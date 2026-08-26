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Μετά από ένα μεγάλο ταξίδι, υπάρχουν μερικά βασικά σημεία στο αυτοκίνητο που αξίζει να ελέγξεις. Ειδικά μετά από πολλά χιλιόμετρα, υψηλές θερμοκρασίες και αυξημένο φορτίο, ένας σύντομος έλεγχος περίπου 15 λεπτών μπορεί να σε βοηθήσει να εντοπίσεις φθορές ή προβλήματα που δεν είναι άμεσα εμφανή.

Το Pricefox, η online πλατφόρμα σύγκρισης και αγοράς ασφάλειας αυτοκινήτου συγκεντρώνει τα βασικά σημεία που αξίζει να ελέγξεις στο αυτοκίνητο μετά τις διακοπές, από τα ελαστικά και τα φρένα μέχρι το κλιματιστικό, τα φώτα και το ασφαλιστήριό σου.

1. Έλεγξε τα ελαστικά και την πίεσή τους

Τα ελαστικά είναι από τα πρώτα πράγματα που αξίζει να ελέγξεις μετά από ένα μεγάλο ταξίδι. Η υψηλή θερμοκρασία, τα πολλά χιλιόμετρα, το επιπλέον βάρος από τις αποσκευές και η οδήγηση σε διαφορετικούς δρόμους μπορούν να επηρεάσουν την κατάστασή τους.

Έλεγξε την πίεση

Η πίεση των ελαστικών καλό είναι να ελέγχεται όταν αυτά είναι κρύα. Χρησιμοποίησε την προτεινόμενη τιμή του κατασκευαστή, η οποία συνήθως βρίσκεται σε αυτοκόλλητο στην πόρτα του οδηγού, στο καπάκι του ρεζερβουάρ ή στο εγχειρίδιο του αυτοκινήτου.

Μην χρησιμοποιείς ως οδηγό τον αριθμό που αναγράφεται στο πλαϊνό του ελαστικού. Πρόκειται για τη μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση και όχι απαραίτητα για την πίεση που πρέπει να έχει το συγκεκριμένο αυτοκίνητο.

Η πίεση καλό είναι να ελέγχεται περίπου κάθε 15 ημέρες ή μια φορά το μήνα, αλλά και πριν από ένα μεγάλο ταξίδι. Αν το αυτοκίνητο είναι πλήρως φορτωμένο, χρησιμοποίησε την τιμή που δίνει ο κατασκευαστής για πλήρες φορτίο. Σε αρκετά αυτοκίνητα αυτή μπορεί να είναι περίπου 0,2-0,3 bar υψηλότερη, όμως η σωστή τιμή είναι πάντα αυτή που προβλέπει ο κατασκευαστής για το συγκεκριμένο μοντέλο.

Κοίτα και το πέλμα

Κάνε έναν οπτικό έλεγχο και στα τέσσερα ελαστικά. Αναζήτησε:

σκισίματα ή εξογκώματα στα πλαϊνά,

καρφιά ή άλλα αντικείμενα,

ανομοιόμορφη φθορά,

σημάδια από χτύπημα σε λακκούβα ή κράσπεδο.

Το ελάχιστο νόμιμο βάθος πέλματος είναι 1,6 mm, όμως δεν χρειάζεται να περιμένεις μέχρι εκεί για να σκεφτείς την αλλαγή ελαστικών. Έλεγξε επίσης τη ρεζέρβα, αν υπάρχει.

2. Έλεγξε λάδια, ψυκτικό και τα υπόλοιπα υγρά

Ένα μεγάλο ταξίδι είναι μια καλή αφορμή για να ελέγξεις τις βασικές στάθμες των υγρών του αυτοκινήτου.

Τα σημαντικότερα είναι:

λάδι κινητήρα,

ψυκτικό υγρό,

υγρά φρένων,

υγρό υαλοκαθαριστήρων.

Τι πρέπει να προσέξεις στο λάδι;

Έλεγξε τη στάθμη σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και σε επίπεδη επιφάνεια. Αν βρίσκεται κάτω από το προβλεπόμενο όριο, χρειάζεται συμπλήρωση με το κατάλληλο λάδι.

