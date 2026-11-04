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Σε έναν από τους μεγαλύτερους παίκτες της παγκόσμιας βιομηχανίας ρομποτικής φιλοδοξεί να εξελιχθεί η Toyota, σχεδιάζοντας μια εκτεταμένη επενδυτική και τεχνολογική στρατηγική που θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά τον τρόπο λειτουργίας των εργοστασίων της. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής αυτοκινήτων στον κόσμο εξετάζει επενδύσεις έως 6,4 δισ. δολάρια ετησίως για την ανάπτυξη και αξιοποίηση περίπου 400.000 ρομπότ, σε μια προσπάθεια να μειώσει το κόστος παραγωγής, να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις εργαζομένων και να ενισχύσει τη θέση του απέναντι στον αυξανόμενο ανταγωνισμό από την Κίνα.

Το σχέδιο, ωστόσο, δεν περιορίζεται στα ανθρωποειδή ρομπότ που προσελκύουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον της αγοράς. Περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών, από βιομηχανικούς ρομποτικούς βραχίονες και αυτόνομα συστήματα μεταφοράς εξαρτημάτων έως μηχανές που θα συνεργάζονται απευθείας με εργαζομένους.

Σύμφωνα με τους Financial Times, η εκτίμηση αφορά όχι μόνο την Toyota, αλλά και τις θυγατρικές της και τους βασικούς προμηθευτές της, με την έναρξη των σχετικών επενδύσεων να τοποθετείται στο 2028.

Το ποσό των 6,4 δισ. δολαρίων αποτελεί εκτίμηση των αναγκών αυτοματοποίησης και όχι οριστική δέσμευση για ετήσιες δαπάνες συγκεκριμένης διάρκειας.

Από την έρευνα στη ρομποτική στα εργοστάσια του μέλλοντος

Η στροφή της Toyota στις έξυπνες μηχανές δεν αποτελεί μια πρόσφατη απόφαση. Ο ιαπωνικός όμιλος επενδύει στην έρευνα και ανάπτυξη ρομποτικών τεχνολογιών εδώ και περίπου δύο δεκαετίες, επιχειρώντας πλέον να μετατρέψει αυτή την τεχνογνωσία σε πρακτικές εφαρμογές και εμπορικά αξιοποιήσιμα προϊόντα.

Τον Απρίλιο, το ανθρωποειδές ρομπότ Cue7, το οποίο αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη, τράβηξε τα βλέμματα σε εκδήλωση στο Τόκιο, επιδεικνύοντας την ικανότητά του να παίζει μπάσκετ και να πετυχαίνει καλάθια.

Ωστόσο, η πιο ουσιαστική εξέλιξη για την εμπορική αξιοποίηση της τεχνολογίας ήρθε μέσα από τη Walden Robotics, εταιρεία που προέκυψε από το Toyota Research Institute.

Τον Ιούλιο, η Walden εξασφάλισε χρηματοδότηση 300 εκατ. δολαρίων, με την αποτίμησή της να φτάνει τα 1,1 δισ. δολάρια.

Η εταιρεία έχει ήδη θέσει σε λειτουργία ρομπότ γενικής χρήσης σε εργοστάσιο της Toyota στη Βόρεια Αμερική, όπου αναλαμβάνουν εργασίες που σχετίζονται με την παραγωγή και τη μεταφορά εξαρτημάτων.

Παράλληλα, το Toyota Research Institute αναπτύσσει συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που μπορούν να μετατρέπουν γενικές οδηγίες σε συγκεκριμένες κινήσεις.

Στόχος είναι ρομπότ όπως το Eley, βάρους περίπου 50 κιλών, να αποκτήσουν τη δυνατότητα να μαθαίνουν νέες εργασίες παρατηρώντας ανθρώπους, ακόμη και όταν πρόκειται για λεπτούς χειρισμούς που απαιτούν ιδιαίτερη ακρίβεια.

Η μεγάλη αναμέτρηση με Tesla, Hyundai και κινεζικούς ομίλους

Η Toyota δεν είναι η μόνη αυτοκινητοβιομηχανία που βλέπει στη ρομποτική μια σημαντική επιχειρηματική ευκαιρία.

Η Tesla έχει ήδη παρουσιάσει το ανθρωποειδές ρομπότ Optimus, με τον Έλον Μασκ να το χαρακτηρίζει πιθανό βασικό προϊόν της εταιρείας στο μέλλον.

Ο μακροπρόθεσμος στόχος που έχει παρουσιάσει ο Μασκ προβλέπει την παραγωγή ενός εκατομμυρίου ρομπότ ετησίως, αν και η εταιρεία δεν έχει ακόμη ξεκινήσει τη μαζική παραγωγή τους.

Σημαντική θέση στον ανταγωνισμό διεκδικεί και η Hyundai, η οποία απέκτησε την εταιρεία ρομποτικής Boston Dynamics το 2020.

