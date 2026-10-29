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Ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζονται τα ασφάλιστρα αυτοκινήτου αλλάζει σταδιακά, καθώς οι ασφαλιστικές εταιρείες αποκτούν πρόσβαση σε περισσότερα δεδομένα για τη χρήση των οχημάτων, την οδηγική συμπεριφορά και το πραγματικό κόστος των ατυχημάτων.

Μέχρι σήμερα, η τιμολόγηση της ασφάλισης βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε γενικά χαρακτηριστικά, όπως η ηλικία του οδηγού, η περιοχή στην οποία κινείται το όχημα και τα στατιστικά δεδομένα για την πιθανότητα πρόκλησης ατυχήματος. Ωστόσο, η ανάπτυξη της τηλεματικής, η εξάπλωση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων και η εμφάνιση ολοένα πιο εξελιγμένων συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ένα διαφορετικό μοντέλο υπολογισμού του ασφαλιστικού κόστους.

Το βασικό ερώτημα για τις ασφαλιστικές εταιρείες παραμένει το ίδιο: Πόσο πιθανό είναι να προκύψει μια ζημιά και πόσο θα κοστίσει η αποκατάστασή της; Εκείνο που μεταβάλλεται είναι οι πληροφορίες με τις οποίες μπορούν να απαντήσουν σε αυτό το ερώτημα.

Πώς διαμορφώνεται το ασφάλιστρο αυτοκινήτου

Η τιμή ενός ασφαλιστηρίου συνδέεται με την εκτίμηση του κινδύνου που αναλαμβάνει η ασφαλιστική εταιρεία. Στην παραδοσιακή προσέγγιση, η αξιολόγηση βασίζεται κυρίως σε στατιστικά χαρακτηριστικά του οδηγού και του αυτοκινήτου.

Η ηλικία, η περιοχή κατοικίας, τα χαρακτηριστικά του οχήματος και τα δεδομένα που διαθέτει η εταιρεία για τις ζημιές αποτελούν μέρος αυτής της διαδικασίας.

Οι τεχνολογικές εξελίξεις προσθέτουν πλέον νέες μεταβλητές, οι οποίες επιτρέπουν να λαμβάνεται υπόψη όχι μόνο ποιος οδηγεί ένα αυτοκίνητο, αλλά και πόσο συχνά το χρησιμοποιεί, πόσα χιλιόμετρα διανύει και πώς συμπεριφέρεται στον δρόμο.

Η προσέγγιση αυτή μπορεί να οδηγήσει σε πιο εξατομικευμένες χρεώσεις, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κάθε οδηγός θα πληρώνει υποχρεωτικά λιγότερα.

Από τα σταθερά ασφάλιστρα στη χρέωση με βάση τα χιλιόμετρα

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές είναι η ανάπτυξη του μοντέλου Pay As You Drive (PAYD), δηλαδή της ασφάλισης που συνδέεται με την πραγματική χρήση του αυτοκινήτου.

Η βασική λογική είναι ότι ένας οδηγός που διανύει λίγα χιλιόμετρα μπορεί να παρουσιάζει διαφορετική έκθεση στον κίνδυνο από κάποιον που χρησιμοποιεί καθημερινά το όχημά του για μεγάλες αποστάσεις.

Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά συμβόλαια, στα οποία το ασφάλιστρο καθορίζεται κυρίως από προκαθορισμένα χαρακτηριστικά, τα συγκεκριμένα συστήματα μπορούν να ενσωματώνουν πληροφορίες για τα πραγματικά χιλιόμετρα.

Υπάρχει επίσης το μοντέλο Pay How You Drive, στο οποίο μεγαλύτερη σημασία αποκτά η οδηγική συμπεριφορά.

Στην περίπτωση αυτή εξετάζονται παράγοντες όπως η τήρηση των ορίων ταχύτητας, τα απότομα φρεναρίσματα, οι έντονες επιταχύνσεις και οι ώρες κατά τις οποίες πραγματοποιούνται οι μετακινήσεις.

