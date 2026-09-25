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Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Εντ Μίλιμπαντ δήλωσε στον Ιρανό ομόλογό του Αμπάς Αραγτσί στη διάρκεια συνάντησής τους ότι η Βρετανία “δεν θα ανεχθεί εκφοβισμό, απειλές ή εχθρικές ενέργειες σε βρετανικό έδαφος” από οργανώσεις που συνδέονται με το Ιράν, μετέδωσε το δίκτυο Sky News χθες, Πέμπτη.

Οι Μίλιμπαντ και Αραγτσί συναντήθηκαν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με το ρεπορτάζ που επικαλείται το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Οι δύο υπουργοί είχαν συνομιλίες για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, τη σημασία του ανοίγματος εκ νέου του Στενού του Ορμούζ και την “ακλόνητη αποφασιστικότητα της Βρετανίας να καταπολεμήσει απειλές προερχόμενες από οργανώσεις που συνδέονται με το Ιράν στο έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου”, προσθέτει το ρεπορτάζ.

Το Εθνικό Κέντρο Κυβερνοασφάλειας της Βρετανίας ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι Ιρανοί χάκερς, που συνδέονται με το κράτος, χρησιμοποίησαν ένα κακόβουλο λογισμικό, γνωστό ως “CHOSEN BRICK“, για να υποκλέψουν emails, μηνύματα και άλλες ευαίσθητες πληροφορίες μέσω εκστρατειών “spear-phishing” (Σ.τ.Σ: κυβερνοεπιθέσεις προσαρμοσμένες αποκλειστικά σε ένα συγκεκριμένο άτομο, ρόλο ή οργανισμό) σε πλατφόρμες ανταλλαγής μηνυμάτων περιλαμβανομένων των WhatsApp και Telegram.

Το Φόρεϊν Όφις δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του Reuters να σχολιάσει.

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