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Η ανάλυση των επίσημων δεδομένων σε πραγματικές συνθήκες του 2024 αποκαλύπτει ότι τα plug-in υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα συνεχίζουν να παρουσιάζουν μεγάλη διαφορά μεταξύ της απόδοσης σε πραγματικές συνθήκες και των επίσημων τιμών δοκιμών. Κατά μέσο όρο, οι εκπομπές ρύπων σε πραγματικές συνθήκες το 2024 ήταν σχεδόν έξι φορές υψηλότερες από τα επίσημα στοιχεία.

Αυτό συμβαίνει γιατί βγήκαν στην κυκλοφορία βαρύτερα, υψηλότερης ισχύος και μεγαλύτερης αυτονομίας μοντέλα. Τα στοιχεία της αγοράς δείχνουν ότι αυτά μπορούν να μειωθούν εφόσον υπάρξει καλύτερη τεχνολογία και μεγαλύτερη ηλεκτρική αυτονομία. Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι τα συγκεκριμένα υβριδικά μοντέλα κινούνται μόνο στο 27% του χρόνου σε αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία.

Τα μοντέλα μεγαλύτερης αυτονομίας παρουσίασαν μεγαλύτερες διαφορές μεταξύ των πραγματικών και των επίσημων εκπομπών που δίνουν οι αυτοκινητοβιομηχανίες. Συγκεκριμένα η διαφορά για τα PHEV με αυτονομία άνω των 70 χιλιομέτρων κυμάνθηκε στο +52% έναντι +35% της διαφοράς για αυτοκίνητα με αυτονομία κάτω των 70 χιλιομέτρων. Παράλληλα η μέση αυτονομία PHEV αυξήθηκε από 58 χιλιόμετρα σε 75 χιλιόμετρα μεταξύ των ετών 2021 και 2024.

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια αύξηση της ηλεκτρικής αυτονομίας των οχημάτων. Αυτή πήγε από τα 63 χλμ. σε 117 χλμ. (+85%), ενώ η χωρητικότητα της μπαταρίας στα αναβαθμισμένα μοντέλα του 2026 έχει αυξηθεί από 14 kWh σε 24 kWh, σημειώνοντας αύξηση 68%.

Τέλος, η ανάλυση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μεταφορών και Περιβάλλοντος δείχνει ότι έως το 2030, η ηλεκτρική αυτονομία στα plug-in υβριδικά αυτοκίνητα θα βρίσκεται μεταξύ 140- 220 χιλιομέτρων, επιτρέποντας τη διατήρηση των εκπομπών ρύπων των PHEV κάτω από 50 γρ. CO₂/χλμ. Αυτή η αύξηση της αυτονομίας είναι αναμενόμενη λόγω της προόδου που έχει επιτευχθεί στην τεχνολογία των μπαταριών.