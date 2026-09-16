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Η McLaren προχωρά σε επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 500 εκατ. λιρών (περίπου 675 εκατ. δολαρίων) για την ενίσχυση της παραγωγής και της μηχανολογικής της δραστηριότητας στη Βρετανία, με στόχο την αύξηση των πωλήσεων και τη σημαντική βελτίωση των περιθωρίων κέρδους ώστε να ανταγωνιστεί εταιρείες όπως η Ferrari.

Το σχέδιο περιλαμβάνει τη δημιουργία νέας μονάδας συναρμολόγησης στη Βρετανία, αλλά και την ανάπτυξη και παραγωγή ιδιόκτητων κιβωτίων ταχυτήτων και κινητήρων. Η επένδυση αναμένεται να δημιουργήσει περίπου 1.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας έως το 2032.

Νέο SUV στη στρατηγική ανάπτυξης

Κεντρικό στοιχείο της νέας στρατηγικής της McLaren αποτελεί η είσοδος στην κατηγορία των SUV υψηλών επιδόσεων, μια αγορά που έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντική για τις εταιρείες πολυτελών σπορ αυτοκινήτων.

Η εταιρεία εξελίσσει το πρώτο SUV στην ιστορία της, το οποίο, σύμφωνα με τη διοίκηση, θα διατηρεί τον χαρακτήρα της μάρκας και θα προσφέρει μια διαφορετική πρόταση στην κατηγορία.

«Θα το κάνουμε με τον τρόπο της McLaren», δήλωσε ο CEO Νικ Κόλινς, υπογραμμίζοντας ότι το νέο μοντέλο θα έχει «κάτι μοναδικό» που θα εκτιμήσουν οι πελάτες.

Η στροφή προς τα SUV έχει ήδη αλλάξει το τοπίο στην αγορά των πολυτελών αυτοκινήτων. Η Lamborghini ενίσχυσε σημαντικά τις πωλήσεις της μετά την παρουσίαση της Urus το 2018, ενώ η Bentley στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στη Bentayga. Η Ferrari, από την πλευρά της, διατηρεί περιορισμένη παραγωγή για την Purosangue ώστε να προστατεύσει την αποκλειστικότητα του μοντέλου.

Από την αναδιάρθρωση στην ανάπτυξη

Η επένδυση έρχεται μετά την αναδιάρθρωση της McLaren, η οποία ακολούθησε την εξαγορά της από την CYVN Holdings του Άμπου Ντάμπι. Ο βασικός μέτοχος της αυτοκινητοβιομηχανίας είναι πλέον το κρατικό επενδυτικό ταμείο του Άμπου Ντάμπι L’IMAD, το οποίο έχει δεσμευτεί να επενδύσει 1,5 δισ. λίρες μέσα στην επόμενη πενταετία.

Η εταιρεία είχε μειώσει τα αποθέματα στα δίκτυα διανομής της, περιορίζοντας μία από τις δύο βάρδιες παραγωγής στο εργοστάσιο του Γουόκινγκ και υιοθετώντας μοντέλο παραγωγής μόνο μετά από παραγγελία, ώστε να αποφύγει τις εκπτώσεις και να ενισχύσει την αξία μεταπώλησης των οχημάτων.

Η αλλαγή αυτή είχε κόστος στις πωλήσεις, οι οποίες υποχώρησαν περίπου στα 2.000 αυτοκίνητα το 2025, από σχεδόν 3.300 το 2024.

Στόχος τα περιθώρια κέρδους της Ferrari

Η McLaren αντιμετωπίζει ζημιές εδώ και χρόνια, ωστόσο η διοίκηση εκτιμά ότι η διεύρυνση της γκάμας μοντέλων μπορεί να μειώσει το κόστος παραγωγής και να οδηγήσει τα περιθώρια κέρδους στα επίπεδα των κορυφαίων εταιρειών του κλάδου.

Ο COO της εταιρείας Μάικλ Στρόχαν δήλωσε ότι η McLaren μπορεί να φτάσει τις επιδόσεις των καλύτερων παικτών της αγοράς, αν και υπάρχει ακόμη σημαντική απόσταση να καλυφθεί.

Σε αντίθεση με τη Ferrari, η οποία έχει ήδη παρουσιάσει ηλεκτρικό μοντέλο, η McLaren δεν σχεδιάζει προς το παρόν την παραγωγή ηλεκτρικού αυτοκινήτου, καθώς όπως ανέφερε ο Κόλινς, δεν υπάρχει ζήτηση από τους πελάτες της.

«Θα κατασκευάσουμε ηλεκτρικό αυτοκίνητο όταν το ζητήσουν οι πελάτες μας. Και δεν το ζητούν», σημείωσε.

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