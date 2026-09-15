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Δεν αρκεί να χωρέσουν όλες οι αποσκευές στο αυτοκίνητο πριν από ένα ταξίδι. Ο τρόπος με τον οποίο τοποθετούνται, το βάρος τους, αλλά και οι διαστάσεις όσων μεταφέρονται αποτελούν ζητήματα που ρυθμίζονται από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, με τις παραβάσεις να μπορούν να οδηγήσουν ακόμη και σε πρόστιμο 350 ευρώ ή ακινητοποίηση του οχήματος.

Οι μετακινήσεις με το αυτοκίνητο παραμένουν αυξημένες και μετά την κορύφωση της θερινής περιόδου, καθώς ο καλός καιρός και οι υψηλές θερμοκρασίες ευνοούν τις αποδράσεις του Σεπτεμβρίου. Πολλοί οδηγοί, άλλωστε, επιλέγουν τα Σαββατοκύριακα για σύντομες εκδρομές, με αποτέλεσμα το όχημά τους να φορτώνεται με βαλίτσες, αθλητικό εξοπλισμό, ποδήλατα ή άλλα αντικείμενα.

Η σωστή φόρτωση, όμως, δεν είναι μόνο θέμα πρακτικότητας. Ένα αυτοκίνητο που μεταφέρει υπερβολικό βάρος ή φορτίο το οποίο δεν έχει ασφαλιστεί σωστά μπορεί να γίνει επικίνδυνο τόσο για τους επιβάτες όσο και για τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου.

Ο ΚΟΚ θέτει συγκεκριμένους κανόνες, ενώ αντίστοιχοι περιορισμοί προκύπτουν και από τις προδιαγραφές κάθε οχήματος. Πριν από ένα μεγάλο ταξίδι, επομένως, οι οδηγοί θα πρέπει να ελέγχουν όχι μόνο αν χωρούν όλα όσα θέλουν να μεταφέρουν, αλλά και αν η φόρτωση γίνεται με τρόπο ασφαλή και σύννομο.

Το όριο στο βάρος του αυτοκινήτου

Ένας από τους βασικότερους κανόνες αφορά το συνολικό βάρος του οχήματος μετά τη φόρτωσή του. Το μικτό βάρος δεν επιτρέπεται να ξεπερνά το ανώτατο όριο που έχει καθορίσει ο κατασκευαστής και αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας.

Αυτό σημαίνει ότι ο οδηγός δεν μπορεί να προσθέτει απεριόριστο βάρος στο αυτοκίνητο επειδή υπάρχει διαθέσιμος χώρος στο πορτμπαγκάζ ή στην καμπίνα. Βαριές αποσκευές, εξοπλισμός και αντικείμενα που μεταφέρονται για τις ανάγκες μιας εκδρομής πρέπει να υπολογίζονται στο συνολικό φορτίο.

Η υπέρβαση του προβλεπόμενου βάρους δεν επηρεάζει μόνο τη νομιμότητα της μεταφοράς. Μπορεί να επηρεάσει τη συμπεριφορά του οχήματος, το φρενάρισμα και τη σταθερότητά του, ιδιαίτερα σε υψηλές ταχύτητες ή σε περίπτωση απότομου ελιγμού.

Ασφαλής τοποθέτηση και στερέωση του φορτίου

Εξίσου σημαντικός είναι ο τρόπος με τον οποίο τοποθετούνται οι αποσκευές. Ο ΚΟΚ απαιτεί το φορτίο να είναι τακτοποιημένο και ασφαλισμένο, ώστε να μην μπορεί να μετακινηθεί και να προκαλέσει κίνδυνο στους επιβάτες ή στους άλλους οδηγούς.

Ένα αντικείμενο που δεν έχει στερεωθεί σωστά μπορεί να μετακινηθεί απότομα σε ένα φρενάρισμα ή σε μια σύγκρουση. Παράλληλα, υπάρχει κίνδυνος να πέσει στον δρόμο και να προκαλέσει ατύχημα ή ζημιές.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε σχοινιά, καλώδια, αλυσίδες, καλύμματα και άλλα μέσα που χρησιμοποιούνται για τη συγκράτηση του φορτίου. Αυτά πρέπει να είναι καλά τεντωμένα και σωστά στερεωμένα, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι αποσκευές δεν θα μετακινηθούν κατά τη διάρκεια της διαδρομής.

Δεν επιτρέπεται, επίσης, το φορτίο να δημιουργεί διαρροές ή να αφήνει αντικείμενα να πέφτουν στο οδόστρωμα, καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να θέσει άμεσα σε κίνδυνο την κυκλοφορία.

