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Μπροστά στις περισσότερες νεοφυείς κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες η Changan είναι κάτι σαν δεινόσαυρος. Σκεφτείτε ότι έχει ξεκινήσει να κατασκευάζει αυτοκίνητα από το μακρινό 1984. Αυτό σημαίνει ότι επωφελείται από μια βαθύτερη μηχανολογική κουλτούρα και ίσως από μια εμπειρία που της δίνει το πλεονέκτημα να μη βιάζεται υπερβολικά.

Προς επίρρωση όλων αυτών η Changan, μολονότι αποτελεί έναν κολοσσό στην εγχώρια αγορά της Κίνας, εντούτοις δεν έσπευσε μαζί με το κυρίως κινεζικό «εκστρατευτικό σώμα» στην ευρωπαϊκή αγορά. Αντιθέτως, πήρε κάποιες αποστάσεις και κυρίως επωφελήθηκε από το γεγονός ότι στην Ευρώπη έχει εδώ και δεκαετίες αναπτύξει ένα ισχυρό δίκτυο υποδομών και ανθρώπων που μπορούν να βάλουν σε μια πιο ρεαλιστική διάσταση την προοπτική του προϊόντος «κινέζικο αυτοκίνητο» στην πιο απαιτητική και ενδεχομένως δύστροπη αγορά του κόσμου.

Τα λέω όλα αυτά καθώς οδηγώ το Changan Deepal S05 και διαπιστώνω ότι από πολλές απόψεις θα μπορούσε να είναι ένα καλό, αμιγώς ευρωπαϊκό προϊόν. Εστω και με κάποιες ιδιοτροπίες που ακόμα δεν μπορούμε να χωνέψουμε (και ίσως να μην πρέπει κιόλας) και οι οποίες προφανώς προκύπτουν από τις αιτήσεις ενός διαφορετικού αγοραστικού κοινού. Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.

Κανονικά δεν θα έπρεπε να λέμε Changan Deepal S05. Σε αναλογία θα ήταν σαν να λέγαμε Stellantis Peugeot 3008, για παράδειγμα. Η Deepal είναι η μάρκα και η Changan η μητρική εταιρεία, αλλά προφανώς επιλέχθηκε αυτή η λύση για να αρχίσει να γίνεται αναγνωρίσιμη στο ευρωπαϊκό κοινό -και στο ελληνικό κατ’ επέκταση, μιας και η εταιρεία δραστηριοποιείται στα καθ’ ημάς εδώ και λίγο παραπάνω από έναν χρόνο.

Το S05 είναι το δεύτερο προϊόν που φέρνει στην Ευρώπη και την Ελλάδα και είναι μάλλον η πιο προφανής επιλογή: ένα μεσαίο, αμιγώς ηλεκτρικό SUV. Προηγήθηκε το μεγαλύτερο S07 (καλά το καταλάβατε, ένα ηλεκτρικό SUV…), αλλά θεωρώ ότι το S05 είναι η πιο ενδεδειγμένη αμιγώς ηλεκτρική λύση και επειδή έχει πιο μαζεμένες διαστάσεις (αν και με μήκος που αγγίζει τα 4,6 m δεν το λες μικρό), αλλά και γιατί συνολικά είναι ένα πιο «λογικό» μοντέλο για την ελληνική αγορά. Και λέω «αμιγώς ηλεκτρική» γιατί προσφάτως έχει προκύψει και η plug-in έκδοση, η οποία ωστόσο, μετά την κατάργηση της φορολογικής ατέλειας για τα τα plug-in υβριδικά δεν ξέρω κατά πόσο είναι προσφορότερη λύση.

Αυτή βέβαια είναι η δική μου άποψη, όπως επίσης δική μου άποψη είναι και η παραδοχή ότι η σχεδιαστική ομάδα του κέντρου στο Τορίνο έκανε πολύ καλή δουλειά. Οι γραμμές του S05 είναι τουλάχιστον ενδιαφέρουσες, παραπέμπουν σε κουπέ SUV, διατηρούν έναν σαφή απόηχο από ιταλική φινέτσα και είναι όσο επιθετικές χρειάζεται για να μην το μπερδεύεις με άλλα εκ Κίνας ορμώμενα μοντέλα που μας έχουν μπερδέψει με τη σχεδιαστική τους ομοιογένεια.