Ο νοτιοκορεατικός όμιλος σχεδιάζει να ξεκινήσει το 2028 την παραγωγή του ανθρωποειδούς ρομπότ Atlas στο εργοστάσιό του στην Τζόρτζια των ΗΠΑ, με προβλεπόμενη ετήσια δυναμικότητα 30.000 μονάδων.

Την ίδια στιγμή, κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες, όπως η Xpeng, ενισχύουν τις επενδύσεις τους σε τεχνητή νοημοσύνη και ρομποτικά συστήματα, αυξάνοντας την πίεση προς τους παραδοσιακούς κατασκευαστές.

Για την Toyota, η ανάπτυξη της ρομποτικής αποτελεί επομένως τόσο μια ευκαιρία εισόδου σε μια νέα αγορά όσο και έναν τρόπο να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της στον πυρήνα της δραστηριότητάς της.

Goldman Sachs: Πιθανό μερίδιο έως 8% στην παγκόσμια αγορά ρομπότ

Οι προοπτικές της Toyota έχουν προσελκύσει και το ενδιαφέρον των αναλυτών.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Goldman Sachs, ο ιαπωνικός όμιλος θα μπορούσε να εξασφαλίσει μερίδιο 3% έως 8% της παγκόσμιας αγοράς ανθρωποειδών ρομπότ έως το 2035.

Η πρόβλεψη αυτή αντιστοιχεί σε περίπου 190.000 έως 540.000 μονάδες, αποτυπώνοντας το εύρος των πιθανών επιδόσεων της εταιρείας σε έναν κλάδο που βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης.

Πρόκειται, ωστόσο, για εκτίμηση των αναλυτών και όχι για εξασφαλισμένο μερίδιο αγοράς, καθώς τόσο η τεχνολογική εξέλιξη όσο και η εμπορική ζήτηση παραμένουν αβέβαιες.

Τα 250.000 ρομπότ και η επόμενη ημέρα της παραγωγής

Παρά τις προοπτικές δημιουργίας μιας νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας, η Toyota φαίνεται να δίνει προτεραιότητα στην αξιοποίηση της ρομποτικής μέσα στις δικές της παραγωγικές εγκαταστάσεις.

Ο ιαπωνικός όμιλος κατασκευάζει περίπου 10 εκατομμύρια αυτοκίνητα ετησίως, γεγονός που καθιστά ακόμη και μικρές βελτιώσεις στην παραγωγικότητα ιδιαίτερα σημαντικές.

Από τα περίπου 400.000 ρομπότ που περιλαμβάνονται στον ευρύτερο σχεδιασμό, τα 250.000 προορίζονται για εταιρείες του ομίλου και βασικούς προμηθευτές.

Η εφαρμογή τους σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις θεωρείται πιο άμεσα υλοποιήσιμη, καθώς τα εργοστάσια διαθέτουν ελεγχόμενο περιβάλλον και συγκεκριμένες, επαναλαμβανόμενες εργασίες.

Με αυτόν τον τρόπο, η Toyota επιδιώκει να περιορίσει τα λειτουργικά έξοδα, να καλύψει ελλείψεις εργατικού δυναμικού και να αυξήσει την αποδοτικότητα των γραμμών παραγωγής.

Οι δυνατότητες αυτές αποκτούν ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες ενισχύουν διαρκώς την ανταγωνιστική τους θέση.

Το μεγάλο στοίχημα της εμπορικής αξιοποίησης

Το ερώτημα που παραμένει ανοιχτό είναι κατά πόσον η ρομποτική θα εξελιχθεί σε έναν νέο, αυτόνομο πυλώνα εσόδων για την Toyota ή εάν θα λειτουργήσει κυρίως ως εργαλείο εκσυγχρονισμού της αυτοκινητοβιομηχανικής παραγωγής.

Η εμπορική επιτυχία δεν θεωρείται δεδομένη. Άλλωστε, ο ιαπωνικός όμιλος έχει επενδύσει σημαντικούς πόρους και σε άλλες τεχνολογίες, όπως το υδρογόνο και οι μπαταρίες στερεάς κατάστασης, χωρίς όλες αυτές οι πρωτοβουλίες να έχουν ανταποκριθεί μέχρι στιγμής στις αρχικές προσδοκίες.

Στην περίπτωση της ρομποτικής, πάντως, η Toyota διαθέτει ένα σημαντικό πλεονέκτημα: μπορεί να αξιοποιήσει τις νέες τεχνολογίες στις δικές της εγκαταστάσεις, δοκιμάζοντας την αποτελεσματικότητά τους σε πραγματικές συνθήκες μαζικής παραγωγής.

Η στρατηγική της δεν περιορίζεται, επομένως, στην ανάπτυξη εξελιγμένων ανθρωποειδών μηχανών. Συνδυάζει την τεχνητή νοημοσύνη με τη βιομηχανική αυτοματοποίηση, επιδιώκοντας αρχικά να ενισχύσει την αποδοτικότητα της υφιστάμενης δραστηριότητάς της και, σε δεύτερο χρόνο, να δημιουργήσει μια ευρύτερη επιχειρηματική παρουσία στην αγορά των έξυπνων ρομπότ.