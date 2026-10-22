Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η εικόνα στους δρόμους του κόσμου αλλάζει σταδιακά και μαζί της μεταβάλλεται ένα από τα βασικά δεδομένα της ενεργειακής αγοράς: η σχέση των μεταφορών με το πετρέλαιο. Μέχρι τα μέσα του αιώνα, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αναμένεται να έχουν κατακτήσει τη συντριπτική πλειονότητα των αγορών σε αρκετές μεγάλες περιοχές του πλανήτη, με το μερίδιό τους στους στόλους επιβατικών οχημάτων να ξεπερνά το 90%.

Η μετάβαση, ωστόσο, δεν θα εξελιχθεί παντού με την ίδια ταχύτητα. Κίνα και Ευρώπη κινούνται ήδη αποφασιστικά προς την ηλεκτροκίνηση, ενώ σε άλλες αγορές η αύξηση των ηλεκτρικών οχημάτων θα συνυπάρχει για αρκετά χρόνια με τη διεύρυνση του στόλου των αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Η εξέλιξη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για την παγκόσμια ζήτηση καυσίμων, καθώς ο αριθμός των νέων ηλεκτρικών αυτοκινήτων από μόνος του δεν αρκεί για να αποτυπώσει την πραγματική επίδραση στην κατανάλωση βενζίνης και diesel. Το κρίσιμο στοιχείο είναι ο ρυθμός με τον οποίο τα παλαιότερα συμβατικά αυτοκίνητα αποσύρονται από την κυκλοφορία.

Κίνα: Ο μεγαλύτερος στόλος ηλεκτρικών αυτοκινήτων

Η Κίνα αποτελεί ήδη τον σημαντικότερο πόλο της παγκόσμιας ηλεκτροκίνησης. Στους δρόμους της χώρας κυκλοφορούν περίπου 37,5 εκατ. ηλεκτρικά επιβατικά αυτοκίνητα, αριθμός που ξεπερνά το σύνολο των ηλεκτρικών οχημάτων που βρίσκονται σε κυκλοφορία στον υπόλοιπο κόσμο.

Η δυναμική αυτή αναμένεται να ενισχυθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια. Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι ο αριθμός των ηλεκτρικών επιβατικών οχημάτων στην Κίνα μπορεί να ξεπεράσει τα 165 εκατ. το 2035 και να φτάσει περίπου τα 360 εκατ. το 2050.

Πίσω από την ταχεία διείσδυση βρίσκεται ένα ιδιαίτερα ανεπτυγμένο οικοσύστημα. Η ισχυρή κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία, η παραγωγή μπαταριών, η εκτεταμένη αλυσίδα εφοδιασμού και η ανάπτυξη υποδομών φόρτισης περιορίζουν σταδιακά το κόστος των ηλεκτρικών οχημάτων και διευκολύνουν τη χρήση τους.

Παράλληλα, οι κρατικές πολιτικές και οι υποχρεώσεις προς τους κατασκευαστές λειτουργούν ως επιπλέον παράγοντες επιτάχυνσης της μετάβασης.

Την ίδια ώρα, η διεύρυνση του ηλεκτρικού στόλου μεταφράζεται σε σταδιακή υποχώρηση των συμβατικών αυτοκινήτων. Από περίπου 314 εκατ. οχήματα σήμερα, ο αριθμός τους αναμένεται να περιοριστεί στα 228 εκατ. το 2040 και στα μόλις 107 εκατ. το 2050.

Με άλλα λόγια, μέσα σε λιγότερες από τρεις δεκαετίες η Κίνα θα μπορούσε να έχει πάνω από 200 εκατ. λιγότερα αυτοκίνητα με κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Ευρώπη: Τα συμβατικά αυτοκίνητα υποχωρούν δραστικά

Ακόμη πιο έντονη αναμένεται η αλλαγή στην Ευρώπη, όπου οι πολιτικές για τη μείωση των εκπομπών των μεταφορών και η ανάπτυξη των υποδομών φόρτισης ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των ηλεκτρικών οχημάτων.

Ο συμβατικός στόλος των ευρωπαϊκών επιβατικών αυτοκινήτων αναμένεται να υποχωρήσει από περίπου 284 εκατ. οχήματα σήμερα σε μόλις 77 εκατ. το 2050.

