Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα ξεπερνούν πλέον τα βενζινοκίνητα στις νέες ταξινομήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά η πρώτη θέση παραμένει στα υβριδικά. Η αλλαγή αποτυπώνει τη μετατόπιση των αγοραστικών επιλογών, σε μια περίοδο κατά την οποία το ακριβό πετρέλαιο επιβαρύνει το κόστος μετακίνησης και περιορίζει την ελκυστικότητα των συμβατικών κινητήρων.

Στο εννεάμηνο του 2026, τα ηλεκτρικά με μπαταρία κατέκτησαν μερίδιο 22,7%, έναντι 21,2% της βενζίνης. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η διείσδυση των υβριδικών, τα οποία συγκεντρώνουν 36,3% των ταξινομήσεων στην ευρωπαϊκή αγορά.

Στην Ελλάδα, η υπεροχή των υβριδικών είναι πολύ πιο έντονη. Το μερίδιό τους φτάνει το 58,1%, ενώ τα βενζινοκίνητα περιορίζονται στο 22,9% και τα πετρελαιοκίνητα μόλις στο 2,1%. Η εγχώρια αγορά εμφανίζει, επομένως, σαφή προτίμηση στην υβριδική τεχνολογία, με το diesel να διατηρεί εξαιρετικά περιορισμένη παρουσία στις νέες ταξινομήσεις.

Η βενζίνη χάνει έδαφος σε όλες τις μεγάλες αγορές

Η υποχώρηση των βενζινοκίνητων αυτοκινήτων δεν αποτελεί μεμονωμένη εξέλιξη κάποιας χώρας. Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, οι ταξινομήσεις τους στην ΕΕ μειώθηκαν κατά 19,1%, με τις μεγαλύτερες αγορές να καταγράφουν όλες διψήφιες απώλειες.

Η Γαλλία παρουσίασε τη μεγαλύτερη κάμψη, με πτώση 36,1%. Ακολούθησαν η Γερμανία με 22,7%, η Ισπανία με 19% και η Ιταλία με 16,4%.

Συνολικά, στο διάστημα Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου ταξινομήθηκαν 1.802.078 βενζινοκίνητα αυτοκίνητα. Το μερίδιό τους υποχώρησε από 27,7% σε 21,2%, αποτυπώνοντας την απώλεια θέσεων έναντι των εναλλακτικών τεχνολογιών κίνησης.

Ανάλογη πίεση δέχεται το diesel, με τις ταξινομήσεις να μειώνονται κατά 19,5%. Η συμμετοχή του στις νέες πωλήσεις της ΕΕ περιορίστηκε στο 7,1%, από 9,3% την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα δύο συμβατικά καύσιμα ακολουθούν έτσι κοινή πτωτική πορεία, την ώρα που τα ηλεκτρικά και οι διαφορετικές κατηγορίες υβριδικών ενισχύουν τη θέση τους.

Η άνοδος των ηλεκτρικών και το προβάδισμα των υβριδικών

Οι νέες ταξινομήσεις αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων με μπαταρία έφτασαν τις 1.931.465 μονάδες στους πρώτους εννέα μήνες του 2026, καθιστώντας τα δεύτερη δημοφιλέστερη επιλογή κινητήρα στην ΕΕ.

Τέσσερις βασικές αγορές συγκέντρωσαν συνολικά το 64% των ταξινομήσεων της κατηγορίας. Η Γαλλία κατέγραψε αύξηση 79,1%, η Γερμανία 58,1% και η Δανία 40,3%, ενώ στο Βέλγιο η άνοδος ήταν ηπιότερη, στο 15,7%.

Τα υβριδικά ηλεκτρικά μοντέλα, ωστόσο, διατήρησαν την πρωτοκαθεδρία με 3.090.530 ταξινομήσεις στο εννεάμηνο. Η ανάπτυξη ήταν ισχυρότερη στην Ιταλία, με 20,8%, και στην Ισπανία, με 20,5%, ενώ μικρότερα κέρδη σημειώθηκαν στη Γερμανία (4,9%) και στη Γαλλία (0,6%).

Παράλληλα, ενισχύεται η κατηγορία των plug-in υβριδικών, δηλαδή των μοντέλων με δυνατότητα εξωτερικής φόρτισης. Οι ταξινομήσεις τους ανήλθαν σε 860.257, ανεβάζοντας το μερίδιο αγοράς στο 10,1%, από 9% το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Η Ιταλία ξεχώρισε με αύξηση 72,4%, ενώ ακολούθησαν η Ισπανία με 34,7% και η Γερμανία με 13,7%.

Το ακριβό καύσιμο και τα εμπόδια της φόρτισης

Η μεταβολή των προτιμήσεων εξελίσσεται με το πετρέλαιο στην περιοχή των 115 δολαρίων, σε επίπεδα που παραπέμπουν στον πόλεμο του 2022. Η επιβάρυνση από τη βενζίνη και το diesel επαναφέρει στο επίκεντρο το κόστος καθημερινής χρήσης του αυτοκινήτου.

Ωστόσο, η επιλογή ενός ηλεκτρικού εξακολουθεί να συνοδεύεται από υψηλότερο κόστος αγοράς και πρακτικές δυσκολίες. Το ελλιπές δίκτυο φόρτισης σε μεγάλα οδικά δίκτυα, αλλά και η περιορισμένη δυνατότητα εγκατάστασης υποδομών σε κατοικίες, κυρίως παλαιότερες, δυσχεραίνουν τη μετάβαση.

Η ευρωπαϊκή αγορά αλλάζει, λοιπόν, με διαφορετικές ταχύτητες ανά τεχνολογία και χώρα. Τα ηλεκτρικά κερδίζουν τη σύγκριση με τη βενζίνη στις νέες ταξινομήσεις, ενώ τα υβριδικά παραμένουν η μεγαλύτερη κατηγορία, με ακόμη ισχυρότερη παρουσία στην Ελλάδα.