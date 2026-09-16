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Άλμα στο 3,1% σημείωσε ο πληθωρισμός στη Βρετανία τον Αύγουστο μετά την εκτόξευση του ενεργειακού κόστους, που πιέζει τα βρετανικά νοικοκυριά.

Τη μεγαλύτερη ανοδική επίδραση στον πληθωρισμό άσκησαν οι μεταφορές, κυρίως λόγω της σημαντικής αύξησης στις τιμές των καυσίμων κίνησης. Ο πληθωρισμός στον συγκεκριμένο κλάδο ανήλθε στο 4,6%, έναντι 3,6% τον προηγούμενο μήνα.

Η μέση τιμή της βενζίνης αυξήθηκε κατά 9,1 πένες ανά λίτρο, φτάνοντας τις 161,3 πένες, ενώ το ντίζελ ενισχύθηκε κατά 14,2 πένες, στις 181,8 πένες. Ως αποτέλεσμα, ο πληθωρισμός στα καύσιμα κίνησης εκτινάχθηκε στο 23%, από 15,5% τον Ιούλιο.

Άνοδος και στο κόστος στέγασης

Περαιτέρω πιέσεις καταγράφηκαν και στη στέγαση και τις υπηρεσίες νοικοκυριού, όπου ο πληθωρισμός αυξήθηκε στο 4,9%, από 4,6% τον Ιούλιο. Αντίθετα, οι αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων παρέμειναν σταθερές, με τον πληθωρισμό στην κατηγορία να διατηρείται στο 1,3%. Ο δομικός πληθωρισμός, που εξαιρεί τις πιο ευμετάβλητες κατηγορίες όπως η ενέργεια και τα τρόφιμα, παρέμεινε αμετάβλητος στο 2,6%. Σε επίπεδο επιμέρους κατηγοριών, ο πληθωρισμός στα αγαθά αυξήθηκε στο 2,7% από 2,2%, ενώ στις υπηρεσίες παρέμεινε σταθερός στο 3,4%.

Η επιτάχυνση του δείκτη τον Αύγουστο αποδίδεται κυρίως στην άνοδο του κόστους μεταφορών και καυσίμων, με τις τιμές ενέργειας να συνεχίζουν να αποτελούν έναν από τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν την πορεία του πληθωρισμού στη βρετανική οικονομία.

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