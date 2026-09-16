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Την ενίσχυση της ναυτιλιακής συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και Ηνωμένου Βασιλείου, σε μια περίοδο κατά την οποία η διεθνής ναυτιλία βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξημένο λειτουργικό κόστος, γεωπολιτικές εντάσεις και τις απαιτήσεις της ενεργειακής μετάβασης, επιδίωξε η υφυπουργός Ναυτιλίας παρά τω Προέδρω της Κυπριακής Δημοκρατίας, Μαρίνα Χατζημανώλη, κατά την επίσκεψη εργασίας που πραγματοποίησε στο Λονδίνο από τις 13 έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2026.

Κεντρικός άξονας των επαφών της ήταν η ανταγωνιστικότητα του ναυτιλιακού κλάδου και η ανάγκη στενότερου συντονισμού μεταξύ κυβερνήσεων, διεθνών οργανισμών και επιχειρήσεων. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε επίσης στην εφαρμογή του υφιστάμενου Μνημονίου Συναντίληψης μεταξύ Κύπρου και Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και στις δυνατότητες διεύρυνσης της συνεργασίας σε θέματα απανθρακοποίησης και βιώσιμων ναυτιλιακών επενδύσεων.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, η κυρία Χατζημανώλη είχε διμερή συνάντηση με τον Βρετανό ομόλογό της Keir Mather, κοινοβουλευτικό υφυπουργό και αρμόδιο υπουργό για την Αεροπορία, τη Ναυτιλία και την Απανθρακοποίηση.

Στη συνάντηση εξετάστηκαν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η παγκόσμια ναυτιλία, με τις δύο πλευρές να εστιάζουν στη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου κατά τη μετάβαση σε καθαρότερες μορφές ενέργειας. Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε η πρόθεση Λευκωσίας και Λονδίνου να αξιοποιήσουν πιο ουσιαστικά το διμερές Μνημόνιο Συναντίληψης, ώστε να ενισχυθεί η συνεργασία σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Η Κύπρια υφυπουργός συμμετείχε και στο 18ο Ετήσιο Capital Link Shipping & Marine Services Forum. Στο πλαίσιο συζήτησης στρογγυλής τραπέζης βρέθηκε μαζί με τον Keir Mather και τον ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της TEN Ltd, δρα Νικόλαο Π. Τσάκο.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στον τρόπο με τον οποίο κυβερνήσεις και ναυτιλιακή βιομηχανία μπορούν να συνεργαστούν αποτελεσματικότερα, προκειμένου να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα των ναυτιλιακών επιχειρήσεων χωρίς να ανακοπεί η πορεία προς τη μείωση των εκπομπών.

Κατά την παρέμβασή της, η κυρία Χατζημανώλη παρουσίασε την Κύπρο ως διεθνές ναυτιλιακό κέντρο που συνδυάζει ισχυρό νηολόγιο, οργανωμένο επιχειρηματικό περιβάλλον και ένα ευρύτερο οικοσύστημα υπηρεσιών. Υπογράμμισε, ακόμη, ότι η ανθεκτικότητα και η βιωσιμότητα του κλάδου εξαρτώνται από τη συνεργασία των κρατών με τις επιχειρήσεις και τους υπόλοιπους φορείς της ναυτιλιακής αλυσίδας.

Η επίσκεψη είχε και έντονο επιχειρηματικό σκέλος. Η υφυπουργός συναντήθηκε με τον ιδρυτή και πρόεδρο της Foresight Group, δρα Ravi K. Mehrotra. Ο διεθνής όμιλος δραστηριοποιείται στη ναυτιλία, στις υπεράκτιες γεωτρήσεις, στις ενεργειακές και λιμενικές υποδομές, καθώς και σε άλλους συναφείς τομείς.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν επαφές με υψηλόβαθμα στελέχη ναυτιλιακών εταιρειών. Στόχος των συναντήσεων ήταν η παρουσίαση των πλεονεκτημάτων του κυπριακού ναυτιλιακού οικοσυστήματος, η ενίσχυση των υφιστάμενων συνεργασιών και η προσέλκυση περισσότερων πλοίων και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στο κυπριακό νηολόγιο.

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