Αν όμως η στάθμη έχει μειωθεί σημαντικά μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα ή παρατηρείς συχνά χαμηλή στάθμη, μην περιοριστείς στη συμπλήρωση. Μπορεί να υπάρχει διαρροή ή αυξημένη κατανάλωση λαδιού που χρειάζεται διερεύνηση.

Και το ψυκτικό;

Αν η στάθμη του ψυκτικού είναι χαμηλή, μπορεί να υπάρχει διαρροή ή άλλο πρόβλημα στο σύστημα ψύξης.

Προσοχή: Μην ανοίγεις ποτέ το δοχείο ψυκτικού όταν ο κινητήρας είναι ζεστός. Περίμενε να κρυώσει και ακολούθησε τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Αν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού παρατήρησες ότι η θερμοκρασία του κινητήρα ανέβηκε περισσότερο από το συνηθισμένο, μην αγνοήσεις την ένδειξη ακόμη κι αν το αυτοκίνητο λειτουργεί κανονικά μετά την επιστροφή.

3. Έλεγξε φρένα και ανάρτηση

Τα φρένα μπορεί να έχουν καταπονηθεί περισσότερο αν το ταξίδι περιλάμβανε ορεινές διαδρομές, πολλές κατηφόρες ή συχνά φρεναρίσματα. Αντίστοιχα, η οδήγηση σε δρόμους με λακκούβες ή κακό οδόστρωμα μπορεί να επηρεάσει τροχούς, αμορτισέρ και άλλα εξαρτήματα της ανάρτησης.

Πρόσεξε αν μετά το ταξίδι:

το τιμόνι ή το πεντάλ του φρένου τρέμει όταν φρενάρεις,

ακούγεται κάποιος νέος ή ασυνήθιστος ήχος,

το πεντάλ του φρένου έχει διαφορετική αίσθηση,

χρειάζεται περισσότερη απόσταση για να σταματήσει το αυτοκίνητο,

το αυτοκίνητο τραβάει προς τη μία πλευρά,

ακούγονται χτυπήματα όταν περνάς πάνω από λακκούβες,

έχει αλλάξει η συμπεριφορά του αυτοκινήτου στις στροφές.

Αν παρατηρείς κάποια από αυτές τις αλλαγές, προτίμησε έναν έλεγχο σε συνεργείο πριν συνεχίσεις κανονικά τις μετακινήσεις σου.

4. Έλεγξε την μπαταρία και την εκκίνηση του αυτοκινήτου

Η μπαταρία μπορεί να επιβαρύνεται από τις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού. Αν είναι ήδη αρκετά παλιά, η ζέστη μπορεί να επιταχύνει τη φθορά της.

Μια μπαταρία 3-5 ετών βρίσκεται πλέον σε ηλικία που αξίζει να ελεγχθεί, ακόμη κι αν το αυτοκίνητο εξακολουθεί να παίρνει κανονικά μπροστά.

Πρόσεξε κυρίως αν:

η μίζα λειτουργεί πιο αργά,

υπάρχει δυσκολία στην εκκίνηση,

τα φώτα τρεμοπαίζουν,

εμφανίζονται προειδοποιητικές ενδείξεις,

ηλεκτρικά συστήματα λειτουργούν διαφορετικά από πριν.

Ένας έλεγχος της μπαταρίας και του συστήματος φόρτισης μπορεί να δείξει αν πλησιάζει η ώρα για αντικατάσταση.

5. Έλεγξε το κλιματιστικό, το φίλτρο καμπίνας και τα φώτα

Μετά από ένα καλοκαίρι με καθημερινή χρήση του A/C, έλεγξε αν το κλιματιστικό εξακολουθεί να λειτουργεί σωστά.

Αν χρειάζεται πολύ περισσότερη ώρα για να δροσίσει το αυτοκίνητο ή η απόδοση έχει μειωθεί αισθητά, μπορεί να υπάρχει πρόβλημα στο σύστημα. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι χρειάζεται απλώς συμπλήρωση ψυκτικού. Αν υπάρχει διαρροή, για παράδειγμα, πρέπει πρώτα να εντοπιστεί η αιτία.