Η μείωση, που προσεγγίζει τα 207 εκατ. αυτοκίνητα, αποτυπώνει το μέγεθος της αλλαγής που αναμένεται να συντελεστεί στην ευρωπαϊκή αγορά τις επόμενες δεκαετίες.

Παρά το γεγονός ότι τα συμβατικά μοντέλα εξακολουθούν να διατηρούν ισχυρή παρουσία στις πωλήσεις των ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών, η ζήτηση για ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα αυξάνεται. Η πορεία αυτή αναμένεται να ενισχυθεί όσο μειώνεται το κόστος των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, βελτιώνονται οι επιδόσεις των μπαταριών και διευρύνεται το δίκτυο φόρτισης.

Η Ευρώπη, επομένως, βρίσκεται μπροστά σε μια σταδιακή αναδιάρθρωση του στόλου της, η οποία δεν αφορά μόνο τις πωλήσεις νέων αυτοκινήτων αλλά και τη διάρκεια ζωής των οχημάτων που ήδη κυκλοφορούν.

Το κρίσιμο μέγεθος για την αγορά πετρελαίου

Για την πετρελαϊκή βιομηχανία, η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση δημιουργεί ένα σύνθετο πρόβλημα πρόβλεψης. Η αύξηση των πωλήσεων ηλεκτρικών αυτοκινήτων δεν σημαίνει αυτομάτως ότι η κατανάλωση βενζίνης μειώνεται με τον ίδιο ρυθμό.

Ο λόγος είναι απλός: τα καινούργια ηλεκτρικά αυτοκίνητα προστίθενται στον στόλο, αλλά τα εκατομμύρια βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα που έχουν ήδη πουληθεί εξακολουθούν να κυκλοφορούν για χρόνια.

Επομένως, η ταχύτητα της ενεργειακής μετάβασης θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το πόσο γρήγορα αποσύρονται τα συμβατικά οχήματα και αντικαθίστανται από ηλεκτρικά.

Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και σε μια αγορά όπου οι πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων αυξάνονται γρήγορα, η κατανάλωση καυσίμων μπορεί να παραμένει σημαντική για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αντίθετα, σε περιοχές όπου ο συμβατικός στόλος ανανεώνεται γρηγορότερα με ηλεκτρικά μοντέλα, η επίδραση στη ζήτηση βενζίνης και diesel θα είναι εντονότερη.

Η διαφορά αυτή εξηγεί γιατί η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου δεν μπορεί να προβλεφθεί μόνο με βάση τις πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων. Χρειάζεται να συνεκτιμηθεί η ηλικία του στόλου, η ταχύτητα απόσυρσης των συμβατικών αυτοκινήτων, η ανάπτυξη των υποδομών φόρτισης και το κόστος χρήσης κάθε τεχνολογίας.

Μια διαφορετική ταχύτητα σε κάθε αγορά

Η Κίνα και η Ευρώπη αναμένεται να παραμείνουν στην πρώτη γραμμή της μετάβασης, όμως η παγκόσμια εικόνα θα είναι περισσότερο σύνθετη. Σε αρκετές περιοχές, η ηλεκτροκίνηση θα αυξάνεται χωρίς να μειώνεται αντίστοιχα ο αριθμός των αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Έτσι, η επόμενη μεγάλη αλλαγή στην αγορά αυτοκινήτου δεν θα είναι μόνο η αύξηση των ηλεκτρικών οχημάτων, αλλά η σταδιακή μεταβολή της σύνθεσης ολόκληρου του παγκόσμιου στόλου.

Για τις πετρελαϊκές εταιρείες, τους διυλιστές και την αγορά καυσίμων, το ερώτημα δεν είναι πλέον εάν η ηλεκτροκίνηση θα επικρατήσει. Είναι πόσο γρήγορα θα συμβεί η αντικατάσταση των συμβατικών αυτοκινήτων και πόσο διαφορετική θα είναι αυτή η διαδικασία από χώρα σε χώρα.

Με ορίζοντα το 2050, η εικόνα είναι σαφής: τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα έχουν κυρίαρχη θέση σε πολλές από τις μεγαλύτερες αγορές του κόσμου. Ωστόσο, η ζήτηση για βενζίνη και diesel θα εξαρτηθεί από τα εκατοντάδες εκατομμύρια συμβατικά οχήματα που θα συνεχίσουν να βρίσκονται στους δρόμους για πολλά ακόμη χρόνια.