Έτσι, δύο οδηγοί με παρόμοια αυτοκίνητα ενδέχεται να αντιμετωπίζουν διαφορετική ασφαλιστική τιμολόγηση, ανάλογα με τη χρήση του οχήματος και τα στοιχεία που καταγράφονται.

Πώς οι ασφαλιστικές συλλέγουν δεδομένα για την οδήγηση

Η καταγραφή της χρήσης του αυτοκινήτου γίνεται μέσω συστημάτων τηλεματικής, τα οποία αξιοποιούν τεχνολογίες GPS, αισθητήρες και ψηφιακές εφαρμογές. Οι πληροφορίες μπορούν να συλλέγονται από ειδικές συσκευές που εγκαθίστανται στο όχημα ή από εφαρμογές κινητών τηλεφώνων. Στη συνέχεια, τα δεδομένα αναλύονται ώστε να δημιουργηθεί μια πιο αναλυτική εικόνα της οδηγικής συμπεριφοράς και του κινδύνου.

Για παράδειγμα, οι συχνές απότομες επιβραδύνσεις ή η οδήγηση με υψηλές ταχύτητες μπορούν να αποτελέσουν στοιχεία αξιολόγησης, ενώ η περιορισμένη χρήση του αυτοκινήτου ή η προσεκτική οδήγηση μπορούν, ανάλογα με το πρόγραμμα, να συνδέονται με ευνοϊκότερη τιμολόγηση.

Για τις ασφαλιστικές, η τεχνολογία αυτή δημιουργεί δυνατότητες ακριβέστερου υπολογισμού των ασφαλίστρων. Για τους οδηγούς, όμως, αναδεικνύει και το ζήτημα της χρήσης των προσωπικών δεδομένων, καθώς η τιμολόγηση μπορεί να βασίζεται σε λεπτομερείς πληροφορίες για τις μετακινήσεις τους.

Γιατί τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα μπορεί να ασφαλίζονται ακριβότερα

Η ηλεκτροκίνηση προσθέτει μία ακόμη παράμετρο στον υπολογισμό του ασφαλιστικού κόστους: την υψηλή αξία ορισμένων εξαρτημάτων και την πολυπλοκότητα των επισκευών.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο 9ο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών, το κόστος ασφάλισης ηλεκτρικού αυτοκινήτου μπορεί να είναι 20%-25% υψηλότερο ως προς τις υλικές ζημιές, κυρίως λόγω της μπαταρίας.

Η διαφορά αυτή δεν σημαίνει ότι όλα τα ηλεκτρικά οχήματα ασφαλίζονται κατά το ίδιο ποσοστό ακριβότερα. Το τελικό κόστος εξαρτάται από το μοντέλο, την αξία του αυτοκινήτου, τις επιλεγμένες καλύψεις και τους όρους του ασφαλιστηρίου.

Η μπαταρία υψηλής τάσης αποτελεί ένα από τα ακριβότερα εξαρτήματα ενός ηλεκτρικού οχήματος. Επομένως, ακόμη και όταν η ζημιά περιορίζεται σε συγκεκριμένο τμήμα του αυτοκινήτου, η επισκευή ή η αντικατάσταση μπορεί να αυξήσει σημαντικά την αποζημίωση.

Το ζήτημα αναδεικνύεται και σε διεθνή στοιχεία. Έρευνα της France Assureurs, με βάση σχεδόν δύο εκατομμύρια οχήματα, έδειξε ότι το κόστος ζημιών από ατυχήματα ηλεκτρικών αυτοκινήτων ήταν περίπου 11% μεγαλύτερο σε σύγκριση με τα συμβατικά οχήματα.

Ειδικά στις καλύψεις υλικών ζημιών, η απόκλιση έφτανε το 14%.

Τι επηρεάζει το κόστος μιας ζημιάς σε ηλεκτρικό αυτοκίνητο

Οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν εξετάζουν μόνο την αξία του οχήματος, αλλά και τις ιδιαίτερες τεχνικές απαιτήσεις που συνεπάγεται η αποκατάσταση μιας βλάβης.

Στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, η επισκευή μπορεί να απαιτεί ειδικό εξοπλισμό και διαδικασίες για τη διαχείριση των συστημάτων υψηλής τάσης.

