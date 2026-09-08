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Μια Ferrari Purosangue αξίας περίπου 400.000 δολαρίων με πινακίδες Κατάρ έγινε πρόσφατα το επίκεντρο της προσοχής έξω από το εμβληματικό Harrods στο Λονδίνο. Το πανάκριβο SUV ήταν σταθμευμένο σε σημείο όπου απαγορευόταν η στάθμευση, με το χαρακτηριστικό χαρτί της τροχαίας τοποθετημένο στο παρμπρίζ.

Η εικόνα αυτή δεν αποτελεί εξαίρεση. Κάθε καλοκαίρι, οι δρόμοι των πιο ακριβών περιοχών της βρετανικής πρωτεύουσας γεμίζουν με Ferrari, Lamborghini και McLaren, καθώς πολλοί ιδιοκτήτες πολυτελών αυτοκινήτων από τις χώρες του Περσικού Κόλπου μεταφέρουν προσωρινά τα οχήματά τους στη Βρετανία για να αποφύγουν τις ακραίες θερμοκρασίες της Μέσης Ανατολής.

Η παρουσία αυτών των αυτοκινήτων έχει γίνει πλέον μέρος του αστικού τοπίου του Λονδίνου, όμως παράλληλα έχει δημιουργήσει έντονη δυσαρέσκεια στους κατοίκους. Σε μια πόλη όπου ο διαθέσιμος χώρος στάθμευσης είναι περιορισμένος, οι οδηγοί των supercars συχνά αφήνουν τα οχήματά τους σε απαγορευμένα σημεία, μπροστά από στάσεις λεωφορείων ή σε λωρίδες κυκλοφορίας που προορίζονται για άλλους χρήστες του δρόμου.

Harrods: Το σημείο συνάντησης της υπερπολυτέλειας

Το Harrods αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία αυτής της νέας πραγματικότητας. Το ιστορικό πολυκατάστημα προσελκύει καθημερινά πελάτες υψηλής εισοδηματικής κατηγορίας, προσφέροντας προϊόντα που κυμαίνονται από εκλεκτά τρόφιμα έως αντικείμενα ακραίας πολυτέλειας.

Έτσι, η περιοχή γύρω από το κατάστημα μετατρέπεται συχνά σε έναν υπαίθριο εκθεσιακό χώρο πανάκριβων αυτοκινήτων. Ωστόσο, οι παραβάσεις στάθμευσης έχουν εξελιχθεί σε συχνό φαινόμενο, με τις κλήσεις να φτάνουν σε σημαντικά ποσά χωρίς όμως να αποτελούν ουσιαστικό αποτρεπτικό παράγοντα.

Το κόστος μιας παράνομης στάθμευσης έξω από το Harrods μπορεί να ανέλθει από 130 έως 185 ευρώ, ποσό που για τους ιδιοκτήτες αυτών των οχημάτων μοιάζει συχνά αμελητέο σε σχέση με την αξία των αυτοκινήτων τους.

Οι οδηγοί ταξί και οι κάτοικοι αντιδρούν

Η εικόνα αυτή έχει προκαλέσει την αντίδραση πολλών Λονδρέζων, ιδιαίτερα επαγγελματιών οδηγών που χρησιμοποιούν καθημερινά τους δρόμους της πόλης.

Οδηγοί ταξί καταγγέλλουν ότι αρκετά supercars σταθμεύουν ακόμη και σε ειδικές λωρίδες κυκλοφορίας, δημιουργώντας προβλήματα στην κίνηση. Ορισμένοι έχουν αρχίσει να φωτογραφίζουν τα οχήματα που παραβιάζουν τους κανόνες, αν και όπως υποστηρίζουν, η αντίδραση από τους ιδιοκτήτες τους είναι συχνά ειρωνική.

«Λίγο-πολύ μας κοροϊδεύουν», είναι η αίσθηση που επικρατεί μεταξύ όσων βλέπουν καθημερινά τα πανάκριβα αυτοκίνητα να αγνοούν τους κανόνες που ισχύουν για όλους.

Η ακριβή μεταφορά των αυτοκινήτων από τον Κόλπο

Η μεταφορά ενός τέτοιου αυτοκινήτου στο Λονδίνο αποτελεί από μόνη της μια πολυδάπανη διαδικασία. Τα περισσότερα supercars ταξιδεύουν αεροπορικώς, με το κόστος μεταφοράς μετ’ επιστροφής να πλησιάζει ακόμη και τα 60.000 δολάρια.

Μετά την άφιξή τους στη Βρετανία, τα οχήματα πρέπει να περάσουν από τελωνειακές διαδικασίες ώστε να μπορούν να κυκλοφορούν νόμιμα στους δρόμους. Ακόμη και αν διαθέτουν τιμόνι σχεδιασμένο για δεξιά κυκλοφορία, οι ιδιοκτήτες τους προσαρμόζονται στην οδήγηση στην αριστερή πλευρά του δρόμου.

Παρά το υψηλό κόστος, πολλοί εύποροι επισκέπτες επιλέγουν να μεταφέρουν το δικό τους αυτοκίνητο αντί να νοικιάσουν ένα αντίστοιχο μοντέλο στη Βρετανία. Η προσωπική σχέση με το όχημα, η εμφάνιση και το κύρος που προσφέρει φαίνεται να υπερισχύουν της πρακτικής λύσης της ενοικίασης.

Οι απλήρωτες κλήσεις και το πρόβλημα της επιβολής

Τα στοιχεία από την περιοχή του Γουέστμινστερ αποτυπώνουν το μέγεθος του φαινομένου. Τα αυτοκίνητα με πινακίδες από το Κατάρ έλαβαν χιλιάδες κλήσεις μέσα σε έναν χρόνο, ξεπερνώντας σε αριθμό τις παραβάσεις οχημάτων από άλλες χώρες όπως η Γερμανία και η Γαλλία.

Παράλληλα, οι αρχές αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στην είσπραξη των προστίμων. Πολλές χώρες εκτός Ευρώπης δεν παρέχουν στις βρετανικές αρχές στοιχεία επικοινωνίας των οδηγών, με αποτέλεσμα η διαδικασία εντοπισμού και επιβολής κυρώσεων να γίνεται ιδιαίτερα δύσκολη.

Το αποτέλεσμα είναι ένα παράδοξο: τα πιο ακριβά αυτοκίνητα του κόσμου κυκλοφορούν στους δρόμους μιας από τις αυστηρότερες πόλεις σε θέματα στάθμευσης, αλλά πολλές φορές οι παραβάσεις τους παραμένουν χωρίς συνέπειες.

Για τους κατοίκους του Λονδίνου, η εικόνα των λαμπερών Ferrari και Lamborghini μπορεί να αποτελεί θέαμα, όμως ταυτόχρονα αναδεικνύει ένα μεγαλύτερο ζήτημα σχετικά με την ισότητα απέναντι στους κανόνες της πόλης.

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