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Ένα νέο επικερδές trade στην αγορά ομολόγων του Λονδίνου κερδίζει έδαφος, καθώς τράπεζες δανείζονται φθηνά κεφάλαια από την Τράπεζα της Αγγλίας (Bank of England) και τα επενδύουν σε βρετανικά κρατικά ομόλογα με υψηλότερες αποδόσεις, αποκομίζοντας τη διαφορά.

Σύμφωνα με ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά, οι τράπεζες αντλούν δισεκατομμύρια λίρες μέσω της βραχυπρόθεσμης διευκόλυνσης επαναγοράς (Short-Term Repo – STR) της κεντρικής τράπεζας και χρησιμοποιούν τη ρευστότητα για να αγοράσουν βρετανικά gilts.

Η διαφορά μεταξύ του κόστους χρηματοδότησης και της απόδοσης των ομολόγων έχει διευρυνθεί σημαντικά, ξεπερνώντας τη μία ποσοστιαία μονάδα, καθώς οι αποδόσεις των βρετανικών κρατικών τίτλων έχουν αυξηθεί, καθιστώντας τη στρατηγική ιδιαίτερα ελκυστική.

Πώς λειτουργεί το «carry trade» των τραπεζών

Η συγκεκριμένη πρακτική βασίζεται σε έναν απλό μηχανισμό: μια τράπεζα χρησιμοποιεί την υποδομή της Τράπεζας της Αγγλίας για να δανειστεί με χαμηλότερο επιτόκιο, χρησιμοποιώντας ομόλογα που ήδη διαθέτει ως εγγύηση, χωρίς να χρειαστεί να τα πουλήσει.

Με το σημερινό επιτόκιο της STR στο 3,75%, μια τράπεζα μπορεί, σε θεωρητικό επίπεδο, να αντλήσει κεφάλαια με αυτό το κόστος και να τα επενδύσει σε 10ετή βρετανικά ομόλογα, τα οποία αποδίδουν περίπου 5,38%.

Η διαφορά αυτή δημιουργεί ένα περιθώριο κέρδους περίπου 1,6 ποσοστιαίων μονάδων. Σε ένα χαρτοφυλάκιο 10 δισ. λιρών, το μικτό ετήσιο έσοδο από τη διαφορά επιτοκίων θα μπορούσε να φτάσει περίπου τα 160 εκατ. λίρες, πριν υπολογιστούν κόστη αντιστάθμισης κινδύνου, κεφαλαιακές επιβαρύνσεις και πιθανές μεταβολές στις τιμές των ομολόγων.

«Η χρηματοδότηση θέσεων σε gilts μέσω της STR προσφέρει θετικό carry», δήλωσε ο Άνταμ Ντεντ, επικεφαλής στρατηγικής επιτοκίων Ηνωμένου Βασιλείου στη Santander CIB.

Η Τράπεζα της Αγγλίας ανέφερε ότι μόνο αυτή την εβδομάδα η συγκεκριμένη διευκόλυνση χρησιμοποιήθηκε για δανεισμό σχεδόν 129 δισ. λιρών.

Το ακριβές μέγεθος της στρατηγικής δεν μπορεί να υπολογιστεί, ωστόσο στελέχη διαχείρισης διαθεσίμων μεγάλων τραπεζών στο Citi του Λονδίνου χρησιμοποιούν το εργαλείο για αγορές κρατικών ομολόγων.

Η κεντρική τράπεζα υποστηρίζει ότι η χρήση της STR αποτελεί μέρος της φυσιολογικής διαχείρισης ρευστότητας και δεν συνιστά ένδειξη προβλήματος στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Ο Γκλεν Στόουν, επικεφαλής συναλλαγών και εκτέλεσης στην επενδυτική πλατφόρμα TreasurySpring, σημείωσε ότι η αυξημένη χρήση της διευκόλυνσης αποτελεί ένδειξη ότι το νέο πλαίσιο λειτουργεί, καθώς περισσότερα από 70 ιδρύματα έχουν ήδη αποκτήσει πρόσβαση.

Ερωτήματα για την πολιτική ποσοτικής σύσφιξης

Η αυξημένη χρήση της STR προκαλεί, ωστόσο, συζητήσεις για την πολιτική της ποσοτικής σύσφιξης (QT) της Τράπεζας της Αγγλίας.

Η QT περιορίζει τη ρευστότητα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα μέσω της πώλησης ομολόγων που είχαν αγοραστεί σε προηγούμενες περιόδους κρίσης και της μη επανεπένδυσης τίτλων που λήγουν.

Ορισμένοι αναλυτές υποστηρίζουν ότι η έντονη χρήση των εργαλείων ρευστότητας θα μπορούσε να εγείρει ερωτήματα για το κατά πόσο τα δημόσια κεφάλαια χρησιμοποιούνται για ιδιωτικό κέρδος.

Ο Ιβάν Σαντζόρτζι, αναπληρωτής καθηγητής χρηματοοικονομικών στο ICMA Centre του University of Reading, τόνισε ότι η STR αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την οικονομία, αλλά η αυξανόμενη χρήση της όταν οι αγοραίοι ρυθμοί είναι υψηλότεροι από το επιτόκιο της κεντρικής τράπεζας χρειάζεται παρακολούθηση.

Η επιστροφή της ζήτησης για ρευστότητα

Η χρήση της STR αυξάνεται σταθερά από τις αρχές του 2024, όταν η ζήτηση ήταν σχεδόν μηδενική. Έκτοτε, η Τράπεζα της Αγγλίας έχει μειώσει το βασικό της επιτόκιο κατά 150 μονάδες βάσης, ενώ οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων έχουν αυξηθεί σχεδόν αντίστοιχα.

Η εξέλιξη αυτή έχει δημιουργήσει ένα σημαντικό περιθώριο για τις τράπεζες, οι οποίες εκμεταλλεύονται τη διαφορά ανάμεσα στο κόστος χρήματος και τις αποδόσεις των τίτλων.

Παράλληλα, η μεγαλύτερη χρήση των εργαλείων repo δείχνει ότι η αγορά έχει ξεπεράσει το παλιό στίγμα που συνδεόταν με την προσφυγή σε τέτοιες διευκολύνσεις, καθώς παλαιότερα θεωρούνταν ένδειξη οικονομικής πίεσης.

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