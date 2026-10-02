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Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει επιπλέον 130 εκατ. ευρώ για τεχνολογίες drones, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας ενίσχυσης της ασφάλειας των συνόρων και αντιμετώπισης των υβριδικών απειλών.

Σύμφωνα με το euronews, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τη νέα χρηματοδότηση κατά τη διάρκεια συνάντησης των υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών στο Λουξεμβούργο, στην πρώτη διά ζώσης συζήτησή τους για τη μετανάστευση και τους συνοριακούς ελέγχους μετά την κρίση στη Θέουτα που ξέσπασε το φετινό καλοκαίρι.

Τον Φεβρουάριο, η Κομισιόν παρουσίασε σχέδιο δράσης για την ασφάλεια από drones και την αντιμετώπισή τους, το οποίο περιλάμβανε πρόσκληση χρηματοδότησης ύψους 250 εκατ. ευρώ προς τις εθνικές αρχές, προκειμένου να επενδύσουν στην επιτήρηση των χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων.

Το πρόγραμμα καλύπτει έως και το 90% του κόστους των έργων, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς drones και συστημάτων αντιμετώπισης drones, της ενσωμάτωσής τους στα εθνικά δίκτυα επιτήρησης, καθώς και άλλων τεχνολογιών που έχουν σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών.

Παράλληλα, οι Βρυξέλλες έχουν διαθέσει ξεχωριστά 170 εκατ. ευρώ στη Frontex και στις εθνικές αρχές, μέσω του Μέσου για τη Διαχείριση των Συνόρων και τις Θεωρήσεις, προκειμένου να προμηθευτούν μη επανδρωμένο εξοπλισμό για την επιτήρηση των συνόρων.

Με τη νέα χρηματοδοτική ενίσχυση, οι επενδύσεις της ΕΕ σε νέες τεχνολογίες επιτήρησης των συνόρων ξεπερνούν πλέον τα 500 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας την αυξανόμενη έμφαση που δίνει η Ένωση στην ασφάλεια.

Οι Βρυξέλλες αναμένεται επίσης να ενισχύσουν τον ρόλο της Frontex, ιδιαίτερα στη διαχείριση κρίσεων και στην παρακολούθηση νέων υβριδικών απειλών στο διαδίκτυο. Η εντολή του οργανισμού πρόκειται να επανεξεταστεί αργότερα μέσα στο έτος.

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