 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις.

Η προοπτική αυτή συνδέεται άμεσα με τις βελτιώσεις στην ενεργειακή πυκνότητα και στη συνολική απόδοση των μπαταριών, οι οποίες επιτρέπουν την αύξηση της ηλεκτρικής αυτονομίας.

Το βασικό ζητούμενο, πάντως, παραμένει η μείωση της απόστασης μεταξύ επίσημων μετρήσεων και πραγματικής χρήσης.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι, παρά τη σημαντική αύξηση της αυτονομίας, τα plug-in υβριδικά εξακολουθούν να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον κινητήρα εσωτερικής καύσης. Η περαιτέρω τεχνολογική πρόοδος και η συχνότερη αξιοποίηση της ηλεκτρικής λειτουργίας αποτελούν τις βασικές προϋποθέσεις για ουσιαστικό περιορισμό των εκπομπών τους.