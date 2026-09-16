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Το Ηνωμένο Βασίλειο ενδέχεται να χρειαστεί να επιβάλει εμπορικούς δασμούς στα κινεζικά αυτοκίνητα, εάν θέλει να τύχει ίσης μεταχείρισης στο πλαίσιο των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ευρωπαϊκή προέλευση των οχημάτων, ανέφερε υψηλόβαθμο στέλεχος της Nissan Motor Co.

Οι Βρυξέλλες ενδέχεται να ασκήσουν πιέσεις στη Βρετανία ώστε να ακολουθήσει το παράδειγμά τους με την επιβολή δασμών, προκειμένου να αποτραπεί η εισροή κινεζικών οχημάτων στην ΕΕ μέσω του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου ήδη αντιπροσωπεύουν το ένα πέμπτο των πωλήσεων, δήλωσε ο Μασιμιλιάνο Μεσίνα, στέλεχος της Nissan που είναι υπεύθυνο για την περιοχή στην οποία περιλαμβάνεται και η Ευρώπη.

«Η Ευρώπη δεν μπορεί να έχει έναν Δούρειο Ίππο στο Ηνωμένο Βασίλειο, μέσω του οποίου οι Κινέζοι θα κατακλύσουν την αγορά», δήλωσε ο Μεσίνα σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει κανόνες “Made in EU” για την ευρωπαϊκή προέλευση, οι οποίοι θα μπορούσαν να προβλέπουν τη χορήγηση βασικών επιδοτήσεων μόνο για οχήματα που κατασκευάζονται εντός της ΕΕ και να αποκλείσουν τις δραστηριότητες αυτοκινητοβιομηχανιών όπως η Nissan στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η βρετανική κυβέρνηση επιδιώκει μια συμφωνία προκειμένου να αποφευχθεί ο αποκλεισμός της χώρας από το πρόγραμμα.

Η ΕΕ έχει ήδη επιβάλει υψηλούς δασμούς στις εισαγωγές κινεζικών ηλεκτρικών οχημάτων, ενώ η Γερμανία προετοιμάζει ένα πακέτο μέτρων που ενδέχεται να περιλαμβάνει νέους δασμούς στα plug-in υβριδικά οχήματα, ανέφεραν αυτή την εβδομάδα στο Bloomberg άτομα με γνώση των σχεδίων. Ωστόσο, στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν υπάρχουν αντίστοιχοι δασμοί.

Το ζήτημα των δασμών είναι καθοριστικό, επειδή «η Ευρώπη θεσπίζει το “Made in Europe” για έναν συγκεκριμένο σκοπό: να περιορίσει την εισροή κινεζικών προϊόντων που έρχονται σε μειωμένες τιμές», δήλωσε ο Μεσίνα.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ εξέφρασε αυτόν τον μήνα ανησυχίες, μεταξύ άλλων ζητημάτων, σχετικά με το τι θα μπορούσαν να σημαίνουν τα σχέδια «Made in EU» για τη βρετανική βιομηχανία.

Οι δηλώσεις του Μεσίνα έγιναν μετά την ανακοίνωση της Nissan για επένδυση ύψους 170 εκατ. λιρών (229 εκατ. δολαρίων) στην κατασκευή ενός νέου υβριδικού SUV στο εργοστάσιό της στο Σάντερλαντ. Η εταιρεία θα προσθέσει το Kicks στα μοντέλα Qashqai, Juke και Leaf που ήδη παράγει στο μεγαλύτερο εργοστάσιο αυτοκινήτων της Βρετανίας.

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