Και το λέω όσο πιο κομψά μπορώ. Ομολογώ ότι μου αρέσει το σφηνοειδές σχήμα της μάσκας, βρίσκω αρκετά… Alfa Romeo την κλίση που παίρνει στο πίσω μέρος και τη διπλή αεροτομή της οροφής και ακόμα και αυτό εντυπωσιoθηρικό στοιχείο της στρογγυλής φωτεινής ένδειξης στην πίσω κολόνα που σε πληροφορεί για να την εναπομείνασα ενέργεια, μολονότι αν το αναλογιστείς είναι αχρείαστο, παρ’ όλα αυτά δίνει μια tech πινελιά που τελικά σου κινεί το ενδιαφέρον.

Το S05 είναι στιλπνό και αρκούντως εντυπωσιακό χωρίς να γίνεται φλύαρο. Το πόσο, δε, επιτυχημένο είναι το σχέδιο κρίνεται και στην πράξη, αφού πετυχαίνει έναν θεαματικά καλό για την κατηγορία συντελεστή οπισθέλκουσας CD: 0,25. Στο εσωτερικό ωστόσο οι σχεδιαστές της Changan προτίμησαν την ως επί το πλείστον κινεζική -και Tesla, για να είμαστε δίκαιοι- πεπατημένη.

Τη λογική δηλαδή της μιας και μοναδικής κεντρικής οθόνης από την οποία βλέπεις και ελέγχεις -αν εξαιρέσεις τα παράθυρα, τους υαλοκαθαριστήρες και τα φλας- όλες τις λειτουργίες του αυτοκινήτου. Ακόμα και τους εξωτερικούς καθρέφτες (εργονομικό φάουλ για το οποίο θα γκρινιάζω μέχρι να παγώσει η Κόλαση). Ακόμα και την ταχύτητα κίνησης.

Γι’ αυτό γκρινιάζω λιγότερο, πάντως, αφού υπάρχει ένα ομολογουμένως πολύ λειτουργικό HUD επαυξημένης πραγματικότητας. Τουλάχιστον στην πιο πλούσια έκδοση. Η οθόνη λοιπόν έχει διαγώνιο 15,4”, ευκρίνεια 2.5 Κ, εξαιρετικά γραφικά και εκτελεί τις εντολές αυθωρεί, αφού στην καρδιά της υπάρχει ένας ισχυρότατος επεξεργαστής Qualcomm 8155.

Είναι εύχρηστη; Με την πρώτη επαφή όχι, αλλά πάλι καμία τέτοια οθόνη δεν είναι σε τέτοιο βαθμό διαισθητική. Ωστόσο γρήγορα παίρνεις το κολάι και έχει και το πλεονέκτημα ότι στρέφεται προς τον οδηγό -ή και τον συνοδηγό- με κλίση 15 μοίρες, δημιουργώντας μια αίσθηση οδηγοκεντρικότητας.

Κατά τα άλλα, τα υλικά είναι εξαιρετικής ποιότητας, η συναρμογή φαίνεται δεμένη, ενώ πρέπει να θεωρούνται δεδομένα τα ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα, θερμαινόμενα και αεριζόμενα καθίσματα, ο ατμοσφαιρικός φωτισμός, η επαγωγική φόρτιση 50 W, οι πάμπολλες θήκες για μικροπράγματα και οι πραγματικά μεγάλοι χώροι για όλους τους επιβάτες, όποιος κι αν είναι ο σωματότυπός τους.

Το πορτμπαγκάζ επίσης είναι απλόχωρο, με σχεδόν 500 lt χωρητικότητας, αλλά ακόμα πιο εντυπωσιακή είναι η χωρητικότητα του frunk, το οποίο με 156 lt άνετα δέχεται δύο ευμεγέθη σακ βουαγιάζ.

Η θέση οδήγησης είναι πολύ καλή, συνειδητά προφανώς πιο χωστή σε σχέση με άλλα SUV, αλλά θα ήθελα τα καθίσματα λίγο πιο άνετα σε πολύωρη οδήγηση. Συνολικά από τα πρώτα μέτρα εκτιμάς δύο πράγματα: τη δεμένη αίσθηση και την εντυπωσιακά καλή απομόνωση από εξωτερικούς θορύβους. Το Deepal S05 δεν κρύβει ακριβώς τον διόλου ευκαταφρόνητο όγκο του, αλλά τον διαχειρίζεται με χάρη και ευκολία.

Ενα ακόμα στοιχείο που εκτιμάς είναι ότι «κατακτάς» τις λειτουργίες του αυτοκινήτου, παρά τις εργονομικές του ιδιοτροπίες. Κυρίως όμως διαπιστώνεις πολύ γρήγορα ότι είναι όσο πρέπει ευκολοδήγητο και ευχάριστο. Μια διαπίστωση που προέρχεται όχι τόσο από την αναμενόμενη ευκολία που συναντά κανείς σχεδόν σε όλα τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα εξαιτίας κυρίως της ήσυχης και απρόσκοπτης λειτουργίας τους, αλλά κυρίως από την εξαιρετική ανάρτηση.

