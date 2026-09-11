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Η Stellantis σχεδιάζει να επενδύσει περισσότερα από 1 δισ. ευρώ για την παραγωγή ενός νέου φορτηγού βαν στη Γαλλία, στο πλαίσιο της ευρύτερης αναδιάρθρωσης του ευρωπαϊκού παραγωγικού της δικτύου, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα, αναφέρει το bloomberg.

Η αυτοκινητοβιομηχανία που κατασκευάζει τα Peugeot και Fiat πρόκειται να αναβαθμίσει το υφιστάμενο εργοστάσιό της στο Hordain, στη βόρεια Γαλλία, ενώ θα προχωρήσει και σε επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη σε άλλες περιοχές της χώρας για να υποστηρίξει την παραγωγή του νέου οχήματος.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η Stellantis αναμένεται να επαναφέρει στο εσωτερικό της μέρος της παραγωγικής διαδικασίας που σήμερα πραγματοποιείται από προμηθευτές, αξιοποιώντας αυξημένο βαθμό αυτοματισμού ώστε να βελτιώσει την αποδοτικότητα της μονάδας στο Hordain.

Εκπρόσωπος της Stellantis αρνήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες όταν ρωτήθηκε από το Bloomberg.

Η στρατηγική Filosa για την Ευρώπη

Ο διευθύνων σύμβουλος της Stellantis, Αντόνιο Φιλόσα, ο οποίος ανέλαβε τα ηνία της προβληματικής αυτοκινητοβιομηχανίας πριν από περισσότερο από έναν χρόνο, επιχειρεί να αναδιαμορφώσει το ευρωπαϊκό αποτύπωμα του ομίλου, ενόψει της κυκλοφορίας δεκάδων νέων μοντέλων.

Παράλληλα, ο όμιλος προσπαθεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της πλεονάζουσας παραγωγικής δυναμικότητας και να περιορίσει τις δαπάνες σε δραστηριότητες που καταγράφουν ζημιές.

Η Stellantis, η οποία στις ΗΠΑ κατασκευάζει μεταξύ άλλων τα Ram pickup trucks, πούλησε περίπου 1,65 εκατομμύρια επαγγελματικά οχήματα παγκοσμίως την περασμένη χρονιά.

Ο όμιλος έχει θέσει ως στόχο την επίτευξη ετήσιων εξοικονομήσεων 6 δισ. ευρώ έως το 2028, ενώ επενδύει σε συνεργασίες με τις κινεζικές Zhejiang Leapmotor Technology και Dongfeng Motor προκειμένου να αξιοποιήσει καλύτερα μονάδες που σήμερα υπολειτουργούν στη Γαλλία και την Ισπανία.

Ανακούφιση για τους εργαζομένους

Οι επενδύσεις στο εργοστάσιο του Hordain αναμένεται να προσφέρουν ανακούφιση στα εργατικά συνδικάτα, τα οποία ανησυχούν για το μέλλον της μονάδας.

Νωρίτερα φέτος, ο Φιλόσα είχε ανακοινώσει επένδυση άνω του 1 δισ. ευρώ για την παραγωγή τριών νέων ηλεκτρικών και υβριδικών μοντέλων Peugeot στο εργοστάσιο του Mulhouse, στην ανατολική Γαλλία, από το 2029.

Ο CEO επιχειρεί να καταστήσει τη Stellantis πιο ευέλικτη, προκειμένου να ανταποκριθεί στο δύσκολο ρυθμιστικό περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα στον κλάδο των επαγγελματικών οχημάτων.

Η μονάδα Pro One, που είναι αφιερωμένη στα επαγγελματικά οχήματα, σχεδιάζει να παρουσιάσει 11 νέα ή ανανεωμένα μοντέλα έως το 2030.

Τον περασμένο μήνα, ο Φιλόσα δεσμεύθηκε ότι η Stellantis θα διατηρήσει ανοικτές και τις 12 παραγωγικές μονάδες της στη Γαλλία.

Παρά τις προσπάθειες αναδιάρθρωσης, η κερδοφορία της Stellantis παρέμεινε υπό πίεση στο δεύτερο τρίμηνο, μεταξύ άλλων και στη σημαντική αγορά των ΗΠΑ, η οποία θεωρείται κρίσιμη για την ανάκαμψη του ομίλου.

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