Παράλληλα, πρέπει να αξιολογούνται πρόσθετοι κίνδυνοι, όπως η πιθανότητα πυρκαγιάς από βλάβη της μπαταρίας, ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και οι ζημιές που μπορεί να προκύψουν κατά τη φόρτιση.

Σημασία αποκτούν επίσης οι φορτιστές, τα καλώδια και οι υποδομές που χρησιμοποιούνται σε κατοικίες ή κοινόχρηστους χώρους.

Αυτό σημαίνει ότι η ασφαλιστική προστασία ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου μπορεί να χρειάζεται να περιλαμβάνει ειδικές καλύψεις για την μπαταρία, τον εξοπλισμό φόρτισης, την αστική ευθύνη και την οδική βοήθεια.

Δεν καλύπτονται, ωστόσο, αυτομάτως όλοι αυτοί οι κίνδυνοι από κάθε ασφαλιστήριο. Οι όροι, οι εξαιρέσεις και τα όρια αποζημίωσης αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες.

Πώς αλλάζει η εκτίμηση του κινδύνου με την αυτόνομη οδήγηση

Μια ακόμη σημαντική μεταβολή για τον ασφαλιστικό κλάδο προκύπτει από την ανάπτυξη αυτοκινήτων με προηγμένα συστήματα υποβοήθησης και αυτόνομης οδήγησης.

Στα παραδοσιακά ατυχήματα, η διερεύνηση επικεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό στις ενέργειες των οδηγών. Όσο όμως αυξάνεται η αυτοματοποίηση, τόσο περισσότερο χρειάζεται να εξετάζεται και η λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων.

Σε μια σύγκρουση μπορεί να πρέπει να διαπιστωθεί εάν υπήρξε ανθρώπινο λάθος, δυσλειτουργία αισθητήρα ή πρόβλημα λογισμικού.

Αυτό δημιουργεί νέα ερωτήματα για την ευθύνη του οδηγού, του κατασκευαστή ή του παρόχου της τεχνολογίας.

Η Allianz έχει αναδείξει τη σημασία των ψηφιακών πληροφοριών που καταγράφονται από τα συστήματα των αυτοκινήτων, καθώς μπορούν να βοηθήσουν στην ανασύσταση ενός ατυχήματος και στη διερεύνηση των αιτίων του.

Αντίστοιχα, η Waymo έχει επισημάνει την ανάγκη συστηματικής καταγραφής των περιστατικών αυτόνομης οδήγησης, προτείνοντας ακόμη και τη δημιουργία κοινής ευρωπαϊκής βάσης δεδομένων.

Τι σημαίνουν οι αλλαγές για το μέλλον των ασφαλίστρων

Η τεχνολογική εξέλιξη δεν οδηγεί απαραίτητα σε οριζόντια μείωση ή αύξηση των ασφαλίστρων.

Από τη μία πλευρά, η τηλεματική επιτρέπει την καλύτερη αποτύπωση της πραγματικής χρήσης του αυτοκινήτου και μπορεί να δημιουργήσει ευκαιρίες χαμηλότερων χρεώσεων για ορισμένους οδηγούς.

Από την άλλη, το κόστος επισκευής των ηλεκτρικών οχημάτων, η περιορισμένη ακόμη εμπειρία στη διαχείριση συγκεκριμένων ζημιών και οι νέες τεχνολογικές απαιτήσεις μπορούν να λειτουργήσουν αυξητικά.

Το κρίσιμο στοιχείο για τα επόμενα χρόνια θα είναι η δυνατότητα των ασφαλιστικών εταιρειών να εκτιμούν με μεγαλύτερη ακρίβεια όχι μόνο την πιθανότητα ενός ατυχήματος, αλλά και το οικονομικό κόστος που αυτό συνεπάγεται.

Όσο αυξάνονται τα διαθέσιμα δεδομένα και η εμπειρία από την ηλεκτροκίνηση και τα αυτοματοποιημένα οχήματα, τόσο περισσότερο αναμένεται να διαφοροποιείται και ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζονται τα ασφάλιστρα αυτοκινήτου.