Μια δυσάρεστη μυρωδιά όταν ανοίγεις το A/C μπορεί να σχετίζεται με το φίλτρο καμπίνας, τη συσσώρευση υγρασίας ή βρωμιά στο σύστημα. Αν το φίλτρο έχει αρκετό καιρό να αλλαχθεί, έλεγξε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Ως γενικός κανόνας, πολλά φίλτρα καμπίνας αντικαθίστανται περίπου κάθε 15.000 χλμ. ή μία φορά τον χρόνο, ανάλογα με το αυτοκίνητο και τις συνθήκες χρήσης.

Μην ξεχάσεις τα φώτα και τους υαλοκαθαριστήρες

Μέσα σε λίγα λεπτά, έλεγξε ότι λειτουργούν σωστά τα φώτα θέσης, πορείας, φρένων, τα φλας και τα φώτα όπισθεν.

Έλεγξε επίσης τους υαλοκαθαριστήρες. Αν αφήνουν γραμμές στο παρμπρίζ, δεν απομακρύνουν σωστά το νερό ή κάνουν θόρυβο κατά τη λειτουργία τους, πιθανότατα χρειάζονται αντικατάσταση.

6. Πλύνε καλά το αυτοκίνητο και έλεγξε για ζημιές

Μετά τις διακοπές, ένα καλό πλύσιμο δεν είναι μόνο θέμα εμφάνισης.

Αν το αυτοκίνητο κινήθηκε σε παραθαλάσσιες περιοχές, μπορεί να έχει συγκεντρώσει αλάτι, άμμο και άλλα κατάλοιπα, ενώ σε διαδρομές στην επαρχία μπορεί να έχει μαζέψει χώμα, σκόνη και έντομα. Δώσε ιδιαίτερη προσοχή στους τροχούς και στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου.

Παράλληλα, κάνε έναν πιο προσεκτικό οπτικό έλεγχο για ζημιές που μπορεί να μην είχες παρατηρήσει κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Κοίτα:

τις ζάντες για χτυπήματα,

τα πλαϊνά των ελαστικών,

τους προφυλακτήρες,

το κάτω μέρος του αυτοκινήτου,

το παρμπρίζ για μικρά χτυπήματα,

το αμάξωμα για γρατζουνιές ή βαθουλώματα.

Αν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού πέρασες από χωματόδρομους, λακκούβες ή δρόμους με πολλά χαλίκια, δώσε ακόμη μεγαλύτερη προσοχή στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου.

7. Έλεγξε την ασφάλεια του αυτοκινήτου σου

Το ταξίδι είναι μια καλή ευκαιρία να δεις στην πράξη αν οι καλύψεις που έχεις ανταποκρίνονται σε αυτά που πραγματικά χρειάζεσαι. Χρειάστηκες οδική βοήθεια; Έπαθες κάποιο χτύπημα στο παρμπρίζ; Βρήκες κάποια ζημιά στο αυτοκίνητο μετά από parking; Όσα μπορεί να προέκυψαν στις διακοπές είναι μια καλή αφορμή να ξαναδείς το ασφαλιστήριό σου και να ελέγξεις τι καλύπτει σε κάθε περίπτωση.

Ακόμα κι αν δεν χρειάστηκες κάποια κάλυψη, η επιστροφή από τις διακοπές είναι μια καλή στιγμή να δεις αν το ασφαλιστήριό σου εξακολουθεί να ταιριάζει στον τρόπο που χρησιμοποιείς το αυτοκίνητό σου. Πριν από την επόμενη ανανέωση, δες αν οι καλύψεις που έχεις παραμένουν χρήσιμες για σένα ή αν υπάρχουν άλλες που θα ήθελες να προσθέσεις.

Λήγει η ασφάλειά σου σύντομα;

Αν το ασφαλιστήριό σου λήγει τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο, μην περιμένεις την τελευταία στιγμή για την ανανέωση. Δες αν οι καλύψεις που έχεις εξακολουθούν να ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου και, πριν ανανεώσεις, σύγκρινε τιμές και καλύψεις από διαφορετικές ασφαλιστικές.

Στο Pricefox μπορείς να συγκρίνεις επιλογές ασφάλειας αυτοκινήτου από περισσότερες από 21 ασφαλιστικές εταιρείες και να δεις ποια κάλυψη ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σου.

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