Αποσκευές που περιορίζουν την ορατότητα

Ο οδηγός πρέπει σε κάθε περίπτωση να έχει ανεμπόδιστη ορατότητα. Οι αποσκευές δεν πρέπει να τοποθετούνται με τρόπο που να περιορίζει το οπτικό πεδίο ή να δυσκολεύει τον έλεγχο του αυτοκινήτου.

Το ίδιο ισχύει και για τα υπόλοιπα στοιχεία του οχήματος. Το φορτίο δεν πρέπει να καλύπτει τα εμπρός ή πίσω φώτα, τις πινακίδες κυκλοφορίας, το διακριτικό σήμα της χώρας ταξινόμησης ή τα αντανακλαστικά στοιχεία που προβλέπονται από τον κατασκευαστή.

Η κάλυψη των φωτιστικών σωμάτων μπορεί να καταστήσει ένα αυτοκίνητο λιγότερο ορατό, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της νύχτας ή σε συνθήκες περιορισμένης ορατότητας. Για τον ίδιο λόγο, η φόρτωση δεν πρέπει να δημιουργεί κίνδυνο και για τα οχήματα που κινούνται γύρω από το φορτωμένο αυτοκίνητο.

Προσοχή στα αντικείμενα που προεξέχουν

Ιδιαίτεροι κανόνες ισχύουν για αντικείμενα μεγάλου μήκους, όπως ξύλα, σωλήνες και παρόμοιος εξοπλισμός. Το φορτίο δεν μπορεί να προεξέχει ανεξέλεγκτα από το πίσω μέρος του οχήματος.

Ο ΚΟΚ προβλέπει ότι η προεξοχή από το πίσω τμήμα δεν μπορεί να ξεπερνά το 30% του συνολικού μήκους του αμαξώματος. Επομένως, η μεταφορά ενός ιδιαίτερα μεγάλου αντικειμένου απαιτεί προηγούμενο έλεγχο ώστε να διαπιστωθεί αν πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Σε περιπτώσεις όπου το αντικείμενο δεν μπορεί να μεταφερθεί σύμφωνα με το συγκεκριμένο όριο, απαιτείται ειδική άδεια από την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία. Η απλή στερέωση ενός αντικειμένου στην οροφή ή στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου δεν σημαίνει ότι η μεταφορά του είναι αυτομάτως νόμιμη.

Απαγορεύονται φορτία που σέρνονται στον δρόμο

Πρόβλημα αποτελεί και η μεταφορά αντικειμένων τα οποία κατά τη διάρκεια της διαδρομής έρχονται σε επαφή με το οδόστρωμα. Η επαφή αυτή μπορεί να προκαλέσει φθορές στον δρόμο ή να δημιουργήσει κίνδυνο για τους υπόλοιπους χρήστες.

Η μεταφορά τέτοιων αντικειμένων μπορεί να επιτραπεί μόνο εφόσον δεν προκαλούνται ζημιές στο οδόστρωμα και δεν τίθεται σε κίνδυνο η κυκλοφορία, ενώ απαιτείται και ειδική άδεια της αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας.

Ο κανόνας αφορά κυρίως περιπτώσεις όπου ένα φορτίο έχει τοποθετηθεί πρόχειρα ή δεν έχει υπολογιστεί σωστά το μήκος και η θέση του σε σχέση με το όχημα.

Πρόστιμο έως 350 ευρώ και ακινητοποίηση

Οι παραβάσεις σχετικά με τη φόρτωση του αυτοκινήτου δεν αντιμετωπίζονται απλώς ως τυπικές παραλείψεις. Ανάλογα με την περίπτωση, ο ΚΟΚ προβλέπει διοικητικό πρόστιμο που μπορεί να φτάσει τα 350 ευρώ.

Σε περίπτωση που η φόρτωση κριθεί επικίνδυνη, οι κυρώσεις μπορεί να είναι αυστηρότερες και να περιλαμβάνουν ακόμη και ακινητοποίηση του οχήματος έως ότου αποκατασταθεί η παράβαση.

Παράλληλα, ανάλογα με το είδος της παράβασης, μπορεί να προβλέπεται και αφαίρεση της άδειας οδήγησης έως και για 30 ημέρες.

Το βασικό ζητούμενο πριν από κάθε ταξίδι είναι, επομένως, όχι απλώς να χωρέσουν όλες οι αποσκευές, αλλά να μεταφερθούν με τρόπο που δεν επηρεάζει το βάρος, την ορατότητα, τη σταθερότητα και την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Μια σωστή φόρτωση μπορεί να αποτρέψει όχι μόνο μια παράβαση, αλλά και ένα σοβαρό ατύχημα.

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