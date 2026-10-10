Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Οι ηγέτες της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας κατευθύνονται στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού έχοντας μόλις εξασφαλίσει μια κρίσιμη ανάσα στον εμπορικό τους πόλεμο με το Πεκίνο. Σε μια συμφωνία-σταθμό, εμπορικοί αξιωματούχοι από την Κίνα και την Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησαν κατ’ αρχήν να περιορίσουν τις κινεζικές εξαγωγές υβριδικών οχημάτων προς την ΕΕ κατά περισσότερο από το ήμισυ. Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως συνέχεια μιας πιο επιθετικής τακτικής των Βρυξελλών απέναντι στις ορθές εμπορικές ανισορροπίες, προσφέροντας προσωρινή ανακούφιση σε κολοσσούς όπως η Volkswagen, η Stellantis και η Renault, οι οποίοι ετοιμάζονται να παρουσιάσουν τη νέα τους γκάμα στην γαλλική πρωτεύουσα.

Η ανάγκη για προστατευτικά μέτρα κατέστη επιτακτική, καθώς οι Κινέζοι κατασκευαστές, αντιμέτωποι με την πτώση των πωλήσεων στην εγχώρια αγορά τους, διοχέτευσαν μαζικά υβριδικά οχήματα στην Ευρώπη. Καθώς τα υβριδικά δεν υπόκεινται στους τιμωρητικούς δασμούς των αμιγώς ηλεκτρικών, οι πωλήσεις τους εκτοξεύθηκαν, αντιπροσωπεύοντας το ένα τέταρτο των κινεζικών παραδόσεων τον Αύγουστο. Παρά το θετικό πρώτο σήμα που βλέπουν οι ευρωπαϊκοί φορείς, η αγορά ζητά βεβαιότητα και δίκαιους όρους ανταγωνισμού, την ώρα που οι πωλήσεις ιστορικών εταιρειών όπως η Mercedes-Benz και η BMW καταγράφουν σημαντική υποχώρηση, παρασύροντας τα κέρδη του κλάδου σε χαμηλά επίπεδα.

Ο «Διακόπτης Απενεργοποίησης» και η Εφοδιαστική Αλυσίδα

Πίσω από τις εμπορικές συμφωνίες, η ουσιαστική ισχύς της Κίνας κρύβεται στον πλήρη έλεγχο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Το Πεκίνο δεσπόζει στις σπάνιες γαίες, τα υλικά μπαταριών και τα κρίσιμα εξαρτήματα, διατηρώντας αυτό που υψηλόβαθμα στελέχη αποκαλούν ιδιωτικά έναν «διακόπτη απενεργοποίησης» της ευρωπαϊκής παραγωγής. Οι περσινοί κινεζικοί περιορισμοί στις εξαγωγές προκάλεσαν ήδη αρρυθμίες στα εργοστάσια προμηθευτών, διακόπτοντας την παραγωγή σε γραμμές της BMW και αναγκάζοντας τη Mercedes να αναθεωρήσει τη στρατηγική αποθεμάτων της.

Στη σκιά αυτής της εξάρτησης, η έκθεση του Παρισιού μετατρέπεται σε πεδίο μάχης για την επιβίωση των ευρωπαϊκών σημάτων. Ενώ οι VW, Renault και Stellantis δίνουν μάχη υπεράσπισης της εγχώριας αγοράς, κινεζικοί κολοσσοί όπως η BYD, η Denza, η XPeng και η Zeekr εμφανίζονται με διευρυμένες παλέτες μοντέλων, αποδεικνύοντας ότι το μερίδιο αγοράς τους στην Ευρώπη αγγίζει πλέον το 12%. Ο ανταγωνισμός δεν διεξάγεται πλέον μόνο στις τιμές, αλλά και στην τεχνολογική υπεροχή, με τους Κινέζους να συνδυάζουν προσιτές τιμές, πλούσιο ψηφιακό εξοπλισμό και ταχύτατους κύκλους ανανέωσης.

Η Απάντηση των Ευρωπαίων και το Στοίχημα της Τιμής

Για τον καταναλωτή, η μάχη ξεκινά από την τιμή. Η Renault ποντάρει στη Dacia και το νέο ηλεκτρικό Spring, το οποίο κατασκευάζεται στη Σλοβενία με αρχική τιμή κάτω από τις 18.000 ευρώ, πετυχαίνοντας χαμηλό κόστος μέσω της μείωσης των εξαρτημάτων και της συν-ανάπτυξης με Κινέζους μηχανικούς. Παράλληλα, η Volkswagen επενδύει στην κλίμακα με την πρωτοβουλία «For Europe» για μικρά ηλεκτρικά που θα κατασκευάζονται στην Ισπανία, ενώ η Stellantis επιλέγει τη στρατηγική των συνεργασιών με κινεζικές εταιρείες όπως η Leapmotor, παρουσιάζοντας προσχέδια ηλεκτρικών μοντέλων με τιμές κάτω των 15.000 ευρώ.

Με τα δεδομένα να δείχνουν ότι οι εισαγωγές κινεζικών οχημάτων στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 75% στο πρώτο οκτάμηνο του έτους, οι αξιωματούχοι στις Βρυξέλλες εξετάζουν νομοθετικές πρωτοβουλίες που θα ευνοούν οχήματα συναρμολογημένα εντός ΕΕ με υψηλό ποσοστό ευρωπαϊκών εξαρτημάτων. Όπως επισημαίνουν στελέχη της εφοδιαστικής αλυσίδας, η ευρωπαϊκή βιομηχανία βρίσκεται «πέντε λεπτά πριν τα μεσάνυχτα». Παρά την απώλεια της παραδοσιακής αφοσίωσης των καταναλωτών στις εγχώριες μάρκες, τα περιθώρια αντιστροφής του κλίματος παραμένουν ανοιχτά, αρκεί η Ευρώπη να συνδυάσει την κυβερνητική προστασία με την τεχνολογική ανταγωνιστικότητα.

Διαβάστε ακόμη

Bloomberg: Οι αγορές ομολόγων αναγκάζουν την Ευρώπη σε δημοσιονομική πειθαρχία – Οι πρώτες υποχωρήσεις των κυβερνήσεων

Καλώδιο Ελλάδας–Κύπρου: Η δύσκολη έξοδος του πλοίου στο Αιγαίο

Καλωσορίσατε στο αρχοντικό της οικογένειας Βαφειά στη Χίο (pics+vid)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