Εδώ βγάζω στους Κινέζους μηχανικούς το καπέλο. Παρόλο που δεν έχουμε να κάνουμε με κάποια σούπερ ντούπερ ενεργητική ανάρτηση, το αποτέλεσμα προσομοιώνει ίσως τις καλύτερες τέτοιες. Το βάθος και η ποιότητα της απόσβεσης είναι κορυφαία. Το Deepal S05 δεν κοπανάει, δεν αφήνει να το διαπερνούν δυσάρεστες συχνότητες από πιο βαθιές ή κυρίως από εγκάρσιες ανωμαλίες.

Σε εκπλήσσει η ποιότητα κύλισης, η οποία είναι αντάξια ενός μοντέλου που μπορεί να στοιχίζει τα διπλά χρήματα και μάλιστα σε συνδυασμό με έλεγχο των κινήσεων του αμαξώματος που πλησιάζει πιο σπορ κατασκευές. Δεν βγάζει σπιρτάδα, το τιμόνι είναι μάλλον αχρείαστα βαρύ και το εμπρός μέρος δεν τρώει σίδερα με την απόκρισή του, αλλά στρίβει με σιγουριά και χωρίς να σε προβληματίζει.

Μόνο αν το παρακάνεις στο γκάζι σε κάποια κλειστή στροφή μπορεί ο πίσω άξονας να αποσταθεροποιηθεί προσωρινά, αλλά τα ηλεκτρονικά επιβάλλουν πολύ γρήγορα την τάξη. Ενα άλλο πραγματικά αξιοπρόσεκτο στοιχείο είναι η ησυχία σε μεγάλα ταξίδια. Η προσεγμένη αεροδυναμική σε συνδυασμό με την καλή μόνωση της ανάρτησης υποστηρίζουν πολύ σωστά την ούτως ή άλλως «ήσυχη» φύση του, ως αμιγώς ηλεκτρικού, και δημιουργούν μια ζεν ατμόσφαιρα.

Ακόμα και σε μεγάλες ταχύτητες ο θόρυβος είναι ελάχιστος. Και κάπως έτσι, το μόνο που ενδεχομένως να σε απασχολεί είναι η αυτονομία, η οποία ωστόσο και πάλι κυμαίνεται πάνω από τον μέσο όρο των ηλεκτρικών της κατηγορίας του. Η Deepal δίνει μέγιστη εμβέλεια 485 km, αλλά η μέση κατανάλωση των 15,9 kWh/100 km (η οποία είναι παραπάνω από καλή ειρήσθω εν παρόδω) σημαίνει ότι με μία πλήρη φόρτιση θα βγάλεις κάτι παραπάνω από 430 km.

Με αποκλειστική κίνηση στην πόλη σίγουρα θα πας ακόμα πιο μακριά από αυτό. Το θέμα όμως είναι ότι αυτά τα χιλιόμετρα θα τα βγάλεις χωρίς κάποια ιδιαίτερη μεταχείριση, το αντίθετο. Στον αυτοκινητόδρομο μέχρι την Τρίπολη ταξίδευα με 130-140 km/h και στη διαδρομή από Τρίπολη μέχρι Χρυσοβίτσι και πίσω δεν θα έλεγα ότι ήμουν ιδιαίτερα φειδωλός στο γκάζι.

Εδώ που τα λέμε, το πισωκίνητο S05 δεν έχει την καταιγιστική αίσθηση που μας έχουν συνηθίσει άλλα αμιγώς ηλεκτρικά, αλλά αυτό δεν το λες απαραιτήτως κακό. Η δύναμη είναι μεν πανταχού παρούσα, αλλά βγαίνει πιο ομαλά και γραμμικά. Δεν πρόκειται για ένα αυτοκίνητο που θα σε τσιγκλήσει να το πιέσεις.

Το βάρος του κάποια στιγμή μοιραία υπερβαίνει τις δυνατότητες της ανάρτησής του, αλλά και πάλι στέκεται με αξιώσεις απέναντι σε μια πιο δυναμική μεταχείριση εκ μέρους του οδηγού. Τα φρένα είναι δυνατά, όμως ούτε και σε αυτή την περίπτωση ηλεκτρικού αυτοκινήτου έχουν απαλλαγεί από την έλλειψη γραμμικότητας. Κάπου εκεί στο όριο ανάμεσα στο φρενάρισμα μέσω ανάκτησης και υδραυλικής πέδησης, το αυτοκίνητο κάνει αυτό το χαρακτηριστικό και ενοχλητικό «τσαρούχωμα».

