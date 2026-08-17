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Η Stellantis ανακοίνωσε ότι ανακαλεί 955.000 οχήματα παγκοσμίως, καθώς το λογισμικό του συστήματος πολυμέσων ενδέχεται να εμποδίζει τη σωστή λειτουργία των καμερών οπισθοπορείας.

Η ανάκληση περιλαμβάνει 848.000 οχήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταξύ των οποίων διάφορα μοντέλα των ετών 2026 και 2027: Chrysler Pacifica, Pacifica Plug-in Hybrid και Voyager, Dodge Charger, Jeep Cherokee, Compass, Gladiator, Grand Cherokee, Grand Wagoneer και Wrangler, καθώς και Ram 1500, 2500 και ProMaster.

Περίπου 107.000 ακόμη οχήματα ανακαλούνται στον Καναδά, το Μεξικό και άλλες αγορές, όπως μεταδίδει το Reuters.

Οι ιδιοκτήτες θα λάβουν ασύρματη ενημέρωση λογισμικού (over-the-air) για το σύστημα πολυμέσων, μέσω ειδοποίησης που θα εμφανιστεί στην οθόνη του οχήματος όταν η αναβάθμιση γίνει διαθέσιμη.

Η Stellantis ανέφερε ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί ατυχήματα ή τραυματισμοί που να συνδέονται με το συγκεκριμένο πρόβλημα.

Εάν η εικόνα από την κάμερα οπισθοπορείας δεν εμφανίζεται, οι οδηγοί θα πρέπει να χρησιμοποιούν τον εσωτερικό καθρέφτη και τους πλαϊνούς κατά την κίνηση με όπισθεν, ανέφερε η αυτοκινητοβιομηχανία.

Η Εθνική Υπηρεσία Οδικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (NHTSA) επέβαλε το 2014 την υποχρεωτική τοποθέτηση καμερών οπισθοπορείας σε όλα τα ελαφρά οχήματα έως το 2018, αναφέροντας ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες καταγράφονταν κατά μέσο όρο 210 θάνατοι και 15.000 τραυματισμοί ετησίως από ατυχήματα κατά την κίνηση οχημάτων με όπισθεν. Περίπου το 30% των θυμάτων ήταν παιδιά ηλικίας 5 ετών ή μικρότερα.

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