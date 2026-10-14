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Αύξηση 1,2% σημείωσαν οι πωλήσεις των αυτοκινήτων στη χώρα τον Σεπτέμβριο του 2026, καθώς, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τον συγκεκριμένο μήνα κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 21.902 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 21.642 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του 2025 (αύξηση 20,7% είχε παρουσιαστεί τον Σεπτέμβριο 2025 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024). Τα καινούργια αυτοκίνητα ανέρχονται σε 13.975 έναντι 13.412 που κυκλοφόρησαν τον Σεπτέμβριο 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 4,2%.

Το 9μηνο, κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 206.183 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 200.034 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 3,1% (αύξηση 4,9% είχε σημειωθεί το 9μηνο του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2024). Τα καινούργια αυτοκίνητα ανέρχονται σε 124.490 έναντι 121.237 που κυκλοφόρησαν το 9μηνο του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 2,7%.

Παράλληλα, τον Σεπτέμβριο κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 7.660 μοτοσυκλέτες κυβισμού άνω των 50 cc (καινούργιες και μεταχειρισμένες εξωτερικού) έναντι 7.172 τον αντίστοιχο μήνα του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 6,8% (μείωση 8,8% είχε σημειωθεί τον Σεπτέμβριο 2025 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024). Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες ανέρχονται σε 7.460 έναντι 6.905 που κυκλοφόρησαν τον Σεπτέμβριο 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 8%.

Το 9μηνο, Σεπτέμβριο κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 71.072 μοτοσυκλέτες κυβισμού άνω των 50 cc (καινούργιες και μεταχειρισμένες εξωτερικού) έναντι 68.671 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 3,5% (αύξηση 3,6% είχε παρουσιαστεί το 9μηνο του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2024). Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες ανέρχονται σε 68.026 έναντι 65.739 που κυκλοφόρησαν το 9μηνο του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 3,5%.

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