Στον γυρισμό για Αθήνα σταματήσαμε για φόρτιση σε DC φορτιστή 300 kW και εκεί μας περίμενε μια ακόμα ευχάριστη έκπληξη. Με δυνατότητα φόρτισης έως 200 kW το S05 «φόρτωνε» με ρυθμό που τελικά για να φτάσει από το 20 στο 85% περιμέναμε πάνω κάτω ένα τέταρτο. Καθόλου άσχημα.

Τελικά η εμπειρία ενός ακόμα κινεζικού, αμιγώς ηλεκτρικού αυτοκινήτου υπήρξε για μία ακόμα φορά παραπάνω από ικανοποιητική. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το θέσω, αλλά η πικρή αλήθεια -για τους ίδιους- είναι ότι παρόμοιο ευρωπαϊκό αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο σε αυτή την τιμή δεν βρίσκεις ούτε με το deep space τηλεσκόπιο Webb.

Είναι αυτή ακριβώς η σχέση: μπαίνεις σε ένα αυτοκίνητο με μεγάλους χώρους, πολύ καλή ποιότητα και συναρμογή, σχεδόν ισοπεδωτικό επίπεδο εξοπλισμού, αυτονομία και δυνατότητα φόρτισης που σου λύνουν τον κόμπο του άγχους στον λαιμό και διαπιστώνεις ότι η τιμή της πισωκίνητης έκδοσης ξεκινά από €34.090 χωρίς την κρατική επιδότηση των.

Για ένα SUV που αγγίζει το κάτω όριο της κατηγορίας D. Και αυτό με εγγύηση 7 ετών για τα μηχανικά μέρη και 8 ετών για την μπαταρία. Αν ξεπεράσεις λοιπόν τη φυσιολογική αναστολή της καταγωγής και του άγνωστου -ακόμα- ονόματος, δύσκολα θα μπορέσεις να βρεις αυτοκίνητο με τόσο καλή σχέση αξίας/τιμής. Θα σου φαίνεται σαν ψέμα, αλλά είναι μια αλήθεια ευπρόσδεκτη για τον καταναλωτή και βαθιά ανησυχητική για τον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό.

KEY TECH

Το ηλεκτρικό κινητήριο σύστημα FORCE E-Drive 2.0 της Changan έχει σχεδιαστεί για μέγιστη ενεργειακή απόδοση, ισχύ και επιδόσεις. Είναι ελαφρύτερο και πιο συμπαγές, εξοικονομώντας χώρο, ενώ παράλληλα ενισχύει την ευελιξία. Διαθέτει εξαιρετική τιμή ενεργειακής απόδοσης 92,59% που διασφαλίζει ότι περισσότερη ισχύς φτάνει στους τροχούς με λιγότερη απώλεια ενέργειας, αυξάνοντας την αυτονομία και τις επιδόσεις.

Εξίσου εντυπωσιακή είναι και η πυκνότητα ισχύος 2,53 kW/kg, προσφέροντας ισχυρότερη επιτάχυνση σε ένα μικρότερο, πιο αποδοτικό πακέτο. Η μπαταρία Golden Shield είναι η καινοτομία της Changan στην αποθήκευση ενέργειας, σχεδιασμένη για μακροζωία, ασφάλεια και αποδοτικότητα. Με διάρκεια ζωής 600.000 km χωρίς αισθητή απώλεια ισχύος, εξασφαλίζει αξιόπιστη απόδοση και εκτεταμένη αυτονομία οδήγησης.

TECH

DEEPAL S05 RWD ULTRA

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: ΕΝΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΠΙΣΩ, ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ MONIMOY MAΓNHTH

ΙΣΧΥΣ/ΡΟΠΗ: 272 PS / 294 Nm

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: LFP 69 kWh

ΚΙΒΩΤΙΟ: ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΜΟΝΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

ΜΕΤΑΔΟΣΗ: ΣΤΟΥΣ ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΥΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ: ΓΟΝΑΤΑ MACPHERSON (E) / ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ (Π)

0-100 km/h: 7,5”

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 180 km/h

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ TEST: 15,9 kWh/100 km

ON BOARD ΦΟΡΤΙΣΤHΣ: 11 kW

ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ: 23 min (10%-80% σε φορτιστή DC 200 kW)

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ TEST: 434 km

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Μ/Π/Y): 4.598/1.900/1.600 mm

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.880 mm

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 492 lt (159 lt, frunk)

ΒΑΡΟΣ: 1.940 kg

ΤΙΜΗ: Από €34.090